Mr Đàm công khai hôn người đẹp giữa trăm người và nhận phản ứng bất ngờ

Hình ảnh được chia sẻ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Tại chung kết Teen Models 2022, Hương Giang và Đàm Vĩnh Hưng đã tái ngộ khi nàng hậu chuyển giới giữ vai trò là thành viên Ban giám khảo, Đàm Vĩnh Hưng cũng xuất hiện với vị trí ca sĩ khách mời.

Đàm Vĩnh Hưng công khai muốn hôn Hương Giang giữa sự kiện

Nam ca sĩ trình diễn ca khúc "Em đổ anh chưa?" trên nền nhạc sôi động, vừa hát, vừa thể hiện vũ điệu và tương tác với khán giả. Hương Giang cũng lắc lư theo điệu nhạc mà nam ca sĩ đang thể hiện.

Giọng ca gốc Quảng Nam bất ngờ tiến lại gần và hôn má nàng hậu chuyển giới Quốc tế năm 2018. Lập tức Hương Giang giật mình và phản xạ né ra sau, nét mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng, lúng túng. Hành động của cặp đôi thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thắc mắc, tò mò về mối quan hệ của cả hai, thân thiết cỡ nào mà Mr. Đàm mới thoải mái trao cho đàn em cử chỉ tình tứ đến vậy.

Trước đó, vào năm 2018, nữ ca sĩ Hà thành đảm nhận vai nữ chính trong MV “Hello” của Mr. Đàm, cả hai đã có nhiều cử chỉ thân mật trong cảnh quay. Chia sẻ về dự án này, Mr. Đàm từng tiết lộ: "Cơ duyên có được sự kết hợp của cả hai trong MV Hello là do sự mở lời của Hưng và Hương Giang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đàn anh đã động viên, ủng hộ cô trong cuộc thi sắc đẹp chuyển giới quốc tế vừa qua. MV Hello có thể xem là MV của Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang. Vì sự xuất hiện của Hương Giang gần như xuyên suốt MV. Đàm Vĩnh Hưng thật sự trân quý tình cảm của Hương Giang dành cho mình khi đã nhận lời mời tham dự, chịu cực xuống biển, dầm nắng quay quần quật suốt 2 ngày liền".

Hương Giang và Đàm Vĩnh Hưng trong MV "Hello"

Sau khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Đàm Vĩnh Hưng suýt bật khóc chia sẻ: "Sao tôi vui quá vậy trời? Hạnh phúc và hãnh diện quá Việt Nam ơi! Từ nay trở đi cấm coi thường nha".

Đàm Vĩnh Hưng cũng được Hương Giang tin tưởng chọn làm giám khảo bán kết Đại sứ Hoàn mỹ 2021, giúp cô tìm ra những thí sinh tài năng trong vòng thi này. Cũng tại cuộc thi này, Đàm Vĩnh Hưng công khai gọi Hương Giang là bà xã. Cả hai cũng thường xuyên tương tác, dành cho nhau những lời tốt đẹp trên mạng xã hội.

Cặp đôi thân thiết trong nghề lẫn đời thường

Sau khi xác nhận chia tay bạn trai Việt kiều Matt Liu, Hương Giang quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô tích cực đi dự sự kiện, làm giám khảo các cuộc thi,... Về phần Đàm Vĩnh Hưng, thời gian gần đây, nam ca sĩ tất bật chạy show ca hát ở khắp các tỉnh thành, ra MV mới,...

