Loạt cảnh phim châu Á gây tranh cãi dữ dội năm 2021

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 08:48 AM (GMT+7) Chia sẻ

Top cảnh nóng làm “rung chuyển” màn ảnh châu Á năm 2021 khiến khán giả đỏ mặt.

Trên màn ảnh châu Á, nhiều cảnh nóng táo bạo gây tranh cãi, từng khiến khán giả phản đối trong năm 2021. Nhưng không thể phủ nhận các đạo diễn đã làm rất tốt khi biết cách tiết chế sao cho phù hợp để đưa lên phim.

Gặp nhau giữa biển người là phim truyền hình Trung Quốc, từng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội sau khi một phân đoạn được lan truyền, trong đó, cặp đôi diễn viên chính có cảnh ân ái nóng bỏng. Thậm chí nhiều khán giả lập tức yêu cầu dán nhãn 19+ cho bộ phim. Nhiều người cho rằng phân cảnh này sớm bị loại bỏ khi phim lên sóng vì quá nóng mắt. Trong thời gian qua, Tổng cục Phát thanh - Điện ảnh Trung Quốc đưa ra nhiều quy định, trong đó gồm 13 hạng mục bị cấm và 3 hạng mục bị cấm tạm thời. Chính vì vậy, việc cảnh nóng bạo liệt xuất hiện trên phim truyền hình là một điều hiếm thấy.

Cảnh giường chiếu của hai diễn viên chính Han So Hee và Song Kang trong phim truyền hình Nevertheless của truyền hình cáp JTBC (Hàn Quốc) khiến tập phim bị gắn mác 19+. Điều đó đủ cho thấy độ nóng của phân cảnh này lớn tới mức khiến nhà đài phải cấm người xem dưới 19 tuổi.

Sau phân cảnh với Song Kang, Han So Hee tiếp tục có một cảnh táo bạo không kém khi để ngực trần trên phim My Name. Khán giả phản đối cảnh giường chiếu “phi logic”, “thừa thãi”, “không ăn nhập” với mạch phim khiến đạo diễn phải lên tiếng thanh minh, nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục. Thậm chí trong một lần trả lời phỏng vấn, Han So Hee chia sẻ cô không được biết trước về phân cảnh nóng bỏng này. Điều đó khiến khán giả rất bức xúc, chỉ trích biên kịch và đạo diễn. Sau đó gần nửa tháng, công ty quản lý của nữ diễn viên mới lên tiếng cho biết các bên có thảo luận về cảnh nóng này trước khi phim khai máy, nhưng không xác định rõ thời điểm quay cảnh đó nên đã dẫn đến hiểu lầm.

Phim Squid Game “gây sốt” toàn cầu, lập nên kỷ lục trở thành phim ăn khách nhất Netflix. Có nhiều cảnh bạo lực bị dán nhãn cấm trẻ em, song cũng phải nói tới một cảnh nóng “bỏng tay” của hai diễn viên Kim Joo Ryung và Heo Sung Tae. Cảnh quay được thực hiện trong nhà vệ sinh, gây tranh cãi vì mức độ bạo liệt, trần trụi. Tranh cãi nổ ra giữa một bên nhận xét cảnh quay “nặng đô”, “không phù hợp” với một phim truyền hình, thậm chí còn coi đó là chi tiết “hạ thấp giá trị người phụ nữ”, “coi phụ nữ là công cụ tình dục”. Nhiều người đánh giá đây là cảnh đáng ghét nhất, muốn xóa bỏ nhất trong phim. Trong khi đó, số khác lại nhận định chi tiết khắc họa chân thực đặc điểm tâm lý muốn sinh tồn sống sót của nhân vật. Với vai phụ này, nữ diễn viên trung niên Kim Joo Ryung nổi tiếng vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc.

Việc đưa cảnh nóng vào ngay tập 1 của One Ordinary Day đã gây nên tranh cãi về mục đích “câu view” của nhà sản xuất và thời gian cảnh giường chiếu này kéo dài gần 2 phút. Không chỉ ở cảnh ân ái của hai người xa lạ, tài tử Kim Soo Hyun còn có một phân cảnh khác nude gần như 100%. Điều đó khiến khán giả đặt ra dấu hỏi về việc lạm dụng cảnh nóng của diễn viên nổi tiếng trong phim.

Trong bộ phim về chủ đề ngoại tình Show Window: The Queen’s House, nữ diễn viên chính Jeon So Mi có nhiều cảnh quay táo bạo khi tái hiện câu chuyện tình lén lút với chồng của bạn thân.

Nguồn: http://danviet.vn/loat-canh-phim-chau-a-gay-tranh-cai-du-doi-nam-2021-5020221418486165.htmNguồn: http://danviet.vn/loat-canh-phim-chau-a-gay-tranh-cai-du-doi-nam-2021-5020221418486165.htm