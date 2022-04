Loạt MV "chịu chung số phận" với Sơn Tùng, bị Bộ VH-TT-DL xử lý

Trước những MV có nội dung, hình ảnh nhạy cảm, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và có biện pháp xử lý mạnh tay.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV "There's No One At All", trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài kín tiếng. Được đánh giá phần âm nhạc mới mẻ nhưng MV cũng gây tranh cãi lớn bởi hình ảnh ảm đạm, có không ít cảnh bạo lực, tiêu cực, đặc biệt là phân cảnh cuối MV.

Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi lớn, có thể bị tạm dừng phát sóng MV mới

Trước luồng ý kiến tranh cãi, cơ quan chức năng đã vào cuộc và hé lộ sẽ xử lý theo hướng tạm dùng phát hành MV trên các nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ với Zingnews, ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cũng đã lên tiếng cho biết đã xem MV mới của Sơn Tùng M-TP ba lần: "Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch".

Ông Tự Do nói thêm rằng, MV của giọng ca 9X vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục nghệ thuật biểu diễn, để có hướng xử lý chính thức.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) - cũng cho biết Cục đã gửi yêu cầu cho Google ngăn chặn MV này.

MV "Chẳng phải dạng vừa đâu" cũng từng nhận về nhiều chỉ trích, phải thu hồi

Là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz, phong cách ca nhạc hiện đại, phù hợp với giới trẻ nhưng Sơn Tùng M-TP nhiều lần vướng ồn ào bởi MV có yếu tố nhạy cảm. Trước "There's No One At All", MV "Không phải dạng vừa đâu" cũng gây ra cuộc tranh cãi bởi nhiều khán giả nhận xét có ý tưởng giống Hàn Quốc cùng hình ảnh trong sản phẩm có ý đả kích một số cá nhân ở ngoài đời thật.

Trước phản hồi của dư luận, phía Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi và giải thích không có ý định công kích hay chỉ trích bất cứ cá nhân nào. Đồng thời, nhà sản xuất cùng đạo diễn quyết định thu hồi MV, tổ chức sản xuất lại video nhạc khác cho ca khúc này.

Rapper Chị Cả bị xử phạt hành chính, gỡ bỏ sản phẩm âm nhạc vì nội dung phản cảm

Hồi tháng 10/2021, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cũng đã xem xét, xử lý vi phạm của rapper Chị Cả vì phát hành sản phẩm "Censored" có nội dung không phù hợp, lời lẽ dung tục vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa. Theo đó, nam rapper bị xử phạt 35 triệu đồng và tiêu hủy sản phẩm, gỡ bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Nhóm Rap Nhà Làm xin lỗi, sám hối vì sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi

Ngoài ra, "Thích Ca Mâu Chí" của nhóm Rap Nhà Làm cũng là MV gặp phản ứng bởi những nội dung xuyên tạc, phản cảm và vi phạm đạo đức, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Bị phản ứng dữ dội, nhóm Rap Nhà Làm đã bị Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử phạt 45 triệu đồng.

Chí - tác giả bài "Thích Ca Mâu Chí" - lên tiếng xin lỗi và cùng các thành viên khác đến chùa Quán Sứ để xin lỗi và sám hối vì xúc phạm Phật giáo. Nam rapper cũng đã xóa ca khúc trên YouTube cùng các nền tảng khác.

