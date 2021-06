Phan Kim Liên từng yêu diễn viên Việt kể về hậu trưởng cảnh nóng dài 38 phút bị cắt gọt trong "Thủy hử"

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 21:11 PM (GMT+7)

Quy mô cảnh nóng của trong "Thủy hử" 2011 có thể so sánh với "Sắc Giới".

Can Đình Đình được tờ Chinatimes mệnh danh là Phan Kim Liên đẹp nhất khi đảm nhận vai diễn cùng tên trong phim Thủy hử 2011. Thủy hử là bộ phim kinh điển của Trung Quốc và nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình.

Tạo hình vai Phan Kim Liên của Can Đình Đình.

Phiên bản hoành tráng, kinh điển nhất là năm 1998. Thủy hử 2011 dù gây nhiều tranh cãi song nhan sắc của "dâm phụ" họ Phan do Can Đình Đình đóng nhận được vô số lời khen ngợi. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1986 từng được truyền thông Hàn Quốc bình chọn là top 3 nữ thần Hoa ngữ, nhan sắc không hề thua nhiều nữ diễn viên hạng A Trung Quốc.

Được biết, Can Đình Đình ban đầu theo học chuyên ngành đầu tư chứng khoán. Khi còn học Đại học, cô đã thu hút sự chú ý của những nhà tìm kiếm tài năng cho làng giải trí bởi vẻ ngoài nổi bật trên phố. Sau 1 buổi thử giọng, Can Đình Đình bắt đầu trúng show quay quảng cáo. Chỉ trong một năm, các cuộc hẹn đóng phim liên tục diễn ra, cô nhanh chóng trở thành "nữ hoàng quảng cáo" của Thượng Hải.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 sở hữu nhan sắc nổi bật.

Lúc này, Can Đình Đình có những yêu cầu hoàn toàn mới với bản thân, cô muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thực thụ. Vì vậy, người đẹp kiên quyết từ bỏ những cơ hội ở Thượng Hải. Cô tới Bắc Kinh ghi danh vào Học viện Hý kịch Trung Ương để nâng cao kĩ năng diễn xuất.

May mắn đến với Can Đình vào năm 2005, khi cô nhận lời tham gia một phim truyền hình Chu Nguyên Chương, diễn vai Ngọc Nhi. Một năm sau, mỹ nữ 8X tham gia bộ phim hợp tác Việt - Trung có tên Hà Nội, Hà Nội. Trong phim, Can Đình Đình đóng chung với Minh Tiệp - diễn viên Việt Nam. Nhờ vai diễn này, Can Đình Đình nhận được Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Quốc tế năm 2006.

Minh Tiệp và Can Đình Đình.

Nhờ dự án này, mỹ nhân 34 tuổi có nghi án hẹn hò ngắn ngủi với nam diễn viên Minh Tiệp. Trả lời trong một bài phỏng vấn năm 2019 với truyền thông, Minh Tiệp cho biết, mối tình với Can Đình Đình là kỷ niệm đẹp trong đời.

Minh Tiệp là diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc với bộ phim Lập trình cho trái tim. Năm 2018, anh còn gây chú ý với vai ông trùm Vũ "sắt" trong phim Quỳnh búp bê. Bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả khi nói về cuộc sống của các cô gái làng chơi với nhiều cảnh nóng táo bạo.

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của Can Đình Đình không được như xưa. Ở tuổi 35, cô có nhiều đối thủ là những đàn em trẻ đẹp mới vào nghề, là lưu lượng hoặc có tư bản phía sau nâng đỡ. Nữ diễn viên chỉ nhận được vai phụ trong những bộ phim được đầu tư lớn như: Pháo hoa sông đây, mưa sông đó, Phủ Khai Phong, Hoa Tư Dẫn, Tiêu Thập Nhất Lang, Cô phương bất tự thưởng, Truyền kỳ thiếu niên Khang Hy, Thạch đầu khai hoa, Yêu thủ thôi hoa, Địch Nhân Kiệt chi đoạt hồn mộng yểm,...

Hiện tại, sự nghiệp Can Đình Đình không được như xưa.

Đóng nhiều phim nhưng tên tuổi chưa được liệt vào hàng ngũ hạng A không khiến Can Đình Đình bận tâm. Nữ diễn viên từng cho biết, một người nếu quá nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Can Đình Đình không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị xáo trộn, cô có quan điểm riêng trong việc đóng phim. "Nghệ thuật đến từ cuộc sống. Chỉ có diễn viên có cuộc sống phong phú, nhiều trải nghiệm mới diễn được cái "thần" của nhân vật. Cuộc đời này, chẳng có ai nổi tiếng cả đời được. Miễn sao mỗi diễn viên có tác phẩm đại diện của riêng mình, điều này chứng minh họ đã thành công", Can Đình Đình chia sẻ.

Nói đến tác phẩm phim ảnh ấn tượng nhất của Can Đình Đình phải kể đến vai Phan Kim Liên trong Thủy hử 2011. Nhan sắc xinh đẹp, khí chất và thần thái của cô để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Thậm chí, cư dân mạng còn đặt cho cô biệt danh "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh".

