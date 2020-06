Lý do Hồ Quỳnh Hương trở lại sân khấu sau nhiều năm “mất tích”?

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 13:25 PM (GMT+7)

Hồ Quỳnh Hương cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hào hứng tham gia đêm nhạc tri ân “Khi ta sống” vì ý nghĩa đặc biệt.

Hàng loạt nghệ sĩ Việt sẽ mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc để tri ân trực tiếp đến các “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch Covid-19 thời gian qua trong đêm nhạc “Khi ta sống”, vào ngày 27.6.

Tham gia chương trình có nhiều tên tuổi gạo cội và những ca sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như Hồ Quỳnh Hương, Trúc Nhân, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, Trung Quân Idol, Quốc Thiên, Nguyên Hà, Osad, Janie, Tăng Phúc, thành viên nhóm nhạc đa quốc tịch Roy (Z-Boys) và Quinz (Z-Girls), cùng sự góp mặt của các nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Hoài An, Võ Hoài Phúc, Quốc An và các giọng ca nhí như Bảo An, Gia Khiêm, Gia Hân.

Dàn ca sĩ trẻ tham gia chương trình

Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Hồ Quỳnh Hương “tái xuất” sau nhiều năm “vắng bóng” trên sân khấu.

Nữ ca sĩ cho hay, cô khá hào hứng tham gia ngay khi nhận lời mời từ đơn vị tổ chức vì xúc động trước ý nghĩa tri ân đội ngũ y bác sĩ, quân nhân và các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, và lan tỏa lan toả thông điệp tích cực đến cộng đồng của đêm nhạc.

Hồ Quỳnh Hương trở lại sân khấu sau nhiều năm bận công việc kinh doanh, giảng dạy...

Một trong những lý do Hồ Quỳnh Hương biến mất khỏi showbiz nhiều năm qua không chỉ vì bận việc kinh doanh, nghiên cứu thực phẩm chay mà còn vì đảm nhận vai trò giảng viên Khoa Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP.HCM. Vì thế, cô từ chối mọi lời mời đi hát và cũng chưa có thời gian ra mắt sản phẩm mới, dù đã có sẵn bài hát đang chờ thu.

Bên cạnh đó, fashionista Châu Bùi, chủ nhân bộ tranh ký họa cuộc sống khu cách ly từng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội cũng sẽ tham gia show diễn và chia sẻ những tâm sự thật nhất về những ngày sống giữa tâm dịch.

Lần đầu tiên hơn 1000 y bác sĩ, quân nhân, đội ngũ tình nguyện viên – những người đã và đang “trực chiến” với dịch Covid -19 sẽ có những giây phút tạm nghỉ ngơi, cùng thưởng thức âm nhạc và vơi bớt đi những nhọc nhằn. Tại đây, những người trong cuộc sẽ cùng nhìn lại hành trình đã qua, sẻ chia những câu chuyện và lan toả thông điệp tích cực đến cộng đồng để tạo ra những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn.

