Lam Trường- ký ức thanh xuân của khán giả thập niên 90

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 16:13 PM (GMT+7)

Dù tên tuổi đã qua thời kỳ vàng son nhưng nhắc đến Lam Trường, khán giả vẫn không thể quên những ca khúc từng gắn với thanh xuân của họ.

Lam Trường Sự kiện:

Trong suốt thập niên 90, tên tuổi của Lam Trường nổi lên đúng nghĩa là một ca sĩ thần tượng của giới trẻ. Dù được học hành một cách bài bản ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn nhưng công bằng mà nói, Lam Trường không sở hữu chất giọng đẹp với những kỹ thuật điêu luyện. Đổi lại, giọng hát của Lam Trường rất đặc trưng, không thể trộn lẫn với ai. Cộng với vẻ đẹp trai phong độ khá hiếm hoi của nghệ sĩ nam khi đó, Lam Trường đã tạo nên sự cuốn hút đặc biệt với khán giả.

Lam Trường tên thật là Tiêu Lam Trường, sinh năm 1974. Bố anh là người Hoa, theo gia đình sang Việt Nam làm ăn từ rất lâu và sống ở Quảng Ngãi. Tại đây, ông lập gia đình với mẹ Lam Trường rồi vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Lam Trường đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Dưới sự khuyến khích của anh trai ruột là Lam Thông – vốn là một sinh viên thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, Tiêu Lam Trường hăng hái tham gia vào các hoạt động văn nghệ trở thành hiện tượng của sinh viên trong trường.

Được thầy Hoàng Tín dìu dắt, anh thường xuyên đi hát ở các nhà hàng tại quận 5. Thời gian này, với gốc là người Hoa, anh thường hát các bài của Tứ Đại Thiên Vương rất được ưa chuộng tại Hongkong nên cũng dễ tạo dựng được sự khác biệt với các ca sĩ lúc bấy giờ.

Năm 1995, Lam Trường tham dự cuộc thi ca hát Thập đại tinh tú và đạt giải nhì, một cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, anh bước vào làng giải trí với những bài nhạc Hoa, nhạc phim chuyển lời Việt như: Tuyết sơn phi hồ, Tiễn bạn lên đường, Tình đơn phương, Biệt ly, Yêu em trọn đời, Cánh chim cuối trời,...

Sự nghiệp của Lam Trường sang trang mới bắt đầu từ năm 1998, khi bài "Tình thôi xót xa" (nhạc sĩ Bảo Chấn) nổi lên như một hiện tượng ở khắp mọi nơi. Nhờ bài hát này mà Lam Trường trở thành ngôi sao mới của làng giải trí. Những ca khúc hit như: Mưa phi trường, Ghen, Tình phai, Tôi ngàn năm đợi, Gót hồng,... liên tục có mặt trong bảng xếp hạng các ca khúc Top ten của Làn sóng xanh, đưa anh vào hàng ngũ nam ca sĩ được yêu thích. Các giải thưởng Làn sóng xanh, Mai vàng hiếm khi thiếu vắng Lam Trường. Sức nóng của tên tuổi cũng khiến anh trở thành gương mặt thương hiệu cho nhiều quảng cáo nổi tiếng lúc bấy giờ.

Lam Trường tâm sự: "Một ca khúc đặc biệt đã gắn bó với cuộc đời âm nhạc của mình, Trường cũng mang ơn ca khúc này rất nhiều đó. Đây là ca khúc mà Trường hát nhiều nhất từ xưa tới nay. Cho đến tận bây giờ, 20 năm trôi qua, Trường vẫn được khán giả yêu cầu hát lại bài này khi có dịp. Nhờ "Tình thôi xót xa" mà Trường mới có được thành công như ngày hôm nay".

Chụp ảnh lưu niệm cùng công chúa nhạc pop Britney Spears trong một chiến dịch quảng cáo

Live show đầu tiên năm 2000 với chủ đề Lời Trái Tim Muốn Nói diễn ra tại câu lạc bộ Lan Anh của Lam Trường cũng ghi nhận lượng khán giả kỷ lục. Liveshow diễn ra trong 2 đêm, mỗi đêm 5000 khán giả đã cho thấy "sức nóng" quá lớn của giọng ca "Tình thôi xót xa".

Có thời gian dài, trong một đêm anh chạy show tới 8 vũ trường ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Cát-sê đi hát của anh khi đó giá trị hàng chục cây vàng.

