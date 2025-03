Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' qua đời

Nam diễn viên Jack Lilley mất tại nhà dưỡng lão thuộc Quỹ Điện ảnh & Truyền hình Mỹ ở California. Con trai ông, Clint Lilley, xác nhận tin buồn với Fox News hôm 21/3, cho biết bố ra đi bình yên trong giấc ngủ. "Bố là người độc nhất vô nhị", Clint nói cùng niềm tự hào bố là người đi qua nhiều thăng trầm của Hollywood trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 7 thập kỷ.

Nam diễn viên Jack Lilley. Ảnh: Peacock TV

Melissa Gilbert, nữ chính đóng vai Laura trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, tri ân người bạn diễn đáng kính trên Instagram: "Gia đình Ngôi nhà nhỏ đã mất đi một người thân yêu, bác Jack Lilley".

Melissa, 60 tuổi, chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm dành cho Jack Lilley. "Bác là một trong những người tôi yêu quý. Bác ấy đã dạy tôi cưỡi ngựa khi tôi còn nhỏ xíu. Bác rất kiên nhẫn với tôi và chưa bao giờ từ chối khi tôi chạy đến xin cưỡi ngựa... Tôi rất may mắn khi được làm bạn với bác", Melissa kể. Cô kết thúc bài đăng xúc động với câu trích dẫn từ Shakespeare "mong dàn thiên thần sẽ ru bác vào giấc ngủ bình yên" và "yêu thương mãi mãi".

Jack Lilley (trái) và diễn viên Karen Grassle (vai mẹ Laura Ingalls) trong phim 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'.

Melissa Gilbert (trái) và dàn diễn viên chính của phim 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'.

Jack Lilley đóng vai người lái xe ngựa trong chương trình vì ông rất giỏi điều khiển ngựa, và cũng đảm nhận các vai diễn khác, như người dân trong thị trấn. Jack bén duyên điện ảnh từ những năm 1940 khi cha ông chuyển từ Texas đến Los Angeles để cho các hãng phim thuê ngựa. Ông đóng thế, đóng vai phụ và làm điều phối viên trong hơn 280 bộ phim, bao gồm nhiều phim hành động và cao bồi miền Tây. Những phim nổi tiếng ông từng góp mặt như Sudden Impact (1983), Young Guns (1988), Planet of the Apes (2001) và The Legend of Zorro (2005)... Jack Lilley đã làm việc trong hơn 30 tập phim Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) trong thời gian phát sóng từ 1974-1983. Sau đó, ông tiếp tục hợp tác với nhà làm phim Michael Landon trong Highway to Heaven (Đường đến thiên đàng).