Lam Trường và dàn sao "khủng" 30 người làm điều đặc biệt cho các bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 17:04 PM (GMT+7)

Là người bố, Lam Trường cho biết anh thấu hiểu nỗi đau của bậc bố mẹ khi có con nhỏ không khoẻ mạnh.

Ngày 26.11, chương trình “Chạy vì trái tim” lần thứ 8 - gây quỹ cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đã có buổi ra mắt tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của Lam Trường, Hoàng Bách, Jun Phạm…

“Chạy vì trái tim 2020” có tham vọng lọt vào top trending trên YouTube khi phối lại bài hát chủ đề “Run For The Heart” do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, đồng thời sản xuất MV với sự tham gia của dàn sao “khủng” gồm hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Hoàng Bách, Nguyễn Phi Hùng, Nam Cường, Quốc Nghiệp – Ngọc Mai, Lưu Hiền Trinh, Hà Nhi… cùng 2 thí sinh của “King Of Rap” là Lona và Dablo.

Ca sĩ Lam Trường hào hứng tham gia chương trình "Chạy vì trái tim" 2020

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên nhận lời tham gia MV, ca sĩ Lam Trường chia sẻ: “Tôi là một người bố nên rất thấu hiểu những nỗi đau của các bậc cha mẹ có con không khoẻ mạnh. Vì vậy, khi nhận được lời mời hòa âm, quay MV cho ca khúc “Run for the heart”, tôi nhận lời ngay. Càng nhiều người tham gia sẽ giúp càng nhiều trẻ em có được cơ hội phẫu thuật tim miễn phí”.

Ca sĩ Jun Phạm, người đồng hành cùng “Nhịp Tim Việt Nam” trong nhiều năm qua, cho biết: “Tôi mong sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ cùng tất cả mọi người, cùng chương trình tạo nên thêm nhiều điều kỳ diệu nữa cho những trái tim bé nhỏ”.

Jun Phạm và Hoàng Bách cũng ủng hộ những hoạt động ý nghĩa của chương trình

Mang thông điệp “Nối nhịp tim – vươn mầm sống", “Chạy vì trái tim” được tổ chức thường niên. Từ chương trình đầu tiên vào năm 2013 cho đến nay, sau 7 năm tổ chức liên tục, chương trình đã vận động được trên 32 tỷ đồng, giúp cho hơn 1.200 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí.

