Mỹ nam 'Sợi dây chuyền định mệnh' bị điều tra vì liên quan vụ giết người

Tờ TVBs đưa tin, nạn nhân tới một tu viện ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc để học Phật giáo vào tháng 4 và tháng 5/2024. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, cô qua đời vì những vết bầm tím khắp cơ thể. Ngoài ra, khoản tiền gần 2 triệu TWD tiền tiết kiệm của cô đã bị rút một cách bí ẩn.

Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, Lý Uy và một vài người khác bị nghi ngờ đánh chết người phụ nữ, sau đó cùng nhau chiếm đoạt tài sản của cô. Hiện cơ quan chức năng giữ video giám sát, cho thấy hai kẻ sát nhân và một người đàn ông đánh nạn nhân đến chết. Trước đó, nhóm người đưa người phụ nữ từ quán trà đến nơi xảy ra vụ án.

Diễn viên Lý Uy. Ảnh: Weibo

Trong quá trình điều tra, cảnh sát triệu tập Lý Uy hai lần, mỗi lần 4 tiếng.

Hiện vụ việc được tiến hành điều tra. Bản thân Lý Uy không lên tiếng về sự việc, trong khi gia đình, họ hàng của anh cho biết họ "đã rất lâu không gặp anh ấy". Một đồng nghiệp thân thiết với diễn viên tiết lộ với TVBs, tính tình của anh đã thay đổi đáng kể những năm gần đây.

Lý Uy trên màn ảnh. Weibo

Lý Uy, 44 tuổi, ra mắt với vai trò ca sĩ, từng nổi tiếng màn ảnh phim thần tượng Đài Loan. Anh đóng Sợi dây chuyền định mệnh (Lâm Chí Dĩnh đóng chính), The Crossing 2, Lovestore in the Corner... Đầu 2023, anh đột ngột ngừng cập nhật mạng xã hội, sau đó biến mất khỏi làng giải trí.

Truyền thông Đài Loan đưa tin anh chuyển sang kinh doanh ấm trà, sau đó tập trung vào việc nghiên cứu Phật giáo và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.