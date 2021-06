Liên Bỉnh Phát - Yu Dương lần đầu nên duyên trong phim điện ảnh kinh dị chiếu mạng

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 07:00 AM (GMT+7)

Điên Tối - dự án phim điện ảnh đầu tiên ra mắt công chúng theo hình thức online.

Thuộc thể loại kinh dị, hành động và gay cấn, Điên tối - dự án phim điện ảnh phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Jack Carry On (Trịnh Tài Việt) sẽ được khởi chiếu trực tuyến vào ngày 10/6 tới đây. Đây cũng là điểm đặc biệt của Điên tối, tựa phim đúng chất lượng điện ảnh nhưng sẽ phát hành hoàn toàn miễn phí - một quyết định táo bạo, nhằm đáp ứng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên trai tài, gái sắc trên màn ảnh Việt như: Liên Bỉnh Phát, Yu Dương và Phan Anh, Điên tối được kỳ vọng lớn sẽ làm nên một tác phẩm điện ảnh xứng tầm: "Điên Tối sẽ là điều thật khác, một sự ma mị, đen tối. Nhưng cái xấu bị bóc trần nó sẽ để lại khoảng sáng của những điều tốt đẹp, người xem sẽ nhận thức được những giá trị cố hữu làm nên phẩm chất con người. Nhân vật có vai trò xuyên suốt bộ phim không phải là cặp nam - nữ chính mà là một kẻ có vấn đề về tâm tưởng"- nhà sản xuất phim chia sẻ.

Vốn dĩ là một cụm từ không nằm trong từ điển Tiếng Việt, thế nên, Điên tối sẽ không đi theo những gì đã quen thuộc mà nỗ lực tạo ra cái mới,tạo ra giá trị trong phần còn lại của sự thật: "Phim làm về cái xấu, cái ác nhưng không phải đồng lõa mà vẫn để người xem nhận thức được những giá trị cố hữu làm nên phẩm chất con người." - Producer Vũ Thành Long chia sẻ. Nhưng, phim vẫn gần gũi với và neo đậu vào những tình cảm mang tính phổ quát để dẫn dắt cảm xúc của người xem một cách tự nhiên đồng thời để thông điệp truyền tải một cách có hiệu quả.

Là nam chính của phim, Liên Bỉnh Phát sở hữu gương mặt điển trai, là cái tên thân thuộc với khán giả điện ảnh qua các bộ phim như: Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, Truyện ngắn… Trong khi đó, nữ chính Yu Dương sở hữu thần thái điện ảnh, chuyên trị các phim kinh dị, phim ma và tạo được dấu ấn sâu đậm qua nhiều tác phẩm như: Lời nguyền huyết ngải, Thang máy, Hoa thiên cốt, Cô dâu đại chiến 2…

"Gạo cội" trong nghề với hơn 15 năm kinh nghiệm diễn xuất, Phan Anh thường xuyên góp mặt trong nhiều phim truyền hình. Vai diễn gần đây của anh trong Lựa chọn cho số phận khiến người xem ghét cay ghét đắng vì vào vai phản diện quá đạt.

Đặc biệt, Điên tối còn được nhào nặn bằng đôi bàn tay vàng của Jack Carry On, người chuyên mảng đề tài giật gân, tâm linh, ma mị kết hợp với những ngón kỹ xảo đỉnh cao. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong nghề, Jack Carry On bỏ túi vô số tựa phim đình đám như: Ảo tưởng tuổi 17, Girls over power, Broken legs, Bí mật phòng kế, Câu chuyện pháp sư… Jack Carry On cũng từng nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc thi Project Sci Fi với bộ phim "Game in real life" khi mới 18 tuổi.

Phim có bối cảnh xuyên thời gian, không gian, nên kỹ xảo là một yếu tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong mạch diễn biến của trong phim: "Điên tối xoay quay hành trình khám phá bí ẩn đen tối mang màu sắc tâm linh. Bởi vậy, yếu tố kỹ xảo rất quan trọng, nhằm tạo dựng thế giới ảo như thật." - đạo diễn chia sẻ. Bên cạnh đó, ngôn ngữ điện ảnh, bối cảnh, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng cũng được kết hợp hài hòa nhằm "đánh lừa" người xem một cách chân thực nhất.

TRong những hình ảnh đầu tiên về phim được tiết lộ, Điên tối đã ngay lập tức cuốn khán giả vào vòng xoáy ma mị, kinh dị. Theo đó, nhân vật nữ do Yu Dương thủ vai liên tục gặp ác mộng, bị đuổi giết; sau đó cô gặp nam chính do Liên Bỉnh Phát thủ vai, nắm tay anh và hai người có dự định quay về quá khứ để ngăn cản biến cố nào đó? Riêng Phan Anh là nhân vật phản diện khi xuất hiện cùng bộ đồ ngủ, cầm dao và sẵn sàng 'đồ sát' tất cả mọi người.

Nhân vật do Yu Dương đảm nhận trong Điên tối thường xuyên tỉnh giấc vì ác mộng.

Con dao của nam diễn viên Phan Anh trở thành nỗi ám ảnh với tất cả các nhân vật trong phim.

Chỉ bằng cái nắm tay 'hờ hững' với Yu Dương, dường như Liên Bỉnh Phát đã xuyên không.

Điên Tối sẽ được khởi chiếu online lúc 19h30 ngày 10/6 trên Youtube, TV360, Mocha và FPT Play.

