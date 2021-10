Bị chỉ trích vì ca khúc chứa nội dung nhạy cảm, "lão đại" Wowy phản ứng bất ngờ

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chia sẻ của Wowy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những ngày gần đây, một số ca khúc bị khán giả chỉ trích gay gắt bởi nội dung nhạy cảm, có chứa các ca từ không phù hợp thuần phong mỹ tục. Sau "Censored" được thể hiện bởi rapper Chị Cả và Y-Tee, "1 Điếu" của Wowy cũng bị khán giả chú ý.

"1 Điếu" ra mắt năm 2021, nói về tình anh em "vào sinh ra tử" cũng như góc nhìn của Wowy về gia đình, cuộc sống đường phố khắc nghiệt. Bài rap này có tên tiếng Anh chính thức là Buddha (Dirty) ("Buddha" trong tiếng Anh có nghĩa là Phật, "dirty" có nghĩa là dơ bẩn) khiến khán giả bức xúc: "Bài này bị lên văn bản của hội Phật giáo rồi sao chưa xóa nhỉ?".

Trong thông báo của GHPGVN phát đi vào sáng 6/10, bên cạnh việc đề cập đến hành động sám hối sửa sai của nhóm Rap Nhà Làm với bản rap "Thích Ca Mâu Chí", thông báo cũng nhắc đến 2 ca khúc là "Party of Buddha" (Chị Cả kết hợp Hoa, Bommie Lotus) và "Budda (Dirty)" (chính là bản rap 1 Điếu từ Wowy).

Thông báo yêu cầu chủ nhân 2 ca khúc nói trên phải chân thành xin lỗi và xóa bỏ ngay lập tức những bản nhạc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trước những tranh cãi, Wowy đã lên tiếng chia sẻ trên trang cá nhân. Nam rapper cho biết trong gia đình có mẹ theo đạo Phật, cha theo đạo Thiên Chúa. Wowy không theo đạo nhưng rất yêu thích các triết lý của Phật Giáo và điển tích Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo.

Wowy cho biết thêm beat của "1 Điếu" là do một người bạn đặt từ một nghệ sĩ người Mỹ Phi gốc Việt Nam sống bên nước ngoài làm theo ý tưởng gốc là hít thở: "Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được beat vì sự sáng tạo và cảm nhận của người làm ra beat, anh ta đã đánh live từng đạo cụ từ đoạn sample kinh Chú Đại Bi với thể loại nhạc HipHop, tạo ra một loạt âm thanh ấn tượng tuyệt vời. Mọi thứ như một cơ duyên của chính tôi đến với đạo Phật". Về phần lời, anh hoàn thành bài nhạc với tâm niệm tốt đẹp đầy biết ơn và nguyện cầu bình an cho tất cả anh em, cha mẹ...

Nam rapper tâm sự rằng thu âm bài nhạc với 2 phiên bản: 1 bản dành cho tất cả mọi người nghe kể cả trẻ con và 1 bản dành cho người trên 18 tuổi đủ hiểu biết đúng sai và chấp nhận sự thô ráp sự thật của nó. Với bài rap này, Wowy nhận được nhiều thư cảm ơn từ các thầy ở Nhật Bản và Bhutan vì đã đưa Phật giáo đến mọi người.

Ở cuối chia sẻ, Wowy khẳng định luôn biết ơn những triết lý Phật giáo đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cuộc sống của anh: "Tôi khẳng định bài nhạc tôi làm không hề có bất kỳ ý niệm gì của tôi coi thường hay không tôn trọng đạo Phật".

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy (sinh 27 tháng 9 năm 1988). Anh là một rapper, sáng tác ca khúc đang nổi tiếng và sở hữu lượng fan "khủng" trong giới giải trí. Wowy còn là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam khi bắt đầu hoạt động trong nhóm SouthGanz, năm 2006.

Wowy không chỉ được khán giả trong nước yêu thích, được các thế hệ rap trẻ ngưỡng mộ, danh tiếng của anh còn được công nhận tại nước ngoài khi trang tin quốc tế như VICE của Mỹ dành lời khen ngợi và đánh giá anh là một trong những rapper thành công nhất của Việt Nam, cũng như ưu ái gọi anh là “lão đại” của rap Việt. Cuối năm 2017, Wowy thông báo anh là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được sử dụng trong phim truyền hình HBO Mỹ (Here and Now).

Wowy và Lại Văn Sâm được dân mạng gọi là "anh em thất lạc" bởi có khuôn mặt và mái tóc khá giống nhau. Wowy tiết lộ anh khá thần tượng Lại Văn Sâm. Nam rapper từng cất công ra Hà Nội nhiều lần mới gặp được đàn anh nổi tiếng.

