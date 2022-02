Park Min Young nhiệt tình diễn cảnh thân mật chưa bằng "nàng thơ cảnh nóng"

Park Min Young và Kim Tae Ri hiện đang là hai cái tên gây chú ý trên màn ảnh Hàn.

Kim Tae Ri

Kim Tae Ri hiện đang được chú ý với vai diễn nữ vận động viên kiếm chuyên nghiệp trong Twenty Five, Twenty One. Nét diễn xuất tự nhiên, ấn tượng của Kim Tae Ri trong phim lại càng khiến người xem thích thú. Khán giả đánh giá cao cả tạo hình lẫn diễn xuất của nữ diễn viên 31 tuổi này. Hiện, bộ phim Twenty Five, Twenty One đạt rating trung bình trên toàn quốc là 6,4% cho tập 1.

Nhắc đến Kim Tae Ri thì nhiều khán giả đều nhớ tới màn khỏa thân trong phim điện ảnh Hàn - Người Hầu Gái. Nữ diễn viên đứng đầu về độ bạo dạn khi không ngại cởi đồ, diễn cảnh thân mật đồng tính cực táo bạo. Bên cạnh đó, vẻ gợi cảm đầy tươi mới, trẻ trung và tự nhiên của Kim Tae Ri cũng thu hút người hâm mộ.

Kim Tae Ri khởi nghiệp khá muộn so với nhiều diễn viên khác. Nữ diễn viên theo học ngành Báo chí và truyền thông tại đại học Kyung Hee và tốt nghiệp vào năm 2012. Thời gian đầu khá chật vật vì Kim Tae Ri tham gia thử vai cho một số phim điện ảnh nhưng đều bị từ chối.

Sự nghiệp của Kim Tae Ri sang một bước ngoặt mới khi cô đóng Người Hầu Gái (Handmaiden). Cô liên tiếp được mời trong nhiều dự án bom tấn, được đầu tư kinh phí “khủng” của Hàn Quốc. Tiêu biểu trong đó là dự án điện ảnh đóng cùng Song Joong Ki - “Space Sweepers”.

Với những sự biến hóa đa dạng, linh hoạt trong các vai diễn, Kim Tae Ri trong tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Park Min Young

Park Min Young để lại ấn tượng với khán giả quà cảnh giưởng chiếu cực ngọt cùng Song Kang. Trong Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết, cô nàng vào vai Ha Kyung - một trưởng phòng tài năng, cá tính. Vừa chia tay người yêu, cô đã cùng Si Woo - người đồng nghiệp vừa quen đi uống rượu đến say, sau đó cả hai có "tình một đêm" với nhau. Là hai cái tên quen thuộc với phim tình cảm và kinh nghiệm diễn cảnh nóng, Park Min Young - Song Kang khi kết hợp càng được đánh giá cao và thu hút người xem.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Dự báo tình yêu và thời tiết đạt rating trung bình trên toàn quốc là 4,5% - một con số cao hơn đáng kể so với rating của bộ phim tiền nhiệm của nhà đài trước đó là Snowdrop.

Trước đó, Park Min Young cũng đóng nhiều cảnh nóng trên màn ảnh. Đáng chú ý nhất vẫn là cảnh 18+ với Park Seo Joon trong Thư Ký Kim Sao Thế. Cảnh phim kéo dài hơn 2 phút này còn đạt hơn 350 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Với gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai là lợi thế của nữ diễn viên trên màn ảnh. Bên cạnh đó, Park Min Young đã quen với dạng phim tình cảm, tâm lý nên chuyện cô thu hút được khán giả là điều dễ hiểu.

Nhờ tài năng diễn xuất, Park Min Young ngày càng được yêu thích. Nhan sắc của cô cũng dần thăng hạng, Park Min Young cũng không phủ nhận việc cô có được ngoại hình như hiện tại là do phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên hiện vẫn là một quý cô độc thân vui vẻ và hạnh phúc.

