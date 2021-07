Mỹ nhân từng đóng vai tiểu tam lại gây sốt với cảnh "yêu thật"

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Người đẹp 9X được nhận xét là mỹ nhân đang lên, táo bạo nhưng cũng rất nghệ thuật trong cảnh 19+.

Nevertheless (tựa Việt: Dẫu biết) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc tạo được chú ý lớn tại Việt Nam. Đây là tác phẩm về chuyện tình yêu của lứa tuổi thanh niên, dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên từ năm 2018. Câu chuyện tình cảm giữa Jae Eon (Song Kang) và Na Bi (Han So Hee) nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người xem, dù anh chàng là một bad boy chính hiệu.

Sau tập 2 khi cảnh nóng của cặp đôi chính xuất hiện dù ở trong mơ cũng làm dân tình náo loạn thì sang tập 3, cảnh hot đã thực sự làm mãn nhãn người xem.

Tập 3 làm mãn nhãn người xem khi chuyện tình của cặp đôi chính diễn biến nhanh

Trước những đợt “tấn công” dồn dập của trai hư Jae Eon, gái ngoan Na Bi khó có thể trụ vững tinh thần. Cô luôn là một người không tin tưởng vào tình yêu sau khi bị phản bội. Vậy nhưng, Na Bi đã không thể ngừng nhớ đến Jae Eon. Dù biết bản thân không là gì trong cuộc đời của anh chàng, Na Bi vẫn không kiểm soát được trái tim mình. Nụ hôn say đắm của cả hai trong tập 2 đã nói lên tất cả. Lần này, cả hai đã ở bên nhau thực sự, không còn trong tưởng tượng của cô nàng.

Cảnh quay 19+ của cặp đôi chính

Cảnh “yêu thật” được quay một cách nghệ thuật, khiến khán giả thấy mãn nhãn với phân cảnh 19+ này. Cư dân mạng để lại những bình luận ủng hộ cho cặp đôi nhân vật chính và mong chờ sẽ không có giông bão xảy đến với cả hai.

Trong clip giới thiệu tập 4, những phân cảnh yêu đương của cặp đôi chính liên tiếp được đưa ra. Không chỉ một lần qua đêm bên nhau, cả hai đã có thêm nhiều kỷ niệm tình ái. Tuy nhiên, Na Bi vẫn chưa thực sự tin vào tình yêu và liệu playboy Jae Eon có thực sự trở thành một good boy như mong muốn của khán giả, điều đó còn phải chờ ở những tập tiếp theo.

Những cảnh yêu đương của cặp đôi chính trong tập 4 được hé lộ

Han So Hee một lần nữa được khen ngợi trong các cảnh quay mùi mẫn với bạn diễn nam cùng tuổi. Trước đó nhà sản xuất khi tung ra hậu trường cảnh hôn đã nhận về “cơn mưa” bình luận từ cư dân mạng. Sự kết hợp ăn ý, diễn xuất tốt, tỷ lệ chiều cao của cặp bạn diễn cũng được đánh giá cực kỳ hoàn hảo.

Han So Hee diễn xuất ăn ý với bạn diễn Song Kang

Vẻ đẹp của gái ngoan Han So Hee trở nên thu hút trong các góc máy và cảnh 19+ được quay đẹp, mang lại cảm giác vừa chân thực vừa khiến người xem say mê. Sau vai "tiểu tam" gây ức chế trong "Thế giới hôn nhân", Han So Hee một lần nữa chứng minh thực lực diễn xuất, được coi là một trong mỹ nhân đang lên của màn ảnh Hàn.

