"MC hoa hậu" Dương Thùy Linh tốn 600 triệu/năm cho con học

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 12:51 PM (GMT+7)

Dương Thùy Linh khoe vẻ đẹp rạng rỡ, quyến rũ trong sự kiện tái xuất sau 2 tháng giãn cách xã hội.

Chiều 19/5, Dương Thuỳ Linh là một trong những vị khách VIP của một sự kiện thời trang tại Hà Nội. Đây là sự kiện tái xuất của "gái một con" sau 2 tháng giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nàng hoa hậu MC chia sẻ, cô rất vui bởi được gặp lại các nghệ sĩ thân quen như NSND Lan Hương, diễn viên Hồng Diễm, đặc biệt là Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Khánh Vân. Suốt vài tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, cô mải miết trò chuyện, hỏi han mọi người.

Cũng trong dịp này, Dương Thùy Linh hội ngộ MC Hoàng Anh Duy, BTV Hoài Anh. Khoác bộ đầm màu trắng có phom dáng cổ điển cùng chi tiết khoét ngực sâu, Dương Thuỳ Linh để lộ một phần đôi gò bồng đào quyến rũ. Không ít vị khách khen ngợi và hỏi cô về bí quyết giữ gìn nhan sắc.

Hoa hậu cười tiết lộ, trong thời gian giãn cách xã hội, cô học cách sống chậm lại để cảm nhận từng giây phút bình yên ở bên gia đình. Cô học cắm hoa, nấu các món ngon Hàn Quốc, làm bánh – những điều cô không thể làm trước đây do quá bận rộn với công việc kinh doanh và lịch chạy show MC. Cô còn dành một tiếng mỗi ngày tập workout (kế hoạch tập luyện) để giữ vóc dáng luôn thon thả.

“Tôi quan niệm rằng, không ai tự nhiên có cơ thể đẹp, nhất là ở độ tuổi của tôi và với những chị em phụ nữ từng trải qua việc sinh nở. Do đó, cần chịu khó chăm sóc bản thân từ việc ăn uống, tập luyện, sinh hoạt khoa học, trong đó dinh dưỡng chiếm tới 90% yếu tố quyết định. Bản thân tôi cũng học cách buông bỏ những điều gì không cần thiết, chỉ tập trung vào mục tiêu mình đặt ra. Tôi không so sánh mình với người khác, chỉ so sánh mình với ngày hôm qua và luôn biết ơn những gì mình đang có. Khi làm bất cứ việc gì, tôi đều thật tâm và tin vào luật nhân quả. Có như vậy, tinh thần của mình mới nhẹ nhõm, bình yên”, cô nói.

Trong khi nhiều nghệ sĩ huỷ hàng loạt show diễn trong thời điểm giãn cách xã hội, Dương Thuỳ Linh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh. Cô tâm sự, việc kinh doanh ở mảng chăm sóc sức khoẻ của vợ chồng cô được đưa lên nền tảng online cách đây 3 năm nên gần như dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều.

Cũng trong thời gian ở nhà, Dương Thuỳ Linh và chồng – doanh nhân Việt Thắng chăm chút tu sửa cho ngôi nhà mới nằm ở khu vực Long Biên. Cặp đôi xây ngôi nhà vườn liền kề rộng 160m2 từ năm ngoái và dự định sẽ chuyển về đây sinh sống trong năm nay. Dương Thuỳ Linh cho biết, vợ chồng cô đều thích nội thất có màu sắc mạnh, đồ cổ, vintage nên mất rất nhiều công sức đi tìm kiếm những món đồ ưng ý.

Dương Thuỳ Linh sinh năm 1983 và từng dành nhiều danh hiệu nhan sắc như: giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2004, top 5 HHHV Việt Nam 2005 cùng danh hiệu Hoa hậu thân thiện, đại diện Việt Nam thi Miss Tourism International 2004. Năm 2018, cô đăng quang vương miện Miss Worldwide. Ngoài các thành tích ở đấu trường sắc đẹp, Dương Thuỳ Linh còn nổi tiếng ở vai trò MC song ngữ.

Về đời tư, người đẹp sinh năm 1983 có cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Việt Thắng. Cặp đôi có một con trai Tót hơn 8 tuổi, đang theo học ở một ngôi trường quốc tế có học phí khoảng 600 triệu đồng/năm.