Phan Kim Liên là người có nhan sắc mỹ miều nhưng lại được gả cho Võ Đại Lang - người có ngoại hình xấu xí, là anh trai của anh hùng đả hổ Võ Tòng. Say mê Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên cùng người tình lập mưu giết chồng để được đến với nhau. Biết chuyện, Võ Tòng đã giết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh để trả thù cho anh trai Võ Đại Lang.

Can Đình Đình và Đỗ Thuần trong phim "Thủy hử" 2011.

Nữ diễn viên 8X từng tiết lộ hậu trường đóng cảnh nóng mặn nồng với Đỗ Thuần (vai Tây Môn Khánh) trên tờ Chinatimes. Can Đình Đình cho biết, hậu trường đóng phim khi đó có rất nhiều người trong ê-kíp. Thậm chí, có một vài diễn viên cũng "thâm nhập" vào đoàn để ghi hình. Điều này, khiến cô và bạn diễn gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, vì không muốn làm mất thời gian của đoàn phim, Can Đình Đình và Đỗ Thuần quyết định "chơi lớn". Cả hai nhập tâm vào nhân vật và hoàn thành cảnh nóng.

Sau khi phim lên sóng, có thông tin cho rằng cảnh nóng của Can Đình Đình và Đỗ Thuần giống thật đến mức bị "cắt gọt" khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Với một tác phẩm nổi tiếng như Thủy hử, việc xuất hiện nhiều cảnh giường chiếu táo bạo được cho là không phù hợp.

Ban đầu, cô và Đỗ Thuần khá ngại ngùng khi diễn cảnh nóng.

Hơn nữa, một lý do khiến các nhà làm phim e ngại vì tác phẩm được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ và có nguy cơ bị Tổng cục Điện ảnh “sờ gáy”, nhà sản xuất đã tự động xóa bỏ những cảnh quay nóng bỏng của Can Đình Đình và bạn diễn. Nam diễn viên họ Đỗ từng chia sẻ, anh cảm thấy tiếc khi biết cảnh nóng của mình bị cắt: “Có tới 38 phút cảnh nóng của chúng tôi bị cắt bỏ, thật là phí công diễn xuất của tôi và Can Đình Đình”.

Tờ nanrenwo còn cho rằng, quy mô cảnh nóng của Can Đình Đình và Đỗ Thuần trong Thủy hử 2011 có thể so sánh với Sắc Giới của Thang Duy và Lương Triều Vỹ. Đỗ Thuần từng thừa nhận, ít nhất một nửa cảnh nóng của cặp đôi đều được quay khi cả hai không mặc gì. Thậm chí, vì diễn quá bạo, một vài bức ảnh hậu trường cho thấy Can Đình Đình bị lộ điểm nhạy cảm.

Vì diễn giống như thật, cảnh nóng dài 38 phút của cặp đôi bị cắt bỏ khỏi bản phát sóng.

Trong clip bị rò rỉ trên mạng, cặp đôi diễn cảnh hôn cho đến cảnh giường chiếu đều thể hiện rất chân thực, thậm chí là như thật. Vì muốn đảm bảo độ chân thật của cảnh nóng, hai diễn viên không ngại khỏa thân. Tuy nhiên, cảnh quay này đã bị cắt bỏ trong bản chiếu trên truyền hình.

Thậm chí, cảnh quay khi Phan Kim Liên vừa mở cửa, Tây Môn Khánh đã vội vàng đẩy cô vào tường, hôn say đắm. Được biết, trong phân cảnh này, nam diễn viên họ Đỗ đã hôn lưỡi.

Truyền thông ví cảnh nóng trong "Thủy hử 2011" không hề kém "Sắc Giới".

Cảnh quay được đạo diễn quay cận cảnh khiến nhiều người đỏ mặt. Trong một bài phỏng vấn khác, Đỗ Thuần cho biết đóng cảnh nóng là cả một kĩ thuật, không phải ai cũng có thể diễn được cảnh nóng một cách tinh tế.

Cảnh nóng gây sốc của Can Đình Đình.

Can Đình Đình cho biết, Thủy hử 2011 là bộ phim đầu tiên cô đóng cảnh giường chiếu. Nữ diễn viên cũng thừa nhận điều này với bạn diễn của mình là Đỗ Thuần. Ban đầu cả hai chỉ cầm kịch bản giấy cùng nhau thảo luận. "Chúng tôi khá ngại ngùng", cô đào cho biết.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm ban đầu cô rất căng thẳng khi nhận vai Phan Kim Liên vì được truyền thông quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên, áp lực lại giúp cô thẳng thắn đối mặt với vấn đề này và hoàn thành tốt vai diễn.

Nguồn: http://danviet.vn/phan-kim-lien-tung-yeu-dien-vien-viet-ke-ve-hau-truong-canh-nong-dai-38-phut-b...Nguồn: http://danviet.vn/phan-kim-lien-tung-yeu-dien-vien-viet-ke-ve-hau-truong-canh-nong-dai-38-phut-bi-cat-got-trong-thuy-hu-50202136211127384.htm