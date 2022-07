"Thần sấm Thor" không ăn thịt trước khi đóng cảnh hôn vì lý do này

Thứ Bảy, ngày 16/07/2022 08:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trước khi đóng cảnh hôn với Natalie Portman, Chris Hemsworth phải kiêng ăn thịt vì nữ diễn viên ăn chay trường.

Thor: Love and Thunder hiện đang khuấy đảo phòng vé là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách Thor: Ragnarok ra mắt vào năm 2017. Thor: Love and Thunder là bộ phim thứ 29 trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong hành trình khám phá bản thân, Thor (Chris Hemsworth) hội ngộ với người yêu cũ - Tiến sĩ Jane Foster (Natalie Portman) hơn 8 năm xa cách. Cô đã trở thành Thần Sấm mới do nhấc được búa thần Mjolnir đã vỡ nát. Đồng thời, họ phải đối mặt với một ác nhân mới đáng sợ bậc nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là Gorr (Christian Bale).

Sau khi công chiếu, Thor: Love and Thunde đã mang về hơn 143 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của thương hiệu Thor. Trước đó, Thor (2011), Thor: The Dark World và Thor: Ragnarok lần lượt thu về 65 triệu USD, 86 triệu USD và 123 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Chuyên gia nhận định, bom tấn Thor: Love and Thunder sẽ vượt qua tổng doanh thu 854 triệu USD của phần phim trước đó, thậm chí có thể cán mốc 1 tỷ USD.

Tại buổi phỏng vấn với UK’s Capital FM, nữ diễn viên Natalie Portman tiết lộ trước khi cùng cô quay cảnh hôn cho bộ phim Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth đã không ăn thịt vì biết Natalie là người ăn chay trường.

Người đẹp nói rằng: “Anh ấy rất chu đáo. Ngày chúng tôi quay cảnh hôn, Chris đã không ăn thịt vào buổi sáng vì biết tôi là người ăn chay”. Cô cũng chia sẻ rằng chưa từng yêu cầu nam diễn viên không ăn thịt để đóng cảnh hôn với mình. Nữ diễn viên đã rất bất ngờ trước hàng động của Chris.

Natalie nói thêm: “Tôi không để ý hay tức giận với Chris nếu anh ấy ăn thịt. Vậy mà Chris lại nghĩ đến điều ấy. Thật chu đáo”.

Theo Natalie, việc này không hề dễ dàng với Chris bởi vì cách nửa tiếng, nam diễn viên thường ăn thịt một lần. Anh cần phải duy trì thân hình cường tráng khi vào vai Thần Sấm Thor. Huấn luyện viên Luke Zocchi chia sẻ rằng Chris Hemsworth phải ăn khoảng 10 bữa mỗi ngày, tương đương khoảng 4.500 calo để có vóc dáng săn chắc.

Về phía Natalie Portman, cô cũng có chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt để cải thiện vóc dáng nhỏ nhắn để vào vai Thần Sấm nữ. Huấn luyện viên của Natalie cho biết nữ diễn viên phải tập cơ tay trong vòng 4 tháng trước khi bộ phim bấm máy, đồng thời bổ sung protein thực vật để tăng cơ do Natalie là người thuần chay.

Natalie Portma cho biết đây là lần đầu cô được yêu cầu tăng cân để đóng phim. Trong bộ phim Thiên nga đen, Natalie đã giảm 9 cân để có vóc dáng nhỏ nhắn.

“Trong phim Thiên nga đen, tôi được yêu cầu phải có vóc dáng nhỏ nhắn còn với Thor: Love and Thunder, tôi được yêu cầu phải tăng cân, tăng cơ, trở nên to lớn nhất có thể. Điều này thật đáng kinh ngạc”, Natalie trả lời phỏng vấn.

Natalie Portman từng giành giải Oscar và Quả cầu vàng là một trong những nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất tại Hollywood. Sự nghiệp của Portman thăng tiến với các vai diễn trong: V for Vendetta (2005), The Other Boleyn Girl (2008)... Nữ diễn viên nhập học đại học Harvard và tốt nghiệp ngành tâm lý học. Cô từng chia sẻ: "Tôi không quan tâm nếu việc đi học đại học hủy hoại sự nghiệp diễn viên của tôi... Tôi muốn là người thông minh hơn là một ngôi sao điện ảnh".

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34than-sam-thor34-khong-an-thit-truoc-khi-dong-canh-hon-vi-ly-do-na...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34than-sam-thor34-khong-an-thit-truoc-khi-dong-canh-hon-vi-ly-do-nay-c47a7461.html