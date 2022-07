MC Anh Tuấn và Phí Linh đưa khán giả tìm về "Thanh xuân rực rỡ"

MC nổi tiếng Anh Tuấn và Phí Linh - hai người dẫn chương trình đại diện cho hai thế hệ người yêu nhạc sẽ cùng khán giả tìm về tuổi trẻ trong sự kiện âm nhạc này.

Mùa hè là thời điểm thích hợp cho những lễ hội âm nhạc kết hợp trải nghiệm mang đến cho khán giả giây phút thú vị bên cạnh bạn bè, người thân. Mới đây nhất, HAY Glamping Music Festival đã chính thức công bố lễ hội âm nhạc quốc tế lớn nhất mùa hè 2022 diễn ra từ 10h00 đến 23h30 ngày 06/08/2022 tại Công viên Yên Sở - Gamuda City, Hà Nội. Sự kiện quy tụ 17 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước, quốc tế như The Moffatts, 911, A1, BLUE, Da LAB, Hoàng Dũng, Ngọt Band, Chillies, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Nhạc Của Trang, Tùng, Gigi Hương Giang, Ban Nhạc Màu Nước, DJ Mike Hào, DJ KODEINE và DJ Duy Tuấn hứa hẹn là một màu sắc rực rỡ trong hành trình tuổi trẻ của tất cả những ai yêu âm nhạc, đam mê dịch chuyển và thích khám phá.

MC Phí Linh sẽ dẫn dắt lễ hội âm nhạc HAY Glamping Music Festival

Với chủ đề "Thanh xuân rực rỡ", MC nổi tiếng Anh Tuấn và Phí Linh - hai người dẫn chương trình đại diện cho hai thế hệ người yêu nhạc sẽ cùng khán giả tìm về tuổi trẻ với những bản hit đình đám như “All rise”, “If life is so short,” “Miss you like crazy,” “Girl of my dreams”, ...

Các nghệ sĩ quốc tế bày tỏ sự háo hức khi trở lại Việt Nam

Từ phía The Moffatts, các nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được quay trở lại Việt Nam: “Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến Việt Nam biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: Đồ ăn ngon, con người thân thiện. Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là một nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành một du khách muốn lan toả vẻ đẹp nơi đây thông qua hành trình cùng HAY Festival”.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, ông Hoàng Linh - đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho biết ê-kíp rất nỗ lực để liên hệ và mời các nhóm nhạc quốc tế tham gia lễ hội bởi sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lệch múi giờ... khiến hai phía khó để trao đổi, trò chuyện: “Chủ đề năm nay là “Thanh xuân rực rỡ" và nhắc đến các boyband nổi tiếng với khán giả Việt Nam, hẳn trong đầu mọi người sẽ bật ra những cái tên như Westlife hay Backstreet Boys… Thú thực, chúng tôi đã nghĩ đến và có tham vọng lớn hơn rằng có thể mời được tất cả. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn rất khó để có thể khớp được lịch của các nghệ sĩ, tôi buộc phải tạm gác mong muốn của mình. Nhưng chắc chắn rằng, bên cạnh rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác mà chúng tôi đang làm việc thì họ cũng là những cái tên đã nằm trong kế hoạch của HAY vào năm tới!”.

Ông Hoàng Linh - đại diện đơn vị tổ chức sự kiện

Ông cũng mong muốn HAY Glamping Music Festival sẽ trở thành một sự kiện thường niên được tổ chức tại nhiều địa điểm, thành phố lớn trên khắp cả nước nhằm quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam: “Đối với chúng tôi, một lễ hội âm nhạc thành công không chỉ là bán hết toàn bộ vé hay được nhận những lời tung hô mà quan trọng là những trải nghiệm tuyệt vời của nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng với hàng nghìn khán giả đến tham dự cảm nhận được. Năm nay là năm đầu tiên của HAY Glamping Music Festival, và về lâu dài chúng tôi mong muốn có thể tổ chức những lễ hội kéo dài 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm,... để đây sẽ trở thành là điểm đến thưởng thức nghệ thuật, vui chơi... dành cho nhóm bạn, gia đình và cả du khách quốc tế vào mỗi dịp HAY diễn ra”.

