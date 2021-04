Lệ Quyên tươi trẻ như gái 18, khoe đường cong hút mắt bên Tuấn Hưng, Bằng Kiều

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 08:30 AM (GMT+7)

Lệ Quyên cùng dàn sao hùng hậu của "Người tình in Concert" hội tụ đông đủ trong buổi tập luyện tại Hà Nội hôm qua.

Chiều 9/4/2021, Lệ Quyên và các “người tình” có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, hăng say tập luyện chuẩn bị cho show diễn. Đây là liveshow lớn của Lệ Quyên kể từ khi chia tay ông bầu Đức Huy, được đầu tư rất công phu, hoành tráng.

Sân khấu đẳng cấp của concert hứa hẹn mang tới cho khán giả bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn

Người tình in Concert số 1 là câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Sau những thăng trầm của cuộc sống, Lệ Quyên từ một nữ hoàng bolero đầy tự sự sẽ trải lòng mình bằng một hình ảnh hoàn toàn mới, nhiều mảng miếng sâu sắc, tình tứ và đầy sang trọng.

Cách đây ít ngày, Lệ Quyên vừa đón tuổi mới. "Nữ hoàng phòng trà" tâm sự, phụ nữ tuổi U40 là thanh xuân lần thứ hai, thành đạt nhất định, tròn đầy cảm xúc. Cô rất thích quan điểm của mình ở thời điểm này. “Trong tình yêu mình có cái nhìn thấu hiểu hơn rất nhiều, bao dung và biết trân trọng người khác hơn. Thời tuổi trẻ của mình, mình cũng yêu nồng nàn như bây giờ nhưng khi đó mình nông nổi, háo thắng, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ mình biết yêu thương một cách đúng nghĩa, nghĩ đến cảm xúc của người khác. Quyên nghĩ thời điểm này ở Quyên tổng hòa những điều tốt đẹp nhất” – Lệ Quyên tâm sự. Những cái chín về cảm xúc, suy tư đã giúp Lệ Quyên chín thêm về giọng hát.

Lệ Quyên ngồi bệt trên sân khấu say mê tập nhạc

Chỉ là buổi tập luyện trước đêm diễn nhưng Lệ Quyên đã khiến những người có mặt phải ngây ngất. Nổi tiếng với dòng nhạc Bolero nhưng thực tế, Lệ Quyên đã rất thành công với nhạc trẻ, trữ tình. Cô không chỉ có giọng nữ trung trữ tình với độ khàn đặc biệt, làn hơi tốt mà còn sở hữu kỹ thuật chắc chắn, bài bản. Điều này giúp Lệ Quyên tung hoành trên sân khấu, đem đến cho khán giả Người tình in Concert một đêm nhạc nhiều màu sắc, khó quên. Hàng chục bài hát được Lệ Quyên liên tục khớp cùng dàn nhạc một cách ăn ý. Đôi lúc phiêu, cô không ngại ngồi bệt xuống sân khấu, thả mình hoàn toàn vào âm nhạc.

Lệ Quyên song ca cùng Nguyễn Hưng

Không chỉ vậy, những người tình của Lệ Quyên cũng giúp cô mang đến những phút thăng hoa tuyệt vời. “Tuấn Hưng là giọng ca nhạc trẻ mà tôi thấy không ai có thể phù hợp hơn và cũng là một người anh thân thiết gắn bó với tôi đã nhiều năm. Anh Kiều cũng thế, trong những năm gần đây khi anh Kiều về nước nhiều hơn, chúng tôi kết hợp rất ăn ý trên các sân khấu lớn nhỏ. Thời gian qua tôi và anh Kiều liên tục gặp nhau, 4-5 show lớn đều cháy vé. Tôi và anh Kiều không dám giận nhau vì nhỡ giận show không mời nhau thì sao (cười lớn). Quang Lê là giọng ca Bolero nồng nàn không thể ăn ý hơn trong thời điểm này. Anh Nguyễn Hưng là nhân tố đặc biệt kết hợp với Quyên trong chương trình mang lại luồng gió mới để chương trình uyển chuyển, đa dạng hơn về thể loại.

Lân Nhã là một nốt chấm phá thú vị trong chương trình. Tôi đánh giá đây là một giọng ca hay, sạch và chắc. Lân Nhã hát nhạc xưa rất nhiều. Tuy còn trẻ nhưng sự hào hứng, tự tin trong ánh mắt của Lân Nhã làm tôi rất yên tâm” – Lệ Quyên hào hứng chia sẻ.

Lệ Quyên thân thiết bên Tuấn Hưng

Lệ Quyên luôn nâng khách mời của mình lên trên cơ sở tôn trọng sở trường của họ. Đáp lại, những “người tình” cũng có sự kết hợp hoàn hảo với cô trong những phần song ca được biên tập, lựa chọn kỹ lưỡng. Sân khấu Người Tình in Concert được ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất, giúp khán giả đắm chìm trong 1 không gian âm nhạc tối giản và sang trọng chưa từng có tại Việt Nam.

"Người Tình in Concert" - show nhạc lớn hậu Covid quy tụ dàn sao Quang Lê, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Nguyễn Hưng...đã cháy vé

Người Tình in Concert – Lệ Quyên vốn được dự định diễn ra ngày 7/3/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chương trình đã lùi lại đến ngày 10/4/2021. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến nghệ sĩ, khán giả thêm nóng lòng chờ đợi chương trình. Đêm nhạc với gần 4.000 chỗ ngồi đã được bán hết. Đây không chỉ là niềm vui với Lệ Quyên, nhà sản xuất mà còn là tín hiệu mừng cho ngành giải trí sau thời gian đóng băng.

Chia sẻ về việc lựa chọn Lệ Quyên làm gương mặt đầu tiên cho Người Tình in Concert, chủ tịch IB Group, ông Nguyễn Thùy Dương, cho biết Lệ Quyên là một người bạn, người em của mình từ những ngày cô mới bắt đầu vào nghề. Ông chứng kiến Lệ Quyên từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng trên sân khấu, trải qua biết bao thăng trầm để trở thành một nữ hoàng Bolero như ngày nay. Và bây giờ, sau những đổi thay về cuộc sống, sau những chặng đường thăng trầm của hạnh phúc mà một người phụ nữ đã trải qua, một Lệ Quyên với những điều mới mẻ mà khán giả chưa từng gặp trong âm nhạc, sẽ đến với khán giả “Người tình in Concert”. “Người tình in Concert” sẽ như một bức tranh âm nhạc vẽ lại chặng đường ấy của nữ ca sĩ, cũng như là một điểm chạm đưa Lệ Quyên tới một hình ảnh mới, một nữ ca sĩ từng trải, đầy sâu sắc và sang trọng.

Trước Người Tình in Concert, đơn vị sản xuất này đã được biết đến với nhiều dự án đình đám, những concept âm nhạc sáng tạo, được đầu tư công phu và chất lượng như Legend Concert có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao thế giới Boney M, Modern Talking, Joy; KennyG, liveconcert Đêm Tình Nhân, Rockstorm tour rock xuyên Việt...

