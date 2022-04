Lee Min Ho gây chú ý với nụ hôn trong phim mới Pachinko

Phản ứng của bạn diễn nữ khi đóng cảnh nóng và được Lee Min Ho hôn gợi tình.

Người áp lực vì cảnh nóng

Cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp của Lee Min Ho nằm trong bộ phim Pachinko. Đóng cùng bạn diễn ít tên tuổi hơn là Kim Min Ha, tài tử này không chỉ tạo cú bứt phá bằng việc đóng vai phản diện mà còn dấn thân vào cảnh 18+.

Lee Min Ho có cảnh hôn vào cổ của Kim Min Ha

Trong phim, nhân vật của Lee Min Ho và Kim Min Ha có cảnh “yêu” ngoài trời rất cháy bỏng. Một số khán giả nhận xét cảnh quay quá táo bạo dù chủ yếu thể hiện qua biểu cảm khuôn mặt của nữ diễn viên chính nhưng phần âm thanh chèn vào lại tạo cảm giác người lớn.

Cảnh nóng táo bạo của cặp bạn diễn khiến khán giả chú ý

Chia sẻ với phóng viên tờ EW, Kim Min Ha không nhắc cụ thể tên Lee Min Ho nhưng cho biết cô và bạn diễn nam đã có nhiều cảnh quay “căng thẳng và xúc động” để kể cho khán giả nghe câu chuyện tình yêu. Cô thừa nhận bản thân bị áp lực, phải cố gắng tập trung để thể hiện cảm xúc nhưng khi xong cảnh quay liền loại bỏ cảm xúc ra khỏi đầu ngay lập tức.

Nhân vật của Kim Min Ha là tuyến nữ chính của phim từ ngày còn nhỏ tới khi về già. Trong khi đó nhân vật của Lee Min Ho là vai một ông bố ba con và không chịu trách nhiệm về hành vi tình ái của mình khi để một cô gái có thai.

Son Ye Jin khen Lee Min Ho hôn giỏi

Kém đàn chị 5 tuổi, Lee Min Ho từng đóng vai người tình của Son Ye Jin trong phim truyền hình Personal Taste (tựa Việt: Nàng ngốc và chàng quân sư). Câu chuyện tình cảm xuất phát khi hai nhân vật ở chung một nhà, từ đó nảy sinh nhiều tình huống oan gia ngõ hẹp nhưng từ ghét đã chuyển thành yêu.

Son Ye Jin ấn tượng với nụ hôn sau cổ của Lee Min Ho dành cho cô trong "Personal Taste"

Trong một lần tham gia chương trình Section TV Ent. Communication” của đài MBC vào tháng 5/2010, Son Ye Jin được hỏi đánh giá về “trình” hôn của Lee Min Ho. Khi ấy, cô đã cười và đáp: “Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng rất giỏi khoản này”. Son Ye Jin còn cho biết cảnh khiến cô nhớ nhất là nụ hôn mà Lee Min Ho đặt vào cổ. Trong phim, phân cảnh Lee Min Ho sau khi tự tay sấy tóc cho Son Ye Jin đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên phía sau cổ của bạn gái khiến khán giả cũng rất ấn tượng.

Giờ đây khi bạn diễn nữ một thời từ Park Shin Hye tới Son Ye Jin đều lần lượt kết hôn, cư dân mạng bật chế độ muốn “giải cứu” Lee Min Ho.

Người tình tin đồn Kim Go Eun và “nụ hôn ma cà rồng”

Trong thời gian đóng chung phim Quân vương bất diệt, Kim Go Eun và Lee Min Ho liên tục vướng tin đồn phim giả tình thật. Trên phim trường, tài tử có nhiều cử chỉ thân mật hơn cả trong phim, từ ánh nhìn chăm chú như say tình bạn diễn tới những cái vuốt nhẹ trên tóc. Kim Go Eun là bạn diễn nữ đầu tiên được Lee Min Ho chia sẻ ảnh chụp cùng trên Instagram. Cả hai bị “soi” cùng check-in tại một địa điểm.

Lee Min Ho đặt nụ hôn lên cổ Kim Go Eun trong "Quân vương bất diệt"

Nếu như trên phim, nụ hôn đặt vào cổ Kim Go Eun khiến nhiều khán giả đặt tên gọi “nụ hôn ma cà rồng” quá gợi tình thì ngoài đời thường, trong cảnh hôn đầu tiên, Lee Min Ho lại bị bạn diễn né tránh khiến anh chỉ biết ngại ngùng cười trừ. Trong lần trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên mang vẻ đẹp lạ của showbiz Hàn dành nhiều lời khen ngợi tới bạn diễn, nói Lee Min Ho là người thân thiện, giúp đỡ cô nhiều trong cảnh quay.

