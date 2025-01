Nữ diễn viên được thả sau 3 tháng giam giữ

Chiều 8/1, theo Bangkok Post, nữ diễn viên Min Pechaya đã được trả tự do sau thời gian dài bị cơ quan chức năng giam giữ để điều tra về án lừa đảo The Icon Group. Theo kết luận của Viện công tố tối cao Thái Lan, bà Pechaya Wattanamontri (Min Pechaya) và ông Yuranan Pamornmontri (Sam) không bị truy tố, do không đủ chứng cứ kết luận họ có hành vi lừa đảo công chúng hoặc cung cấp thông tin sai lệch qua hệ thống máy tính.

Min Pechaya gầy hơn vì thường xuyên bị bệnh trong thời gian giam giữ.

Sau 86 ngày, nữ diễn viên Min Pechaya mới được tự do, cô xúc động chia sẻ.

"Cảm ơn hệ thống tư pháp và cảm ơn tất cả người hâm mộ. Như tôi đã tuyên bố ngay từ đầu, tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống tư pháp và luôn giữ sự trong sạch. Hôm nay, điều đó đã được chứng minh. Hiện tại, tôi muốn nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Giờ đây, tôi chỉ muốn về bên gia đình. Về công việc, mọi liên hệ xin gửi qua quản lý của tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tổ chức họp báo để chia sẻ thêm", Min Pechaya nói.

Cuối tháng 10/2024, Min Pechaya mở họp báo xin lỗi công chúng vì liên quan đến đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng công ty kinh doanh mang tên The Icon Group.

MGR đưa tin có gần 7.000 nạn nhân trình báo với cảnh sát họ là nạn nhân của vụ lừa đảo thuộc nhóm The Icon Group. Tổng thiệt hại thống kê đến ngày 21/10 là gần 61 triệu USD.

Nữ diễn viên Min Pechaya bị cho là Boss Min cầm đầu tổ chức lừa đảo. Cô bị nghi đã nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht tiền lừa đảo.

Trước đó, Min Pechaya phủ nhận hết trách nhiệm trong vụ án lừa đảo.

Min Pechaya phủi sạch mọi trách nhiệm. Nữ diễn viên kêu oan, cho rằng cô không tiếp xúc bất kỳ mảng nào liên quan nghiệp vụ, chỉ nhận sai vì "không tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng".

Theo Bangkok Post, vụ lừa đảo mang tên The Icon Group gây chấn động truyền thông Thái Lan. Ngày 18/10, Min Pechaya cùng 18 nghi phạm bị lực lượng cảnh sát áp giải đến nhà tù đặc biệt Bangkok.

Trong thời gian giam giữ, nữ diễn viên thường xuyên ra vào bệnh viện vì phải điều trị bệnh dạ dày và ruột kích thích. Sau 3 tháng mất tự do, cô giảm cân nhưng sức khỏe tổng thể vẫn ổn định và bình thường.

Min Pechaya mất hết danh tiếng sau scandal lừa đảo.

Min Pechaya là "tiểu thư xịn" của showbiz Thái Lan. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Truyền thông xứ chùa vàng thường dùng cụm từ người thừa kế tập đoàn kinh doanh trị giá 500 triệu baht khi nhắc đến Peachaya.

Từ danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Miss Teen Thailand năm 2006, người đẹp sinh năm 1989 lấn sân thành công sang lĩnh vực diễn xuất.

Năm 20 tuổi, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Pla Boo Thong (2009) của đài Channel 7. Sự nghiệp của nữ diễn viên phất lên sau khi cô tham gia Tình yêu trên mây - phim truyền hình có rating cao nhất Thái Lan năm 2009.

Min Pechaya từng là sao hạng A của giới giải trí Thái Lan.

Tại Thái Lan, Min Pechaya là một trong những diễn viên lakorn (phim truyền hình) nổi tiếng nhất. Từ lúc tham gia Channel 7 đến trước giai đoạn bị bắt, cô liên tục có tên trong danh sách đề cử và thắng hàng loạt giải thưởng truyền hình lớn nhất Thái Lan.