Mỹ nhân 'Lan Quế Phường' bỏ đóng phim 18+, về quê lấy chồng

Trên nền tảng video ngắn, diễn viên Trương Noãn Nhã - hiện là một nông dân thực thụ - mở một tài khoản và ghi lại cuộc sống thường ngày. Trong video, cô để mặt mộc, mặc đồ đơn giản, nấu ăn, dọn dẹp, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh một nữ diễn viên quyến rũ trước đây. Tiết lộ đang mang thai nhưng Noãn Nhã vẫn tất bật công việc làm nông. Cô cho biết hai vợ chồng đặt biệt danh đứa trẻ là "Quả táo nhỏ", có nghĩa là trái ngọt của cuộc sống cuối cùng đã chín.

Vì nhà chồng có vườn rộng nên sau khi kết hôn, Noãn Nhã học làm việc đồng áng. Mỗi ngày cô cho gà vịt ăn, chăm sóc vườn cây ăn quả và giúp chồng trông coi sạp hàng nông sản. Cô livestream bán các đặc sản địa phương như trứng vịt, trái cây sấy khô, doanh số ổn định. Hai vợ chồng dự định mở một cửa hàng bánh bao ở Uy Hải.

Trương Noãn Nhã thời trẻ và hiện tại. Ảnh: QQ

Một số người nói cô "tẩy trắng" bản thân, về nông thôn lấy chồng để giấu quá khứ. Cô đáp lại: "Tôi đủ vui rồi, giờ đây tôi tìm một người chân thành". Trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô thừa nhận: "Tôi không thể xóa bỏ những gì của quá khứ, nhưng cuộc sống hiện tại là thật".

Theo QQ, đầu năm 2025, Trương Noãn Nhã lấy Lưu Hiểu Huy, kém cô 4 tuổi, làm nghề xây dựng ở Nhũ Sơn. Cô cho biết anh có tính cách chân thành, hiền lành. Đám cưới được tổ chức tại làng theo phong cách truyền thống. Anh yêu thương cô, vun vén gia đình.

Khi được hỏi có bận tâm về quá khứ đóng phim 18+ của vợ, anh nói: "Tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, đó là công việc nghệ thuật. Tôi cưới vì con người cô ấy, chứ không phải vì quá khứ". Khi bị đồng nghiệp trêu về việc lấy một người từng đóng cảnh 18+, anh cũng chỉ cười trừ: "Đó là công việc, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi".

Noãn Nhã cũng tiết lộ, ban đầu mẹ chồng căng thẳng, lo sợ hàng xóm chê bai. Tuy nhiên, sau khi thấy cô nỗ lực hòa nhập và học tiếng địa phương, biết nấu canh hàu và làm việc chăm chỉ, bà dần dần chấp nhận cô làm con dâu.

Noãn Nhã và chồng khi cưới. Ảnh: Weibo

Trương Noãn Nhã sinh năm 1983, trong một gia đình bình thường ở Uy Hải, Sơn Đông. Bố mẹ chỉ có một con gái nên rất yêu thương cô. Học xong, cô làm văn phòng tại một công ty, trước khi lọt mắt xanh một nhà sản xuất và chuyển sang đóng phim. Cô được biết đến với vai diễn mỹ nhân gợi cảm trong Nhất lộ hướng Tây, Lan Quế Phường... Từng vướng bê bối lộ ảnh nhạy cảm, Trương Noãn Nhã sống kín tiếng hơn từ năm 2015, sự nghiệp không còn gây chú ý.