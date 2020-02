Loạt sạn "quê độ" trong phim bom tấn Hollywood khiến khán giả cười ngất

Loạt sạn “khá quê” trong loạt phim bom tấn Hollywood đã bị fan cứng “bóc mẽ” không thương tiếc.

1. Vệ binh dải ngân hà

Trong kịch bản ban đầu của bộ phim, sau khi chiến đấu giành được quả cầu thì nhân vật chính sẽ bán nó cho một thương gia. Chris Pratt đã đưa nó ra phía trước để khoe nó như một chiến công lẫy lừng. Thế nhưng không may vật thể bị tuột khỏi tay và anh ta phải nhanh chóng cúi xuống đỡ nó như thể chưa có gì xảy ra.

Cảnh này không hề có trong kịch bản nhưng vẫn được giữ lại bởi pha xử lý cực nhanh nhạy và tự nhiên của nam diễn viên. Dù thực sự nam diễn viên đã làm rơi nó và kịp thời tóm được quả cầu trước khi chạm đất nhưng không hề làm giảm thần thái hay sức hút của nhân vật.

2. Chiến tranh giữa các vì sao – Niềm hy vọng

Trong phân cảnh, C-3PO và R2-D2 giấu vũ khí mang tên Ngôi Sao Chết trong bộ nhớ và trốn ở một căn hầm nào đó. Khi các binh lính được giao nhiệm vụ đi lùng bắt 2 robot có một lỗi sai cực hài hước là một trong những tên lính đã đập đầu vào cánh cửa, thế nhưng người này vẫn tiếp tục đi qua như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Phân cảnh hài hước này không những không bị cắt bỏ mà còn được đạo diễn giữ lại và lồng nhạc vào tạo điểm nhấn.

3. Trai đẹp lên sàn

Trong bộ phim Trai đẹp lên sàn, có phân cảnh nhân vật do David Duchovny thủ vai đang giải thích cho nam chính lý do tại sao Mugatoo Machiavellian lại lên kế hoạch sát hại những người mẫu nam. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kịch bản cho tới đoạn Zoolander (do Ben Stiller thủ vai) hỏi lại câu thoại lần nữa: “Tại sao chúng lại chọn người mẫu nam?” Cả hai đứng hình mất một vài giây, sau đó Duchovny trả lời: “Anh đang đùa tôi ư? Tôi đã giải thích cho anh đấy thôi”.

Thật ra vì quên mất lời thoại nên Ben Stiller đã lặp lại câu hỏi hơi ngố nhưng cảnh quay này không bị cắt đi mà tạo thành điểm nhấn cho cả bộ phim.

4. Quá nhanh quá nguy hiểm 6

Trong một cuộc nói chuyện, Tyrese Gibson nói với Johnson: "Tiết kiệm dầu em bé". Phải mất một lúc thì Dwayne Johnson mới đáp lại: “Tốt hơn hết là anh nên giấu cái đầu to bự của mình đi”. Lời nhận xét đó không hề có trong kịch bản và khiến Ludacris bất ngờ tới nỗi không nhịn nổi cười. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn giữ lại cảnh này và cho vào bản công chiếu trước hàng triệu khán giả.

5. Rogue One: A Star Wars Story

Nếu chú ý quan sát kĩ cảnh này, bạn sẽ thấy nam diễn viên Diego Luna đã tay lên để đỡ và cố che đi nụ cười sau một cú đánh bất ngờ.

Bất chấp sai sót ngoài kế hoạch thì đạo diễn vẫn cho công chiếu cảnh đó và cho rằng nó khá hài hước, phù hợp với tính cách nhân vật.

6. Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần

Mọi chuyện xảy ra khi Gandalf tới thăm người bạn Bilbo trong một căn nhà tí hon. Theo kịch bản thì ông ta đụng vào một cây nến. Tuy nhiên trong phim, nhân vật này đã đụng vào một chùm đèn gắn trên trần nhà. Sự cố đáng yêu này không hề bị cắt mà vẫn được công chiếu bình thường.

7. Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hai tòa tháp

Trong khi đang diễn, có một khoảnh khắc lá cờ bị tuột và tung bay. Dù không nằm không kế hoạch nhưng cảnh tự nhiên và nên thơ đó đã được giữ lại như một phép ẩn dụ tuyệt đẹp.

8. Nhật ký công chúa

Trong phim, nhân vật chính Mia do nữ diễn viên Anne Hathaway thủ vai đã có một sự cố xảy ra. Theo đó, khi cô vừa nói chuyện với bạn mình vừa leo lên bậc cầu thang thì vô tình vấp ngã. Dù khá “quê” và lúng túng nhưng nữ diễn viên đã quyết định từ chối sự giúp đỡ của nhân viên đoàn phim tiếp tục cảnh quay đó bằng cách cười ngượng ngùng trước sự vụng về của mình và tiếp tục trò chuyện như thường.

9. Indiana Jones và chiếc rương thánh tích

Trong một cảnh quay, nhân vật phản diện do Paul Freeman thủ vai chuẩn bị thực hiện một kế hoạch xấu xa thì có con ruồi đậu ngay trên mép của nam diễn viên này. Bất chấp sự cố này, ông ta vẫn không đổi biểu cảm gương mặt và diễn xuất như chưa có gì xảy ra. Sau đó đội ngũ sản xuất quyết định để cảnh có con ruồi đó lên công chiếu.

10. Kỵ sĩ bóng đêm

Đội ngũ sản xuất chỉ có một lần duy nhất để thực hiện vụ nổ bệnh viện. Cảnh quay diễn ra bình thường cho đến khi trục trặc xảy ra, công tắc kích nổ quả bom thất bại. May mắn thay trong khi người ta cố nhấn cho quả bom phát nổ thì nhân vật Heath Ledger vẫn giữ nguyên được trạng thái biểu cảm. Đó là một cảnh quay khiến bao người trong đoàn làm phim căng thẳng.

11. Midnight Cowboy

Trong thời gian thực hiện bộ phim, ê-kíp không được cấp phép quay trên đường phố New York nhưng đạo diễn vẫn bất chấp thực hiện bằng được bộ phim mà không thông báo với chính quyền. Vì vậy, trong phân cảnh Dustin Hoffman băng qua đường mà không nhìn đèn khi đang nói chuyện, một chiếc xe đã phải dừng lại đột ngột và bấm còi ra hiệu cho diễn viên. Sau đó nam diễn viên vẫn thực hiện cảnh quanh một cách hết sức tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

