Minh tinh triệu đô "nghiện" đóng cảnh "khó nhằn" vì lý do bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 08:33 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với những diễn viên này, được đóng cảnh nóng là một điều mà họ cảm thấy rất thoải mái và muốn được đóng thêm.

Hugh Grant

Chia sẻ về cảnh nóng trong phim Bridget Jones và Maurice, minh tinh Hugh Grant nói rằng ông rất muốn được đóng cảnh này và cảm thấy khá kích thích. Hugh cho biết: “Tôi luôn thích đóng cảnh nóng, dù không bị bắt buộc phải làm thế. Người ta cứ bảo "Ôi đóng cảnh nóng chẳng có gì sexy cả, vì có vô số người ở đó". Nhưng tôi luôn cảm thấy nó thật kích thích.”

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Ông từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA... Diễn viên sinh năm 1960 bắt đầu gây tiếng vang khi tham gia bộ phim Bốn đám cưới và một đám ma (1994) của đạo diễn Mike Newell. Bộ phim thu về 224 triệu USD, dù kinh phí ban đầu chỉ có 6 triệu USD. Vai diễn của Hugh Grant giúp anh gắn bó với hình ảnh lãng tử trong các bộ phim hài lãng mạn sau này. Từ đó, Hugh Grant gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như: Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007)... Ông là một trong những nam diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood.

Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, Hugh Grant có cuộc sống riêng tư ồn ào với nhiều cuộc tình chóng vánh và có con rơi. Năm 2018, Hugh Grant đã kết hôn với bạn gái lâu năm của mình, nhà sản xuất truyền hình Thụy Điển Anna Eberstein, trong một buổi lễ kín đáo ở London. Ngôi sao phim Nhật ký tiểu thư Jones hài hước chia sẻ: "Vợ tôi đồng ý với tôi rằng hôn nhân là một cấu trúc xã hội khá phi lý, nhưng khi bạn đã có với nhau ba đứa con, đó là một điều tốt đẹp để làm."

Zac Efron

Với tài tử Zac Efron, việc được đóng cảnh nóng trong bộ phim At Any Price không khác gì một giấc mơ, vì người đóng cặp cùng anh chính là người anh thích thời thơ ấu - Heather Graham. Chia sẻ về cảnh nóng, Zac cho biết: “Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì tôi đã mê mẩn cô ấy từ khi còn nhỏ. Đó là một trải nghiệm phi thực.”

Zac Efron là một ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp từ đầu những năm 2000, và nổi đình đám với vai diễn chính trong loạt phim High School Musical (2006–2008). Sau thành công của bộ phim, Zac Efron là cái tên được săn đón nhiều nhất với loạt dự án phim đình đám tại Hollywood. Zac Efron thành công liên tiếp từ các tác phẩm: Trở lại tuổi 17 (2009), Đội cứu hộ bãi biển (2017)…

Tuy nhiên, anh lại vướng khá nhiều scandal như nghiện rượu, đánh nhau và buộc phải đến trung tâm hồi phục sức khỏe nghỉ ngơi, điều trị tâm lý. Thời gian gần đây, nam diễn viên hạn chế tham gia các tác phẩm điện ảnh. Với sở thích du lịch, khám phá, anh dành nhiều thời gian để thỏa mãn đam mê và ghi hình một số chương trình thực tế về du lịch.

Amanda Seyfried

Sở hữu gương mặt đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, Amanda không ngại phải đóng cảnh nóng. Trong thời gian quảng bá bộ phim Les Miserables, cô cho hay: “Cảnh nóng rất là tuyệt. Những người đóng cặp với tôi là những diễn viên nam đẹp trai bằng tuổi tôi, nên tại sao lại không? Tôi sẽ không giả bộ là mình không thích chúng đâu.”

Bên cạnh diễn viên nam, Amanda còn thích đóng với những diễn viên nữ nóng bỏng. Khi bị hỏi về việc đóng cảnh nóng đồng tính với đàn chị Megan Fox trong bộ phim Jennifer’s Body, Amanda cho biết: “ Tôi nghĩ Megan và tôi hôn nhau rất ăn ý. Chúng tôi có kiểu hôn giống nhau và đóng cảnh đó thành công.”

Amanda Seyfried đến với màn ảnh rộng bằng tác phẩm Mean Girls kinh điển. Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ, Amanda lại nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ vào vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của mình. Chưa đầy một thập niên sau đó, cô nàng đã bỏ túi kha khá các tác phẩm như: Mamma Mia, Dear John, Letters to Juliet, Red Riding Hood…

Những bộ phim có sự góp mặt của của nữ diễn viên hầu hết đều đạt được thành công tại phòng vé. Từ đó, Amanda Seyfried trở thành biểu tượng cho sự “bảo toàn doanh thu” đối với các đạo diễn tại Hollywood. Ở độ tuổi 37, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái.

Kristen Stewart

Với Kristen Stewart, đóng cảnh nóng không phải một vấn đề quá lớn. Trong quá trình quảng bá cho bộ phim On The Road, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi thích việc đẩy mình ra khỏi vùng an toàn và tự dọa bản thân. Được xem một cảnh nóng chân thực trên màn ảnh thú vị hơn nhiều việc xem một cảnh phim đã được dàn dựng trước. Miễn là bạn sống thật với bản thân, chẳng có gì phải ngại cả."

Kristen Stewart đã nổi tiếng trong 20 năm qua và có hơn 40 bộ phim khác nhau. Nữ diễn viên từng chia sẻ trải nghiệm lần đầu yêu phụ nữ. “Lần đầu tôi hẹn hò với một cô gái, bản thân ngay lập tức tự hỏi rằng liệu mình có phải là người đồng tính hay không”, sao nữ phim Underwater kể lại.

Trước khi bước vào những mối tình đồng giới, Kristen Stewart từng hẹn hò nhiều sao nam như: Michael Angarano, Anton Yelchin, Robert Pattinson. Nữ diễn viên chia sẻ: “Ngay cả với những mối quan hệ khác giới trước đó, chúng tôi đã làm mọi thứ để không bị chụp ảnh bởi điều đó không thực sự phản ánh cuộc sống của chúng tôi”. Hiện tại, sao nữ đình đám giờ đã thoải mái hơn. Cô không ngại dắt tay bạn gái xuống phố hay có những hành động thân mật, ngọt ngào giữa chốn đông người.

