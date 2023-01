Lý Hương: Đả nữ đầu tiên của màn ảnh Việt, giờ xinh đẹp hạnh phúc thế này

Vào thập niên 80 - 90, thời hoàng kim của dòng phim "mì ăn liền" liên tục xuất hiện nhiều mỹ nhân như: Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà... và Lý Hương. Trong khi các người đẹp khác chủ yếu vào vai "lá ngọc cành vàng", "ngọc nữ" trong sáng, thì Lý Hương lại chọn hình ảnh "đả nữ" mạnh mẽ cá tính. Cô nhanh chóng trở thành "của hiếm" trong làng điện ảnh.

Nhan sắc Lý Hương ở tuổi U50

Lý Hương được học võ từ năm 8 tuổi. Năm cô 18 tuổi, cố đạo diễn Lý Huỳnh đã hướng cho con gái theo học ngành điện ảnh. Từ đó, em gái diễn viên Lý Hùng đảm nhận nhiều vai diễn quan trọng trong những bộ phim đình đám như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng... và cả các phim phối hợp với nước ngoài như: Truy nã tội phạm quốc tế.

Thế nhưng khi đang trên đà vinh quang, Lý Hương quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Năm 2001, nàng đả nữ sang Mỹ và kết hôn với chồng là 1 Việt kiều. Nhưng cuộc hôn nhân ấy đã khiến nữ diễn viên vướng nhiều sóng gió. Tới cuối năm 2014, Lý Hương trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Khi con gái tròn 18 tuổi, mẹ con cô mới được đoàn viên.

Theo dõi cuộc sống của Lý Hương hiện tại, nhiều người trầm trồ khi thấy cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở thiếu thời

Như truyền thống mọi năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, anh em Lý Hùng và Lý Hương đều ghé thăm tặng quà Tết cho các nghệ sĩ lão thành. Ngày trước, viện dưỡng lão nghệ sĩ luôn là nơi cố đạo diễn Lý Huỳnh chúc Tết đầu tiên. Trước khi qua đời, ông dặn dò các con phải thay ông chăm sóc các cô chú ở viện dưỡng lão. Nhiều năm qua, hai diễn viên vẫn luôn cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông. Mới đây, Lý Hương chia sẻ hình ảnh cô đưa mẹ theo đoàn của Hội Điện ảnh TP.HCM đến tặng quà cho các nghệ sĩ hội viên lớn tuổi. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên cho biết cô vui và hạnh phúc khi nhìn thấy các thế hệ cùng thời ba cô vẫn còn khỏe mạnh.

Lý Hương là em gái diễn viên Lý Hùng

Nữ diễn viên trao quà cho các nghệ sĩ lão thành

Dịp Tết, Lý Hùng, Lý Hương hạn chế nhận show, dành thời gian ở bên mẹ và gia đình. Cô kể: "Trước Tết, tôi và anh Hùng nhận rất nhiều show như hát trực tiếp truyền hình, hát cho các chương trình từ thiện. Nhưng bắt đầu từ mùng 1 Tết trở đi, chúng tôi không nhận bất kỳ một show nào. Cả nhà chúng tôi sẽ sum vầy bên nhau, cùng thắp hương khấn vái, chúc tết mẹ, chúc tết nhau và ăn bữa cơm gia đình đầu năm mới. Đó là truyền thống của gia đình nhiều năm nay".

Lý Hương cho biết thời gian qua, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng vì chưa có vai diễn phù hợp nên cô vẫn đang chờ. Nữ diễn viên hi vọng sẽ sớm tái ngộ khán giả bằng một vai diễn hay, để lại cảm xúc.

Lý Hương và con gái Princess Lam xa cách nhiều năm mới gặp lại

Về việc mở lòng cho một mối quan hệ mới, con gái nghệ sĩ Lý Huỳnh tâm sự: "Quan điểm về tình yêu của tôi bây giờ thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Thay vì tìm một người giàu có để mình nương tựa, tôi nghĩ phụ nữ cần một người yêu mình với trái tim chân thành, thấu hiểu và mang lại cho mình cảm giác an toàn hơn. Tôi vẫn ấp ủ một hy vọng rằng sau này sẽ may mắn gặp một người như vậy. Nhưng không ai nói trước được duyên số". Lý Hương nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất của cô là chăm sóc sức khỏe cho mẹ và gần gũi yêu thương con gái sau 12 năm xa cách. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô luôn có ý thức làm việc, tích lũy kinh tế để xây dựng tương lai của con, cũng như có thể giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Khi nhắc về con gái, Lý Hương tỏ ra hạnh phúc và tự hào. Cô cho biết Princess Lam năm nay sẽ ăn Tết ở Việt Nam cùng mẹ. "Hai mẹ con sẽ dẫn bà ngoại về quê chúc Tết bà con, sau đó đi du lịch, tận hưởng không khí xuân", nữ diễn viên nói. Cô tiết lộ, con gái rất thông minh và học giỏi, hiện tại đang theo học Đại học trực tuyến tại Mỹ. Nữ diễn viên cũng mong muốn con gái trở về quê nhà lập nghiệp, bởi lúc nào người mẹ cũng muốn con mình ở gần bên cạnh. Nhưng Lý Hương luôn tôn trọng suy nghĩ và ý muốn của con gái, cô cho con tự chọn cuộc sống, công việc. Trong năm mới, em gái Lý Hùng dự định sẽ phát hành một MV ca nhạc có sự góp mặt của con gái. Đó là ước nguyện mà Lý Hương mong thực hiện được nhất.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, diễn viên "Kế hoạch 99" cho biết cô hiện đang là giám đốc một công ty thiết kế và thi công nội thất

Lý Hương tiết lộ cô kiểm soát cân nặng hàng ngày

Về bí quyết giữ dáng thon đẹp, Lý Hương chia sẻ: "Ở tuổi này, người phụ nữ rất dễ tăng cân, ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt. Vì thế tôi siêng năng tập thể dục mỗi ngày và chú trọng ăn uống. Tôi ít ăn tinh bột mà tăng cường ăn rau củ quả và những chất cần thiết, đặc biệt tôi uống nước rất nhiều".

Cô gửi lời chúc mừng năm mới tới các độc giả: "Đầu năm mới, Lý Hương xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp thật nhiều may mắn trong năm mới".

