Minh Tuyết tiết lộ căn bệnh nguy hiểm khiến Cẩm Ly nghỉ hát, nói rõ sự thật tình cảm chị em bất hòa

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 14:42 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ về sức khỏe của chị gái và lên tiếng về những tin đồn.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Minh Tuyết cho biết, chị gái Cẩm Ly không phải là kiểu người mê ăn uống nên thường ăn không ngon. Điều này cộng thêm căn bệnh xoang nặng khiến sức khỏe giọng ca “Em sẽ là người ra đi” yếu dần. “Bây giờ chị cũng đang chăm sóc sức khỏe nên cũng ổn định hơn”, Minh Tuyết chia sẻ.

Năm 2019, nhạc sĩ Minh Vy - chồng Cẩm Ly từng tiết lộ vợ bị thay đổi giọng vì bệnh viêm xoang nặng.

Ca sĩ Cẩm Ly đã đi khắp nơi khám, thử qua nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Việc dùng thuốc kháng sinh theo thời gian đã không còn hiệu quả, bệnh tình của Cẩm Ly ngày càng nặng hơn. Căn bệnh khiến chị từng không thể hát, giọng nói bị khàn đặc. Vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly nhiều lần sang Singapore và Mỹ để nạo xoang. Bác sĩ khuyên nữ ca sĩ nên dừng hát trong thời gian điều trị.

Thời gian qua, cũng xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng Minh Tuyết và chị gái bất hòa nên không còn xuất hiện cùng nhau. Về điều này, giọng ca “Người thứ ba” thẳng thắn: “Chúng tôi ít nói chuyện nhưng chat trên Facebook khá nhiều. Chúng tôi có một nhóm chat, có cả mẹ nữa, nếu cần sẽ gọi điện thoại. Lâu lâu, tôi cũng gặp chị Phương. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng đã nói là chị em rồi, dù có gặp 1 năm 1 lần nhưng vẫn khăng khít”.

Minh Tuyết bác bỏ tin bất hòa với Cẩm Ly

Minh Tuyết cho biết, cô về Việt Nam đã được 4 tháng. Trước đó, cuộc sống của cô và chồng khá khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, tại Mỹ, người dân hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người, lúc nào cũng phải đeo khâu trang. Thậm chí gia đình Minh Tuyết phải dự trữ đồ ăn trong nhà để phòng trường hợp xấu nhất.

“Tôi còn nhớ từ lúc tháng 3-5, nhà nào cũng có một cái tủ lạnh rất to. Tôi lên danh sách mua sắm hàng hóa, thực phẩm dự trữ. Đối với đồ tươi thì trữ khoảng 2-3 tuần, còn gạo, nước tương thì mua dùng cho cả năm. Tầm tháng 4, bên Mỹ khan hiếm gạo, đi chợ hầu như không thấy gạo luôn. Thậm chí, một số mặt hàng như khẩu trang, giấy vệ sinh cũng “cháy hàng”. Nghe tình hình dịch nên người dân đổ xô đi mua dự trữ…

Sau đó, các chợ mới có thông báo, mỗi người chỉ được mua một món với số lượng quy định, như một người một bao gạo… Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Mỗi lần đi chợ phải trang bị “vũ khí”, từ găng tay, khẩu trang, nước rửa tay, đồ xịt khuẩn”, Minh Tuyết kể.

Minh Tuyết và ông xã

Khi về Việt Nam, Minh Tuyết cho biết quê hương là nơi khá an toàn, có sự phòng chống ngay từ ban đầu chứ không như ở Mỹ.

Khi thời điểm New York bùng dịch nặng, một đêm Hà Phương (chị gái Minh Tuyết) bị sốt nhẹ khiến gia đình lo lắng vì sợ cô bị nhiễm Covid-19. “Tôi thì lo lắng, không ngủ được vì triệu chứng y chang vậy. Chúng tôi nghe tin, ruột gan lẫn lộn, hai mẹ con không biết làm sao luôn. Sau đó, bác sĩ báo là chị Phương đã hạ sốt, bác sĩ bảo không bị gì hết. Hỏi ra mới biết do chuyển mùa, mà chị Phương đi tắm hay ăn uống bị trúng thực nên bị sốt nặng. Thời điểm đó, gia đình tôi cảm thấy hoảng sợ và bàng hoàng. Ở New York, bệnh viện không có chỗ vào luôn”, Minh Tuyết nhớ lại.

Hà Phương, Cẩm Ly, Minh Tuyết

Đặc biệt, khi đề cập đến vấn đề sinh con, em gái Cẩm Ly bộc bạch rằng cô cùng chồng không đặt nặng chuyện này. Khi về Việt Nam cũng có nhiều người hỏi chuyện, nhưng Minh Tuyết luôn cho rằng con cái là duyên số của trời cho. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm, cuộc sống hiện tại của cô cùng chồng rất ổn, có con hay không thì hai người vẫn sẽ hạnh phúc như thường.

“Tôi có nói chuyện với ông xã, tôi nói “Nếu ông trời cho mình thì vui, còn nếu không cho anh có buồn không?”, anh ấy nói buồn có đó nhưng vẫn không sao”, Minh Tuyết chia sẻ.

Hà Phương, Minh Tuyết và Cẩm Ly là ba chị em ruột, gây tiếng vang trong làng nhạc Việt. Ngoài nổi tiếng, xinh đẹp, cả 3 đều có cuộc sống giàu có, xa hoa...

