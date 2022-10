Lỗi sai "ngớ ngẩn" của dàn sao vô tình trở nên "đắt giá"

Đôi khi, nhà làm phim Hollywood lại không dự đoán trước được những diễn biến bất ngờ sẽ diễn ra trong quá trình sản xuất.

Các nhà làm phim sẽ không đự đoán được những rủi ro trong sản xuất, đôi khi một tình huống ngẫu nhiên có thể đưa câu chuyện phim theo một hướng hay hơn.

Theo đạo diễn phim Guardians of the Galaxy tiết lộ, cảnh Chris Pratt đánh rơi viên đá Vô cực không phải theo kịch bản, mà hoàn toàn là do sự hậu đậu của anh chàng này. Tuy nhiên, chi tiết đó lại quá hợp với nhân vật Star-Lord nên đạo diễn đã quyết định giữ lại.

Ở Avengers, tài tử Robert Downey Jr. đã nhập vai đến mức anh tự tạo ra những thói quen riêng cho nhân vật Tony Stark (Iron Man), trong đó có thói quen ăn vặt. Chi tiết Tony mời Hulk và Captain America trong bộ phim Avengers ăn việt quất là anh tự thêm vào và cảnh đó không hề xuất hiện trong kịch bản.

Phim Hollywood cũng có một vài cảnh là sự cố ngoài ý muốn khác nhưng lại vô cùng hợp lý khi được đưa lên phim. Trong Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, một con dao vô tình bị một diễn viên trượt tay phi thẳng về phía Viggo.

Nhanh như chớp, nam diễn viên Viggo Mortensen đã hóa giải nó bằng cách dùng kiếm đẩy nó đi xa. Phân cảnh phát sinh này được đạo diễn giữ lại vì thấy nó khá hợp lý với bối cảnh của bộ phim.

Kịch bản The Princess Diaries không hề có cảnh quay nữ diễn viên Anne Hathaway ngã. Thế nhưng cú ngã bất ngờ này lại rất hợp với hình ảnh cô công chúa hậu đậu Mia, vậy nên cảnh này cứ thế được giữ lại khi lên phim.

Trong Captain America, sau khi được tiêm huyết thanh, siêu chiến binh đã sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp, Peggy Carter sau đó chạm vào anh một cách mê mẩn. Thực tế là nữ diễn viên Hayley Atwell đụng vào Chris Evans hoàn toàn là theo bản năng. Nữ diễn viên từng thừa nhận rằng, cô bị hấp dẫn bởi cơ thể hoàn hảo của bạn diễn Chris Evans nên đã không cưỡng lại được mà "sờ" một cái. Tuy nhiên, vì cảnh này rất tự nhiên và phù hợp nên đạo diễn quyết định giữ nguyên.

Trong Người Nhện: Homecoming có 1 cảnh Iron Man của Robert Downey Jr. nói với Peter Parker của Tom Holland ngồi trong xe. Iron Man đã nói: “Đó không phải là một cái ôm, chú chỉ nắm lấy cửa xe cho cháu”. Đây là câu nói ngẫu hứng của Robert Downey Jr. và hoàn toàn không có trong kịch bản. Nhưng câu đùa dễ thương lại mang đến tiếng cười cho khán giả.

Trong cảnh đánh nhau của Fight Club, nhân vật của Norton phải tác động vật lý vào vai của Brad Pitt, nhưng cú đánh chệch hướng sang mặt Brad Pitt khiến anh hét lên vì bất ngờ. Tuy là sự cố nhưng đạo diễn vẫn giữ cảnh phim này và nó trở thành 1 trong những cảnh kinh điển khi nhắc đến Fight Club.

Fan của phim khoa học giả tưởng sẽ không bao giờ quên cảnh các nhân vật trong Alien lần đầu lạc bước giữa không gian vô định, tăm tối, mở ra những điều điên rồ sau đó. Phần còn lại do nhân vật Space Jockey “cướp diễn đàn”.

Nhưng để đảm bảo các xác chết đủ gây ấn tượng trong phim, đạo diễn Ridley Scott đã thay diễn viên bằng những đứa trẻ cho những cảnh quay dài hơn - cụ thể là con của ông và nhà quay phim Derek Vanlint.

Một cảnh Jack vẽ Rose trong Titanic và anh đã lắp bắp nói với cô: "Lên giường… nhầm… nằm trên ghế đi". Kịch bản đúng mà Jack phải nói là: "Nằm lên ghế đi", nhưng đạo diễn thích câu thoại vô tình đó và giữ nguyên cảnh phim như vậy.

