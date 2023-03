Sao nữ cưới giám đốc có tài sản hàng nghìn tỷ: Cuộc sống hôn nhân ra sao?

Đầu tháng 3, Minh Hằng công khai tin vui đang mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Ở tuổi 35, nữ ca sĩ chính thức gia nhập “hội mẹ bỉm sữa” hot nhất nhì của showbiz.

Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ, Minh Hằng vừa thực hiện các dự án âm nhạc hợp tác với ba “bà mẹ bỉm sữa” khác là Thu Minh, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi. Minh Hằng cho biết đây cũng là món quà cô dành tặng những ai đang làm mẹ.

Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng

Khi mang thai con đầu lòng, Minh Hằng cho hay cô ăn uống điều độ, cân bằng giữa lịch trình làm việc và nghỉ ngơi. Sao phim “Bẫy ngọt ngào” tiết lộ mọi người đưa ra nhiều lời khuyên cho mình, càng làm cô mong ngóng ngày con đầu lòng chào đời.

Đặc biệt, Minh Hằng còn được ông xã yêu thương, cưng như trứng mỏng. Dù khá bận rộn với công việc, nhưng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo luôn tranh thủ thời gian để ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc vợ chu đáo. Khi đón vợ trong chuyến công tác, anh chuẩn bị đồ uống để vợ bổ sung vitamin. "Tình yêu đón kèm theo chai nước trái cây mát rượi”, Minh Hằng hào hứng chia sẻ.

Về cuộc sống làm vợ, Minh Hằng cho hay cô cũng không quá áp lực chuyện bếp núc vì chồng thấu hiểu công việc bận rộn của cô. Chỉ cần mỹ nhân sinh năm 1987 mong muốn điều gì là chồng đại gia sẵn sàng chiều chuộng hết mức có thể.

Dẫu vậy, Minh Hằng vẫn mong muốn giữ lửa hôn nhân bằng bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô cho hay dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm cho chồng. Khi nào “kẹt” quá thì hai vợ chồng mới đi ăn ở bên ngoài.

Nữ ca sĩ được ông xã yêu thương hết mực

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra vào tháng 6/2022. Nữ nghệ sĩ cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ. Sau hôn lễ Minh Hằng bận rộn với các dự án nghệ thuật, dự sự kiện. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào như đi ăn, đi du lịch lên mạng xã hội.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

