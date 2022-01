Nam streamer yêu mù quáng gọi 3.000 cuộc điện thoại cho người yêu

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 00:09 AM (GMT+7)

Dân mạng cảm thông cho chàng trai có bạn gái mê nhậu nhẹt, lả lơi với trai lạ mỗi khi say.

Anh T (31 tuổi), hiện đang là streamer và sinh sống ở TP.HCM. Anh làm quản lý trong một khu công nghiệp gặp được cô ấy là công nhân. Sau 2 tháng tìm hiểu, hai người chính thức quen nhau.

Trong dịp lễ 30/4, bạn gái về quê ở Hậu Giang, anh T không liên lạc được. Bởi cô ấy bảo muốn dành hết thời gian cho gia đình, nên sẽ hạn chế gọi điện cho anh. Dù trong lòng gợn lên những hoài nghi, anh vẫn cố gắng tin tưởng bạn gái. Khi người yêu trở lại TP. HCM, anh phát hiện cuộc gọi từ máy của bạn gái lưu tên “Mẹ yêu” nhưng hình ảnh hiển thị lại là bạn trai cũ của cô ấy.

Sự việc khiến anh T sốc, bởi vừa nói quen anh ngày 28 nhưng ngày 30 bạn gái đã về quê cùng người yêu cũ. Anh T thấy bản thân đang chen vào cuộc tình của họ. Anh biết rằng bạn gái đã quen với bạn trai cũ 5 năm, đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng bất ngờ họ chia tay. Cả hai vẫn giữ những hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội và tiếp tục giữ liên lạc. Sau sự việc, bạn gái tìm đến khóc lóc và giải thích rằng cô ấy và người yêu cũ chỉ tiện đường chở nhau về quê. Cô ấy gọi điện xác minh, khẳng định với người yêu cũ đã có bạn trai mới. Dù thất vọng nhưng anh T vẫn luôn theo dõi theo cô ấy ở công ty. Dần dần, anh chấp nhận tha thứ chuyện người yêu cũ của bạn gái đã là quá khứ, anh và bạn gái vẫn đang hạnh phúc cùng nhau.

Quen nhau 4 tháng, anh phát hiện nhiều tật xấu của bạn gái như: nói chuyện, hành động thân thiết với những đồng nghiệp nam cùng tổ, nhậu nhẹt và mỗi khi say sẽ không kiểm soát hành vi. Một ngày, anh và bạn gái đi liên hoan cùng bạn bè, cả hai cự cãi, anh T tức giận bỏ về trước, trong khi bạn gái chơi cùng mọi người đến 4h sáng mới về nhà. Khi về, anh phát hiện điện thoại của người yêu có tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Em hết mệt chưa, còn nhớ khi tối xảy ra chuyện gì không?”. Anh bị sốc khi biết rằng người nhắn tin ấy chính là nam nhân viên phục vụ quán karaoke. Bạn bè đi chung kể lại rằng bạn gái anh khi say đã chủ động xin số điện thoại và có những cử chỉ thân mật như ôm, hôn, tỏ tình người con trai xa lạ ấy. Biết được câu chuyện, anh “chết trong lòng”, nhận ra đây là một sự phản bội, bản thân không thể nào chấp nhận được. Bạn gái tiếp tục xin tha thứ, đổ rằng do cô ấy say xỉn, không kiểm soát được hành động. Anh T chọn cách tiếp tục tha thứ nhưng dần nghi ngờ người yêu trong mọi việc. “Tôi hay nghi ngờ và bắt đầu kiểm soát làm cho đối phương ngột ngạt, tôi cũng không thoải mái trong mối quan hệ này”, anh nói.

Khi đã quen được 9 tháng, bạn gái bất ngờ về Hậu Giang làm việc. Mỗi ngày, anh T đều đi xe 220km về quê thăm người yêu. Sự căng thẳng đến đỉnh điểm khi một lần cả hai đang gọi điện bỗng cô ấy đột ngột cắt ngang. Anh T bồn chồn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Anh gọi điện cho tất cả bệnh viện gần khu cô ấy sống. Anh gọi cho cô ấy hơn 3.000 cuộc điện thoại trong suốt 2 ngày. Đến một lúc điện thoại đổ chuông, cô ấy bắt máy nhưng không nói chuyện. Sau những lời trách móc nặng nề, anh T dứt khoát chia tay cuộc tình đau khổ này.

Anh T khi ấy mới nhìn thấy những hình ảnh gần đây của người yêu và bạn trai cũ, họ xưng hô là “chồng – vợ”, anh đoán được rằng họ đã quay lại với nhau. Trên một livestream của người quen, anh vô tình thấy cảnh tượng bạn gái mình ngồi tựa vào người yêu cũ. “Bài học nhận ra sau cuộc tình này là chúng ta phải tìm hiểu kỹ đối phương, thời gian ấy sẽ quyết định mọi thứ. Hai người phải có thời gian và không gian để nhớ nhung nhiều hơn. Nếu tôi được chọn lại thì tôi vẫn chọn cô ấy, vì khoảng thời gian đó dù có những nỗi buồn nhưng cũng có những phút giây hạnh phúc”, anh T chia sẻ.

Sau khi chia sẻ câu chuyện, anh T thổ lộ bản thân muốn bật đèn vì anh hy vọng người cũ anh từng thương, nếu có dịp xem tập phát sóng nhìn lại chặng đường ngày xưa sẽ phát hiện ra một người từng thương cô ấy rất nhiều. Với những người đến sau, anh mong cô ấy sẽ đối đãi chân thành, đừng làm đối phương tổn thương.

“Người thứ 3” được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Ba hàng tuần trên YouTube.

