Fan nữ làm điều gây sốc trước hàng nghìn khán giả khiến sao nam hốt hoảng

Thứ Bảy, ngày 20/08/2022 00:06 AM (GMT+7)

Khi biểu diễn, nghệ sĩ Việt gặp không ít tình huống bất ngờ đến từ các khán giả quá khích.

Mới đây, đoạn clip Hồ Gia Hùng biểu diễn trên một sân khấu được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Theo đó, trong khi cựu thành viên nhóm nhạc HKT đang hát, một khán giả nữ quá khích bất ngờ thực hiện động tác nhào lộn về phía anh. Sau đó, cô đứng lên nhảy theo giai điệu của bài hát. Có thể thấy, giọng ca “Thêm một lần đau” tỏ ra khá hoang mang trước tình huống này. Dù vậy, anh nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục màn trình diễn phục vụ người xem.

Việc gặp sự cố trên sân khấu không phải là chuyện xa lạ với các sao Việt. Hầu như các ca sĩ đều đã trải qua tình huống oái oăm vì bị người hâm mộ thể hiện tình cảm quá mức khi đang ca hát. Trong một buổi biểu diễn ở Bắc Ninh trước hàng nghìn khán giả, Vũ Duy Khánh gặp sự cố bất ngờ chỉ sau khi vừa hát 5 phút. Một cô gái vượt qua hàng rào bảo vệ, lên sân khấu và nhảy theo nhạc rất vô tư. Lúc đầu, giọng ca “Vợ tuyệt vời nhất” khá bất ngờ với tình huống này. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam ca sĩ đã lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với khán giả nữ. Cô gái đã mang theo một món quà, bánh và nước lên sân khấu để tặng thần tượng. Khi giao lưu, fan nữ liên tục nói lời tình cảm, thậm chí còn lấy khăn lau mồ hôi cho Vũ Duy Khánh. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn cướp micro của Vũ Duy Khánh. Giọng ca sinh năm 1989 lúc này trở nên bối rối thực sự và đành ngồi bệt xuống sân khấu. Tiếp đó, anh ôm lấy vai cô gái và nhờ đến bảo vệ hỗ trợ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong số các ca sĩ Việt gặp nhiều tình huống éo le với khán giả nhất. Trong một chương trình diễn ra tại Hà Nội vào năm 2009, giọng ca “Biển tình” bất ngờ được một cô gái trẻ lao lên sân khấu ôm hôn, vòng tay qua cổ đeo cho anh chiếc dây chuyền rồi nhân cơ hội đó tháo khăn của anh, nhanh chóng chạy xuống hàng ghế khán giả. Đàm Vĩnh Hưng tỏ thái độ không hài lòng trước hành động này và lên tiếng mong fan cuồng trả lại khăn: “Một cái dây đổi một cái khăn là không được. Anh cho em mượn khăn 5 phút để cầm lấy hơi thôi nhé!”. Sau đó, fan nữ này cũng chịu lên sân khấu trả khăn cho Mr. Đàm.

Cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hồ Ngọc Hà gặp phải sự cố khi biểu diễn tại Mỹ. Theo đó, trong lúc cô đang say sưa hát ca khúc “Keep in love”, một khán giả đã leo lên sân khấu và tiến lại gần nữ ca sĩ. Mặc cho bảo vệ đã ra sức can ngăn, fan nữ này vẫn nhảy nhót cuồng nhiệt bên cạnh Hà Hồ và bất ngờ hôn vào vòng 1 của cô. Ngay lập tức, bà xã Kim Lý đã nhanh tay đẩy khán giả ra và bình tĩnh biểu diễn hết tiết mục của mình.

Trong buổi giao lưu của đoàn phim “Lộ mặt” tại TP.HCM, khi đang vui vẻ chụp ảnh với fan, Vĩnh Thuyên Kim bị một thanh niên bất ngờ tiến đến cưỡng hôn rồi bỏ chạy, khiến cô không kịp phản ứng. Sau khi “đứng hình” vài giây, nữ ca sĩ vẫn cố gắng tỏ ra bình thản để buổi giao lưu không bị gián đoạn. Tuy nhiên, những người chứng kiến sự việc đều thấy rõ sự hoảng hốt của giọng ca “Vọng cổ teen” khi bị tấn công như vậy.

