Nam diễn viên hài cùng bạn tri kỷ 12 năm lọt Top tìm kiếm Google

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 11:36 AM (GMT+7)

Sau phát ngôn có liên quan đến từ thiện cùng ồn ào về đời tư, Huỳnh Lập và Hồng Tú trở thành từ khóa tìm kiếm “hot”.

Google Việt Nam vừa công bố Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần (từ 3.9 đến 10.9). Xếp vị trí thứ 3 là từ khóa “Huỳnh Lập, Huỳnh Tú”.

Những ngày qua, Hồng Tú và Huỳnh Lập trở thành tâm điểm chú ý sau phát ngôn “gây bão” của Hồng Tú về nghệ sĩ làm từ thiện. Ngay sau đó, cả Hồng Tú và Huỳnh Lập đều bị gọi tên khi bị một chàng trai tố “gạ tình” qua tin nhắn. Sau đó, cả hai nghệ sĩ im lặng và chọn cách khóa tài khoản Facebook cá nhân.

Huỳnh Lập và Hồng Tú gắn bó hơn 12 năm qua

Huỳnh Lập là diễn viên hài có tiếng, sở hữu nhiều sản phẩm triệu view trên YouTube. Anh là nghệ sĩ Việt thứ 2 đạt nút Vàng YouTube, sau Sơn Tùng - MTP. Song hành cùng anh trong sự nghiệp là người bạn tri kỷ, gắn bó suốt 12 năm qua - Hồng Tú - diễn viên, kiêm nhà sản xuất.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trong tuần vừa qua chính là từ khóa “trực tiếp bóng đá". Từ khoá này gây sốt xu hướng tìm kiếm vào ngày 7.9, cũng là ngày mà trận bóng tranh tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc diễn ra.

Cũng theo dòng sự kiện vòng loại giải đấu này, từ khóa tìm kiếm “Brazil vs Argentina” tăng mạnh, đứng tại vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng. Vì một số cầu thủ của đội tuyển Argentina đã vi phạm quy tắc phòng, chống dịch Covid-19 tại Brazil khi đến đây thi đấu, quan chức y tế địa phương đã vào sân để can thiệp ngay khi trận tranh tài chỉ vừa diễn ra ít phút. Trận đấu hiện đang tạm hoãn và vẫn chưa xác định ngày tái đấu.

Google Doodle đặc biệt vinh danh nhà sản xuất âm nhạc Tim Bergling vào ngày 8.9 vừa qua

Bảng xếp hạng tuần này có sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Tim Bergling tại vị trí thứ 2, người được Google Doodle đặc biệt vinh danh vào ngày 8.9 vừa qua vì những cống hiến to lớn của anh dành cho ngành âm nhạc. Bergling, hay còn được biết đến với nghệ danh “Avicii" vô cùng nổi tiếng với các tác phẩm “Wake Me Up", “Hey Brother", “Waiting for Love",...

Ngoài ra, ở vị trí thứ 9, bảng xếp hạng còn có các từ khoá "Ngô Diệc Phàm”. Anh đang bị tạm giam ở nhà tù Triều Dương để điều tra cáo buộc tấn công tình dục. Cho đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa có thêm thông báo về vụ án cũng như tình trạng của sao nam nổi tiếng này.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-dien-vien-hai-cung-ban-tri-ky-12-nam-lot-top-tim-kiem-google-5020211291136...Nguồn: http://danviet.vn/nam-dien-vien-hai-cung-ban-tri-ky-12-nam-lot-top-tim-kiem-google-50202112911364785.htm