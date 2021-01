MC Thảo Vân gặp sự cố bất ngờ trong buổi ghi hình Táo Quân

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 11:09 AM (GMT+7)

MC Thảo Vân được bạn bè tiết lộ là người sống rất ngăn nắp và khoa học.

Sau một thời gian tập luyện gấp rút, khẩn trương, tối 26/1, chương trình Gặp nhau cuối năm (tức Táo Quân) đã chính thức ghi hình tại Hà Nội. Cũng giống như mọi năm, MC Thảo Vân đảm nhận vai trò là người dẫn dắt chương trình, tuy nhiên, cô đã gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” khi mang nhầm phục trang.

MC Thảo Vân khoe "chiến tích" mang 2 chiếc giày bên phải đi ghi hình

Trên Facebook cá nhân, MC Thảo Vân chia sẻ: “Nhưng điều tôi muốn nói là đôi giày cao gót kia kìa, tôi đã mang 2 cái cùng bên phải đi, ung dung đến sát giờ mới mang giày ra xỏ..., và phần chào đầu tôi đã phải đi chân đất rồi kiễng chân lên! Chắc khán giả không phát hiện ra đâu nhỉ, ngoài cảm giác hình như cô ấy hơi lùn so với áo!”

MC Thảo Vân được bạn bè tiết lộ là người sống rất ngăn nắp và khoa học

Bài đăng của nữ MC đã thu hút sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ, nhiều người bật cười trước sự cố hài hước này. Đồng thời, có người bạn tiết lộ, người đẹp Gặp nhau cuối tuần sống khá ngăn nắp và khoa học, giày dép luôn được sắp xếp gọn gàng và ghi bên ngoài vỏ hộp chiều cao, màu sắc,….

Có bạn bè lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ MC

Cũng có đồng nghiệp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của MC Thảo Vân, bởi cách đây không lâu chính cô đã tiết lộ mình mắc bệnh teo thùy não trái, có thể làm mất khả năng nhận thức và hoạt động. Tuy nhiên, Thảo Vân đã ngay lập tức trấn an bạn bè và giải thích việc nhầm lẫn này là có lý do khác, chứ không phải do bệnh tật.

Bên cạnh MC Thảo Vân, các nghệ sĩ khác cũng hé lộ những bức ảnh hậu trường cho buổi ghi hình. Các Táo đều có mặt từ rất sớm để luyện tập kịch bản và chuẩn bị xiêm y lên chầu trời.

"Cô Đẩu" Công Lý được bà xã mới cưới chăm sóc

"Nam Tào" Xuân Bắc tự mình trang điểm

"Táo bà" Vân Dung trước giờ vào chầu

Trước giờ ghi hình, vé Táo Quân được săn lùng ở khắp mọi nơi, có chỗ bán tới 10 triệu đồng 1 cặp. Trong buổi ghi hình đầu tiên, toàn bộ khán phòng đều chật kín chỗ, chứng tỏ sức hút của chương trình không hề giảm sau gần 20 năm ra mắt. Chương trình kéo dài khoảng 3 giờ, và có thể được điều chỉnh trong hai buổi ghi hình tiếp theo vào tối 27 và 28 tháng 1.

Táo Quân là chương trình được đông đảo khán giả mong đợi

Sau 1 năm gián đoạn, chương trình Táo Quân năm nay trở lại với những câu chuyện hay, phát ngôn sâu sắc, thú vị, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả nhiều niềm vui, tiếng cười vào đêm 30 Tết.