Mặc dù không bao giờ chia sẻ về cuộc sống riêng và thu nhập nhưng ai cũng hiểu, Lam Trường là ca sĩ giàu có nổi tiếng. Không quá đam mê hàng hiệu như các nghệ sĩ khác, giọng ca sinh năm 1974 dành tình yêu cho những chiếc xe đắt giá.

Lam Trường có niềm đam mê với xe hơi

Khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lam Trường thể hiện sự mát tay trong kinh doanh nhà hàng và trở thành chủ của nhiều bất động sản. Ngoài các căn hộ ở Việt Nam, Lam Trường còn có nhà ở Mỹ, nơi vợ con anh đang sinh sống.

Lam Trường còn được mệnh danh là ca sĩ ngôi sao hiền lành, không gắn với scandal. Anh được coi là ca sĩ thần tượng của thế hệ 7x, 8x cũng bởi điều này. Không chỉ các bài hát của anh trở thành hit của sinh viên, giới trẻ mà ngay cả kiểu tóc của Lam Trường đều tạo nên các trào lưu suốt một thời gian dài.

Dù được rất nhiều người hâm mộ nhưng về đời tư, Lam Trường giữ gìn cho mình cuộc sống khá "sạch" và kín đáo. Với bản tính khiêm nhường, sự khoe khoang, gây chú ý dường như không có trong quan niệm của anh. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lam Trường thích một cuộc sống kín đáo bởi theo anh, âm nhạc cần một đời sống tinh khiết, không để những yếu tố bên ngoài tác động.

Cuộc tình đẹp của Lam Trường với Ngô Ý An

Năm 2004 anh lập gia đình với một fan hâm mộ người Mỹ gốc Việt Ngô Ý An. Họ có với nhau một cậu con trai. Từ khi trở thành vợ Lam Trường, Ý An kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý cho chồng. Tuy nhiên, năm 2009, nhiều người nhận ra mối quan hệ giữa Lam Trường và vợ không còn như xưa. Năm 2011, Lam Trường chính thức thừa nhận đã chia tay Ngô Ý An.

Nhiều người cho rằng, cuộc hôn nhân này có bóng dáng của người thứ 3 nhưng nhiều năm sau này, Lam Trường đều né tránh không lên tiếng. Anh chỉ chia sẻ ngắn gọn về lý do ly hôn: "Có rất nhiều lý do dẫn đến việc chia tay, do thời gian, do công việc, do không hiểu nhau… Thế nên, chuyện đúng hay sai, tốt hay xấu của một con người không thể ngày một ngày hai mà đánh giá được. Trường không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Hãy để mọi thứ thành chuyện của quá khứ đi".

Lam Trường hiện có cuộc sống bình yên với cuộc hôn nhân thứ 2. Họ có với nhau một con gái xinh xắn

Đến năm 2014, Lam Trường kết hôn với cô gái xinh đẹp Yến Phương, một du học sinh người Việt tại Mỹ kém anh 17 tuổi. Nhưng với sự trẻ trung, đẹp trai phong độ của Lam Trường, giữa họ gần như không có sự chênh lệch quá nhiều về hình thức bên ngoài.

Yến Phương nói, cô ấn tượng ở Lam Trường sự dịu dàng, điềm tĩnh, biết quan tâm và trân trọng gia đình. Sống với anh Trường, cô có được sự ổn định, cả về tinh thần lẫn vật chất.

Mặc dù kém nhau nhiều tuổi nhưng Lam Trường cho biết, Yến Phương là người khá chững chạc, biết lo toan cho gia đình. Anh quan niệm: "Nếu biết trân trọng bạn đời, bạn sẽ có cả thế giới. Ngược lại, bạn sẽ mất tất cả. Tôi bây giờ sống đơn giản hơn trước rất nhiều. Cởi bỏ bộ veston, tôi mặc quần soóc, áo ba lỗ, cho con ăn, nấu ăn, dọn nhà. Cuộc sống thế mà vui".

Khi biết mình không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lam Trường không níu kéo quá khứ bằng đời sống cá nhân và công nghệ lăng xê. Anh vẫn sống với âm nhạc nhưng theo cách lặng lẽ. Hiện tại, anh vẫn liên tục đi về giữa Mỹ và Việt Nam và vẫn là cái tên được trân trọng, yêu mến ở hải ngoại lẫn trong nước.