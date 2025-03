Kim Tae Hee bị nhóm cướp có súng tấn công, nhốt vào phòng tắm

Ngày 7/3, trang Chosun Ilbo đưa tin chuyên gia làm đẹp Jung Saem Mool tham gia show giải trí Breakfast Worth 10 Billion chia sẻ về trải nghiệm khó quên của mình và nữ diễn viên Kim Tae Hee trong một lần tới Nam Phi làm việc.

Theo đó, cả hai đã cùng tới Nam Phi để thực hiện một bộ ảnh. Họ trú tại một khu vực có nhiều người Hàn Quốc sinh sống và cho rằng ở đây an toàn. Nhưng trong một lần đang làm việc, ê-kíp đã bị một nhóm cướp có vũ khí tấn công. Các nhân viên đã rất hoảng sợ, họ bị cướp hết đồ có giá trị, chỉ riêng Jung Saem Mool đã mất 20 triệu won. Sau đó, cả nhóm bị nhốt vào phòng tắm trước khi lũ cướp trốn thoát. Vì sự việc này, Kim Tae Hee đã nhanh chóng hoàn thành công việc sau đó về nước sớm hơn dự kiến.

Kim Tae Hee từng bị nhóm cướp tấn công tại Nam Phi.

"Lúc đó một nhóm cướp da đen bước vào và chĩa súng về phía mọi người. Ai cũng hoảng sợ, hàng chục người bị ép vào nhà tắm, may mắn không có thương vong nào xảy ra. Một cô gái gốc Phi đã dùng ánh mắt để trấn an tôi. Đó là lý do sau này tôi thường tham gia các tổ chức tài trợ giúp đỡ trẻ em châu Phi", Jung Saem Mool kể lại.

Hiện tại, Kim Tae Hee ít đóng phim để chăm sóc gia đình, tác phẩm truyền hình mới nhất của cô là Khu vườn dố trá (Lies Hidden in My Garden) từ năm 2023. Cuối năm 2023, cô xuất hiện với vai khách mời trong phim Chào mừng đến Samdal-ri.

Nữ diễn viên đóng vai khách mời trong Chào mừng đến Samdal-ri.

Trước đó, truyền thông bắt gặp vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain mua một căn nhà thuộc khu dân cư cao cấp ở Irvine, California, Mỹ với giá 2 triệu USD. Naver đưa tin thêm từ khi con gái đầu lòng chưa đầy 2 tuổi, vợ chồng Bi Rain đã định hướng cho con sang Mỹ du học. Nữ diễn viên cho biết cô không có ý định Mỹ tiến mà mua nhà phục vụ nhu cầu cá nhân.

Theo 163, vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain vốn là cặp đôi vàng, được yêu thích bậc nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 2023, họ gặp nhiều lùm xùm dẫn đến bị tẩy chay.

Hồi tháng 3/2023, Kim Tae Hee và nhiều ngôi sao lớn khác như Lee Byung Hun và Kwon Sang Woo bị điều tra và phát hiện nộp thiếu hàng trăm triệu won tiền thuế. Nữ diễn viên sau đó đã nộp bổ sung một khoản thuế lớn khoảng 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng). Song, công chúng cho rằng "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn muốn trốn thuế và chỉ trích nữ diễn viên nghiêm trọng. Công ty quản lý của Kim Tae Hee đã đưa ra lời giải thích rằng do đối tác chậm thanh toán phí quảng cáo, nhưng không được khán giả chấp nhận.

Danh tiếng của Kim Tae Hee bị ảnh hưởng bởi cô bị nghi ngờ trốn thuế khi mua bất động sản thông qua công ty ma vào năm 2020, để được hưởng chính sách thuế tốt hơn.

Vợ chồng Kim Tae Hee danh tiếng không còn như xưa.