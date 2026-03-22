Nam NSƯT - Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024, đời thực làm bố đơn thân kín tiếng

NSƯT Quốc Quân thay danh hài Quang Thắng vào vai Táo Kinh tế trong Táo quân 2024

Quốc Quân là một trong những diễn viên mới của dàn cast Táo quân, đây được xem là một sự "thay máu" của VFC với mong muốn đem đến một chương trình tươi mới cho khán giả. Chia sẻ với báo chí về việc được mời vào chương trình Táo quân 2024, Quốc Quân cho biết, anh khá bất ngờ và nhận lời ngay vì muốn có thêm trải nghiệm.

Anh nói: "20 năm trước, tôi từng vào vai Táo Giáo dục, nhưng sau đó vì nhiều lý do, tôi không tham gia nữa. Chắc do năm nay, ê-kíp muốn có cả người cũ, người mới nên đã mời tôi".

NSƯT Quốc Quân chia sẻ thêm, Táo quân 2024 có nhiều nghệ sĩ mới, trẻ tham gia, có thể nhiều người chưa quen với những gương mặt mới, nhưng cái gì cũng cần có thời gian để thay đổi. Khán giả cần thông cảm, động viên để nghệ sĩ có thể diễn nhuần nhuyễn, duyên dáng được.

Trước khi trở lại Táo quân 2024 thay Quang Thắng vai Táo Kinh tế, NSƯT Quốc Quân thường xuất hiện qua những vai diễn phản diện, từ trộm cắp, cướp giật đến đầu gấu. Có khi nhân vật của anh được ăn diện bảnh bao nhưng lại là 'thằng' chọc gậy bánh xe, xu nịnh nơi công sở…

Dù được định hình với những vai "xấu không để đâu cho hết", nhưng ít ai biết NSƯT Quốc Quân từng học an ninh. Tuy nhiên, sau đó, anh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Năm 1991, nam nghệ sĩ về Nhà hát kịch Việt Nam.

Được làm nghề mình thích nhưng NSƯT Quốc Quân cũng không thuận lợi với đam mê của mình. Anh từng thay đổi nhiều công việc khác nhau như làm tiếp viên hàng không, làm nhân viên dầu khí. Nhưng cuối cùng sau những thăng trầm nổi trôi của cuộc sống, anh vẫn trở về với đam mê của mình. Khi trở lại anh chỉ tập trung cho công việc và cố gắng hết mình chứ không đặt nhiều toan tính hay kỳ vọng. Nhờ vậy, nhân vật của NSƯT Quốc Quân trong phim được khắc họa rất đời và chân thật.

Đời thường "gà trống nuôi con" của NSƯT Quốc Quân

NSƯT Quốc Quân có thể coi là người lận đận trong cả cuộc sống lẫn tình duyên. Tuy nhiên, anh luôn lạc quan bước qua những điều đó. Nam nghệ sĩ chia sẻ mọi thứ với anh đã mãn nguyện. Dù bị gián đoạn trong nghệ thuật nhưng anh luôn được đón nhận nồng nhiệt và đánh giá cao mỗi phim anh tham gia. Năm 2011, NSƯT Quốc Quân lấy vợ, anh có một con gái cũng có năng khiếu diễn xuất nên hay được mời đóng những vai nhí trong các bộ phim truyền hình. Vợ anh là một nhà thiết kế thời trang.

Tuy nhiên sau đó NSƯT Quốc Quân ly hôn vợ. Anh chia sẻ với VietNamNet: "Tôi đã ly hôn và nhận nuôi con. Cuộc đời này tôi thấy mình có một thành công vô cùng lớn - sinh được cô con gái thật sự đáng yêu. Tôi muốn giữ thành công đó bên mình để nuôi dưỡng cho nó thành công hơn nữa. Chứ nếu chối bỏ sự thành công này, tôi đúng thực sẽ thất bại toàn tập".

Táo Kinh tế của Táo quân 2024 chia sẻ với báo chí, anh từng phải một mình chăm con khi con mới 17 tháng tuổi. Ban đầu, anh thấy khá lúng túng khi cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn. Tuy nhiên, anh hiểu ra mình rơi vào hoàn cảnh nào, mình phải thích nghi với hoàn cảnh ấy nên việc gì anh cũng có thể làm được.

"Tự tay chăm sóc và nhìn con lớn lên tôi mới thấy mình là "siêu nhân". Từ việc ốm, đau uống thuốc gì đến việc nhỏ nhất là việc vệ sinh cá nhân cho con gái... tôi đều dạy con hết. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi con gái có tính cách tự lập và rất hiểu chuyện, biết nghe lời bố", anh vui vẻ nói.

"Gà trống nuôi con", ngoài nghề diễn NSƯT Quốc Quân còn kinh doanh để lo cho con gái, tuy nhiên anh cũng gặp thất bại. Nam nghệ sĩ kể: "Tính tôi thực sự cả nể, rất ngại với bạn bè. Có lần mở quán lẩu, cứ bạn bè tới tôi lại ra chào, rồi chúc nhau đôi chén, đến lúc tính tiền, tôi cứ ngại ngại nghĩ sao lại lấy tiền của bạn bè. Lấy đúng giá bán là tôi ngượng lắm. Có lúc tôi lấy rẻ một nửa, có lúc thì không lấy đồng nào. Thường xuyên thế nên tôi thua lỗ, nghỉ bán luôn".

Dù vất vả nhưng NSƯT Quốc Quân vẫn sống lạc quan để an vui bên con gái. Anh bảo, đọc đâu đó câu "sướng, khổ tự thân", rằng sướng hay khổ cũng chỉ là một định nghĩa, ở người này thì sướng nhưng người khác lại không thấy vậy nên tự bản thân thấy hạnh phúc, sung sướng trong những thứ mình đang có, thế mới là an vui.