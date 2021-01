Loạt “nam thần” xuống sắc: Thiên vương Châu Á béo ú đến mức không nhận ra

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 00:10 AM (GMT+7)

Hình ảnh "một trời một vực" của các nam thần Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại và quá khứ khiến các fan giật mình.

Châu Kiệt Luân

Hình ảnh mới nhất của “Ông hoàng nhạc pop Châu Á” khiến ngay cả người hâm mộ của anh cũng khó nhận ra thần tượng. Châu Kiệt Luân giờ đây đã tăng cân, phát tướng khiến gương mặt tròn trĩnh và thân hình mũm mĩm hơn hẳn.

Tại sự kiện ra mắt phim mới The Wind and Cloud do chính Châu Kiệt Luân làm nhà sản xuất và vợ anh - Côn Lăng đóng nữ chính, khán giả còn trêu rằng nếu như không đứng cạnh vợ, họ còn không nhận ra đây là Thiên vương Châu Á từng khiến bao thiếu nữ phát cuồng.

Những bức ảnh này khiến từ khóa “Châu Kiệt Luân tăng cân” nhanh chóng leo lên Top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung. Cũng có ý kiến cho rằng nhờ vợ chăm sóc tốt nên anh không cần phải giữ hình tượng nữa, đồng thời khen Côn Lăng khéo tay “nuôi” chồng.

Trước kia, Châu Kiệt Luân từng là hình mẫu đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái. Anh sở hữu thân hình cân đối, cơ bắp săn chắc và theo đuổi hình tượng lãng tử.

Lưu Khải Uy

Sau lùm xùm ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy gần như ở ẩn khỏi showbiz, anh tuyên bố dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con gái nhỏ. Gần đây, Lưu Khải Uy đang rục rịch hoạt động trở lại qua bộ phim mới Đây Mới Chính Là Cuộc Sống.

Tuy nhiên, trong đoạn clip giới thiệu phim mới, Lưu Khải Uy khiến khán giả “ngã ngửa” vì nhan sắc xuống dốc không phanh, trông như ông chú trung niên. Quầng mắt nam diễn viên lộ rõ, đặc biệt là chiếc bụng phệ lấp ló sau áo.

So sánh với hình ảnh nam thần trước kia, chồng cũ của Dương Mịch trông như 2 người khác hẳn. Cộng đồng mạng cho rằng tình trạng của Lưu Khải Uy hiện tại là do mệt mỏi vì việc quay trở lại làng giải trí và giải quyết chuyện con cái với Dương Mịch.

Trần Hạo Dân

Có 27 năm kinh nghiệm trong diễn xuất, nhiều tác phẩm của Trần Hạo Dân gây ấn tượng khó quên với thế hệ 9x. Từng có một thời, Trần Hạo Dân là con cưng của đài TVB Hong Kong với những phim kinh điển như Tế Công, Thiên long bát bộ 1997, Phong thần bảng…

Với gương mặt thanh tú và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Trần Hạo Dân trở thành mỹ nam cổ trang của truyền hình Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, Trần Hạo Dân đã dứt áo ra đi khỏi TVB để đánh sang thị trường Đại lục. Sau 19 năm ở Trung Quốc, anh đóng tới 85 tác phẩm nhưng không gặt hái được thành công.

Ở tuổi 51, Trần Hạo Dân cố níu kéo thanh xuân bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, kết quả gương mặt của mỹ nam một thời lại không được công chúng chào đón, thậm chí chỉ trích và cho rằng trông như bị lỗi.

Châu Du Dân

Ít hoạt động trong showbiz kể từ thời dòng phim thần tượng qua đi, Châu Du Dân làm khán giả bị sốc khi xuất hiện trong đoạn clip năm 2020. Khác xa với đồng nghiệp ở tuổi U40, Châu Du Dân lộ rõ nhan sắc bị lão hóa già nua.

Nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho nam thần một thời, đỉnh cao là vai diễn Hoa Trạch Loại trong Vườn Sao Băng đưa tên tuổi Châu Du Dân vươn ra tầm Châu Á. Nam diễn viên lúc đó sở hữu mái tóc dài lãng tử, gương mặt lạnh lùng cực kỳ hợp với các vai phong trần.

Trong bộ phim Liệt Hỏa Như Ca đóng cặp cùng mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Du Dân nhận nhiều lời phàn nàn từ phía cư dân mạng, từ tạo hình cho đến gương mặt thật của anh đều trông như chú của bạn diễn. Đóng cùng loạt nam diễn viên thế hệ 9x, Châu Du Dân già hơn hẳn và chìm nghỉm dù được đảm nhận vai chính.

Lục Nghị

Trong thời kỳ thành công nhất, Lục Nghị là cái tên rất được các nhà sản xuất săn đón, anh góp mặt trong nhiều phim như Tam Quốc, Long môn tiêu cục, Kim ngọc lương duyên, Yên chi… Không chỉ có ngoại hình nam tính, anh còn có diễn xuất ấn tượng.

Dạo gần đây, Lục Nghị xuất hiện với hình ảnh phát tướng và xuống sắc làm khán giả thất vọng. Nam diễn viên tăng cân vùn vụt khiến gương mặt bị phì ra, cằm ngấn mỡ. Do không kiểm soát được cân nặng, Lục Nghị thường xuyên bị khán giả nhắc nhở về chuyện ngoại hình.

Ngoài nghề diễn viên, Lục Nghị còn dẫn trở thành đại gia ngầm của showbiz thông qua kí kết các hợp đồng quảng cáo và buôn bán bất động sản. Anh từng tặng vợ yêu một chiếc siêu xe bản giới hạn, chỉ bán 50 chiếc tại thị trường Trung Quốc.

Nguồn: http://danviet.vn/loat-nam-than-xuong-sac-thien-vuong-chau-a-beo-u-den-muc-khong-nhan-ra-5020212410969.htm