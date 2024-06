Nam diễn viên 'Cướp biển vùng Caribbean' thiệt mạng vì cá mập tấn công

Tamayo Perry từng đóng một vai trong phim 'Cướp biển vùng Caribbean' phần 4. Ảnh: Walt Disney

Theo tờ Stab, Tamayo Perry được những người lướt sóng địa phương tìm thấy ngoài khơi gần bờ biển phía bắc đảo Oahu với một cánh tay và một chân bị mất. Dịch vụ khẩn cấp của Honolulu cho biết vào khoảng 13h chiều Chủ nhật, họ nhận được cuộc điện thoại thông báo về một người đàn ông dường như bị cá mập cắn. Nhân viên cứu hộ sau đó đưa nạn nhân vào bờ bằng môtô nước và các nhân viên y tế thông báo Perry đã tử vong.

Nhà chức trách xác định Tamayo Perry bị cá mập tấn công ở gần đảo Goat - một hòn đảo nhỏ trên bờ biển phía đông bắc Oahu, Hawaii.

Tamayo Perry là một vận động viên và huấn luyện viên lướt sóng kiêm nhân viên cứu hộ ở Hawaii. Ảnh: Facebook Tamayo Perry

Thị trưởng Honolulu, Rick Blangiardi, phát biểu sau cái chết thương tâm của Tamayo Perry: "Tamayo là một người lướt sóng huyền thoại và rất được kính trọng. Cái chết của anh ấy là một mất mát bi thảm".

Kurt Lager, quyền giám đốc An toàn Đại dương Honolulu, tri ân nam diễn viên xấu số: "Tamayo là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Tính cách của Tamayo có sức lan tỏa và mọi người đều yêu mến anh ấy. Tamayo cũng là một nhân viên cứu hộ được tất cả mọi người quý trọng".

Tamayo Perry sinh năm 1975, là người gốc Hawaii. Anh bắt đầu học lướt sóng từ năm 12 tuổi và từng giành chiến thắng trong cuộc thi lướt sóng ở Oahu vào năm 1997. Sau đó, Tamayo trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Từ năm 2016, anh làm ở bộ phận An toàn Đại dương và là nhân viên cứu hộ của Oahu.

Tamayo cũng đã xuất hiện trong hàng loạt bộ phim bom tấn, bao gồm Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (Cướp biển Caribbean phần 4 - phát hành năm 2011), Lost (Mất tích), Blue Crush, Hawaii Five-0... Anh cũng từng đóng phim Charlie's Angels: Full Throttle năm 2003.

Nam diễn viên qua đời để lại người vợ Emilia Perry.

Tamayo Perry bên vợ. Ảnh: Facebook Tamayo Perry

Hoài Vũ

Nguồn: [Link nguồn]