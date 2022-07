Mẫu nhí 12 tuổi đăng quang Quán quân “Top Model Look 2022”

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 16:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 2 ngày thi hào hứng tại TP.HCM, “Top Model Look 2022” đã tìm ra những mẫu nhí có thành tích tốt nhất.

Đêm chung kết “TopModel Look 2020” mùa 3 vừa diễn ra với sự tranh tài của 21 mẫu nhí, dàn ban giám khảo gồm: NTK Phương Hồ, đạo diễn Lê Việt, Hoa hậu Lý Kim Thảo, Thu Hiền, Bella Vũ…

Ngoài các phần thi Trình diễn áo dài Quốc phục, Trình diễn tạo dáng chụp ảnh, Trình diễn áo dài cách tân, 21 thí sinh còn có thêm phần thi Tài năng không kém phần sôi nổi. Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì sự đa tài của các người mẫu nhí. Các bé không chỉ có những bước đi catwalk vững chắc mà còn có khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, nhiều bé đã theo đuổi các môn nghệ thuật như múa ba lê, nhảy hiện đại, múa bụng, võ…

Đặng Thuỷ Tiên đăng quang cuộc thi

Chiến thắng chung cuộc của thuộc về mẫu nhí 12 tuổi - Đặng Thuỷ Tiên. Cô bé đã xuất sắc thể hiện những phần trình diễn catwalk cuốn hút, đa dạng, nhận được nhiều lời khen của giám khảo.

Đặng Thủy Tiên hiện học lớp 6, sinh sống và học tập tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Cô bé từng giữ vai trò vedette trong nhiều chương trình thời trang như Tuần lễ thời trang quốc tế xuân - hè Việt Nam 2022, Walking On The River…

Nhà thiết kế Phương Hồ và top 3 chung cuộc của cuộc thi

Á quân 1 thuộc về mẫu nhí Minh Quyên ở TP.HCM và Á quân 2 là mẫu nhí Huyền Trang đến từ Hà Nội. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo không khí học tập và giao lưu cho các người mẫu nhí toàn quốc. Trước đêm chung kết, các thí sinh đã dâng hoa ở tượng đài Bác Hồ, đi xe buýt sông Sài Gòn, chơi golf 3D…

NTK Phương Hồ cho biết: “Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của hai năm dịch bệnh để hoàn thành lời hứa với các bé. Cuộc thi bất ngờ đổi tên trước vòng chung kết vì chúng tôi mong muốn tiếp nối những giá trị nghệ thuật, đồng thời phát triển thêm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, độc đáo hơn dành cho các người mẫu nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các tài năng nhí”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/mau-nhi-12-tuoi-dang-quang-quan-quan-top-model-look-2022-c47a7224.h...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/mau-nhi-12-tuoi-dang-quang-quan-quan-top-model-look-2022-c47a7224.html