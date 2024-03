Lý do Ngọt band hủy 2 show: "Sức khoẻ tinh thần không đảm bảo"

Sau thông báo của Ngọt về việc dừng biểu diễn, mới đây, thành viên Vũ Đình Trọng Thắng đã có những chia sẻ đầu tiên về vấn đề này. Nam ca sĩ cho biết anh buộc phải đưa ra quyết định này vì lý do sức khỏe tinh thần chưa đảm bảo.

Bài đăng của Thắng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Vũ Đình Trọng Thắng viết trên trang cá nhân: "Mình cũng muốn diễn nốt những show đã hứa, nhưng sức khoẻ tinh thần thực sự không đảm bảo. Mình sẽ diễn bù cho mọi người sau khi bình phục nhé! Trong lúc chờ đợi, mọi người có thể biểu diễn bất cứ bài nào mình viết, kể cả có mục đích thương mại. Không cần ăn chia, không cần xin phép.Tuỳ tâm ủng hộ. Mình sẽ diễn bù, không phải Ngọt nhé".

Việc Ngọt hủy 2 show Những Thành Phố Mơ Màng và CAM by 8 Theather khiến nhiều khán giả bức xúc. Ban tổ chức CAM by 8 the Theatre xác nhận sẽ gửi tặng những món quà nhỏ tới khán giả tiếp tục tham gia chương trình, đồng thời hướng dẫn các thủ tục huỷ vé và hoàn lại 50% giá trị vé nếu khán giả không muốn đồng hành cùng show.

Việc các thành viên của Ngọt band hủy show khiến những đơn vị tổ chức lao đao.

Trên các diễn đàn và dưới phần bình luận của bài đăng, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, thậm chí là phẫn nộ với hành động của Ngọt. Nhiều khán giả "quay xe" từ fan thành anti-fan của Ngọt band sau cách hành xử kém chuyên nghiệp của nhóm.

Khán giả K.H viết về lời xin lỗi của Thắng: "Đây chỉ là lý do để cảm thông thôi chứ đôi ba dòng status này cũng chẳng thấy chuyên nghiệp với có trách nhiệm ở chỗ nào. Vẫn giữ nguyên quan điểm rằng nhóm này không xứng đáng làm nghệ sĩ nữa".

Ngọt band đánh mất niềm tin của khán giả.

Ngọt là một nhóm nhạc Indie theo hướng Indie Pop với những sản phẩm nổi bật như Em Dạo Này, Lần Cuối, Chuyển Kênh,... Ba thành viên hiện tại của nhóm là những tài năng ở độ tuổi 9x: Trọng Thắng, Việt Hoàng và Nam Anh.

Nhóm nhạc này vừa thông báo tan rã sau hơn 10 năm hoạt động. Sau dòng trạng thái xin lỗi, Ngọt Band trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Vũ Đinh Trọng Thắng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ của ban nhạc Ngọt. Anh nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả nhờ vào thứ âm nhạc thoải mái và có chiều sâu.

