MC VTV bắt trend mạng xã hội khiến khán giả "phát sốt"

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 05:10 AM (GMT+7)

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ về "màn bắt trend đỉnh cao" này.

Những ngày gần đây, chuyện từ thiện đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Loạt nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành... là những cái tên được nhắc đến xoay quanh vấn đề tiền từ thiện ủng hộ miền Trung.

VTV nhanh chóng bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội

Mới đây nhất, Trung tâm tin tức tức của VTV24 đã bắt kịp xu hướng khi đưa thông tin liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, trong chương trình Chuyển động 24h, BTV Sơn Lâm đã nói: "Thay vì chuyển tiền đi đâu đó rồi lại phải thấp thỏm kiểm tra xem là số tiền mình chuyển đã đến nơi cần đến chưa, tại sao quý vị không gửi tiền đến số tài khoản này". Đi cùng với đó, anh công khai ba số tài khoản nhận tiền ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 Việt Nam là: 2019002019 (VND), 2019662019 (USD), 2019882019 (EUR).

Ngay sau khi chương trình phát sóng, cư dân mạng không khỏi bất ngờ về "màn bắt trend đỉnh cao" này: "Giờ cà khịa là trend nhé", "Trình cà khịa của VTV chưa bao giờ làm tôi thất vọng",... Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng đã nhanh chóng ủng hộ vào quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 này.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung tâm tin tức VTV24 bắt xu hướng từ mạng xã hội. Cách đây không lâu, Chuyển động 24h cũng gây sốt khi đưa câu nói của bà Phương Hằng vào bản tin. Cụ thể, MC nhà đài đã dùng câu "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm" để mở đầu bản tin nói về trùm tội phạm Sedat Peker của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nam MC kêu gọi mọi người tập thể dục bằng màn nhảy độc, lạ

Trước đó, khi nói về tình hình dịch bệnh trong mục điểm tuần "Vui thôi, đừng vui quá" của Chuyển Động 24h, BTV Sơn Lâm đã "ví von" virus corona cạnh bộ phim kinh điển "Catch Me If You Can". Anh nói: "Virus Sars Cov 2 cứ như đang thách thức những nỗ lực của chúng ta vậy. Và nếu được mô phỏng cuộc đuổi bắt này bằng một đoạn clip thì nó sẽ kiểu như thế này".

BTV Việt Hoàng của Chuyển động 24h cũng từng gây sốt với màn "cà khịa" cực hài hước. Khi phản ánh việc nhiều người dân đang chủ quan, không nghiêm túc thực hiện việc cách ly, Việt Hoàng ví von: “Sự khó kiềm chế và mất cảnh giác của không ít người trong vài ngày qua khiến tôi nhớ lại cảm giác đọc truyện "Nàng Bạch Tuyết" cho mấy đứa trẻ. Nàng cũng được yêu cầu là hãy chỉ ở nhà và đừng tiếp xúc với người lạ. Nhưng rồi chỉ vì sự hấp dẫn của một chiếc lược, một cái dây lưng, một quả táo mà cô nàng liên tục đẩy mình vào hiểm cảnh. Dĩ nhiên là ở ngoài đời thì chẳng mấy ai may mắn mà 3 lần vượt qua cái chết như trong truyện cổ tích đâu".

Sau đó, Việt Hoàng khuyên mọi người hãy ở nhà tập thể dục, làm nóng cơ thể bằng cách vô cùng đơn giản: Đu theo trend (xu hướng) “nhảy trên không” thịnh hành trên mạng xã hội.

Nguồn: http://danviet.vn/mc-vtv-bat-trend-mang-xa-hoi-khien-khan-gia-phat-sot-50202176582755.htmNguồn: http://danviet.vn/mc-vtv-bat-trend-mang-xa-hoi-khien-khan-gia-phat-sot-50202176582755.htm