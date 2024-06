Page Six đưa tin Justin Timberlake bị bắt vào 17/6. Cảnh sát New York ngày 18/6 xác nhận với truyền thông Mỹ rằng nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ đã bị bắt tại New York vì tình nghi lái xe trong tình trạng say rượu và hiện vẫn đang bị giam giữ.

Justin Timberlake bị chụp ảnh tại đồn cảnh sát.

Theo cảnh sát, Justin Timberlake vào khoảng 0h37 sáng 17/6 đã “điều khiển phương tiện di chuyển trong tình trạng say xỉn” ở Cảng Sag, New York. Giọng ca Better Place cầm lái chiếc BMW 2025, không dừng lại ở biển báo dừng và không đi đúng làn đường.

Theo hồ sơ tòa án, JustinTimberlake khai với cảnh sát rằng anh ta “đã uống một ly Martini và đang lái theo bạn về nhà”. Tuy nhiên ca sĩ lúc này lại nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ ngầu. Bản thân anh cũng từ chối kiểm tra nồng độ cồn 3 lần.

“Anh ta nói chậm, đi không vững và thể hiện kém trong tất cả các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo theo tiêu chuẩn hiện trường”, một sĩ quan cảnh sát chia sẻ với truyền thông.

Ngoài tội lái xe trong tình trạng say xỉn, luật sư Ed Burke nói với CNN rằng thân chủ của anh cũng bị buộc tội vì đã vượt biển báo dừng và không đi đúng làn đường của mình. Vì vậy nam ca sĩ bị bắt giữ qua đêm để xét xử vào buổi sáng 19/6.

Justin Timberlake và luật sư rời tòa án.

Hiện Justin Timberlake được trả tự do mà không cần bảo lãnh và dự kiến trở lại tòa với phiên điều trần vào ngày 26/7.

Justin Timberlake đang trong chuyến lưu diễn để quảng bá album mới Everything I Thought It Was phát hành hồi tháng 3. Reuters đưa tin ngôi sao ca nhạc dự kiến ​​tổ chức hai buổi hòa nhạc ở Chicago vào cuối tuần này và hai buổi biểu diễn ở thành phố New York vào tuần tới.

Justin Timberlake sinh năm 1981, là ca - nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Anh từng là thành viên nhóm nhạc NSYNC và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá.

Năm 2012, giọng ca Cry Me a River kết hôn với nữ diễn viên Jessica Biel và có 2 con.

Trước đó anh có cuộc tình ồn ào với Britney Spears.

