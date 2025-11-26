Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Trên trang cá nhân, Lưu Gia Linh đăng ảnh cô và chồng tham dự đám cưới của một người bạn, kèm theo chú thích: 'Chúc mừng Justin & Tingting, chúc mừng Margaret & David!'.

Vợ chồng Lưu Gia Linh chụp hình cùng vợ chồng Khâu Thục Trinh. Cô dâu Trầm Đình Đình là cháu gái của Trầm Gia Vỹ - chồng Khâu Thục Trinh. Cô dâu và chú rể đều là người thừa kế của các tập đoàn lớn, nên hôn lễ có sự hiện diện của dàn khách mời thượng lưu như: Chung Trấn Đào – Phạm Khương, Trương Ngải Gia – Vương Tĩnh Hùng, Lâm Tuệ Tinh – Vương Vĩ Trung, Quan Chi Lâm, Viên Vịnh Nghi, Chu Vấn Kỳ...

Vợ chồng Lưu Gia Linh chụp cùng gia đình Chung Trấn Đào. Trong khung hình, Lưu Gia Linh nép vào chồng tình tứ.

Lưu Gia Linh diện xuyên thấu, khoe sắc vóc gợi cảm.

Vợ chồng ngôi sao chụp ảnh cùng Châu Vấn Kỳ.

Các bình luận trên Weibo khen ngợi Lưu Gia Linh nhan sắc 'quên thời gian'.

Lương Triều Vỹ giữ thái độ điềm đạm, hay ngại ngần trước ống kính.