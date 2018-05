Khán giả đột tử khi đang xem "Avengers: Infinity War" ngay trong rạp chiếu phim

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 15:12 PM (GMT+7)

Phim điện ảnh bom tấn Sự kiện:

Cái kết quá đau lòng của bộ phim đang được cho là nguyên nhân chính trong cơn đau tim của người đàn ông này.

Ngày 3.5 (giờ địa phương), một khán giả 43 tuổi người Ấn Độ - ông Peddapasupula Baasha được phát hiện qua đời khi đang ngồi tại rạp phim Cinehub Multiplex trong suất chiếu Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực).

Theo tờ Times of India (Ấn Độ), kết luận ban đầu của giám định pháp y và cảnh sát đưa ra là người này có thể đã chết do lên cơn đau tim hoặc các lý do tự nhiên.

Avengers: Infinity War đang là bộ phim "bom tấn" cực ăn khách.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chính cái kết quá tang thương của Infinity War có thể một phần đã dẫn tới cái chết của người đàn ông. Theo lời các nhân viên, họ để ý thấy khán giả này ngồi bất động rất lâu nhưng tưởng rằng ông này đang chờ đến after-credit nên đã không can thiệp.

Chỉ tới khi họ tới để nhắc nhở ra về, nhấc cặp kính 3D thì mới phát hiện Baasha đã tử vong với đôi mắt vẫn mở.

Cái kết "thảm khốc"vượt xa mọi suy đoán của khán giả.

Avengers: Infinity War đã để lại một khoảng trống lớn trong tim các fan khi thẳng tay "thanh tẩy" một nửa vũ trụ với sự ra đi của các siêu anh hùng được yêu mến. Dù biết rằng họ rất có khả năng sẽ trở lại trong các phần sau, thế nhưng chứng kiến các nhân vật tan biến thực sự là một cú sốc với khán giả bởi không ai nghĩ đến một kịch bản tăm tối thế này.

Dù chưa có kết luận cuối cùng cho cái chết của ông Baasha có liên quan tới Infinity War hay không nhưng dù sao đây cũng là một sự việc đáng buồn giữa những chiến thắng giòn giã của bộ phim trên mặt trận phòng vé.

Người đàn ông chết khi mắt vẫn còn đang mở.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên khán giả tử vong trong rạp phim. Chỉ mới tháng trước, một người đàn ông ở Anh quốc đã chết do lên cơn đau tim khi bị kẹt đầu dưới gầm chiếc ghế tựa trong rạp phim khi cố gắng lấy chiếc điện thoại bị rơi.