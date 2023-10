Britney Spears tiết lộ phải phá thai ở tuổi tuổi 19 vì Justin Timberlake

Britney Spears đang chuẩn bị để phát hành cuốn tự truyện The Woman in Me trong tháng 10. Ngay lập tức, nhiều thông tin từ giới truyền thông Mỹ đã nhắc về Justin Timberlake. Từ năm 1998 đến năm 2002, Britney hẹn hò giọng ca Bye Bye Bye.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, nữ ca sĩ nói với tờ The Guardian: “Tôi không xấu hổ chút nào khi nói rằng tôi yêu anh ấy từ tận đáy lòng. Về tình yêu với anh ấy, bao nhiêu cũng không đủ. Anh ấy là tất cả. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và biết nhau từ năm 12 tuổi”.

Bộ đôi đình đám một thời của Hollywood.

Nhiều năm sau khi chia tay, Timberlake nói: “Tôi say mê cô ấy ngay từ khi nhìn thấy cô ấy”. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ ra mắt bài hát Cry Me A River để mỉa mai Britney là một người lừa dối, ngoại tình. Sau 20 năm từ khi chia tay, nữ ca sĩ lại bất ngờ lên tiếng tố bạn trai cũ đã lợi dụng cô để nổi tiếng.

Theo Page Six, một trích đoạn trong cuốn sách viết: “Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có một gia đình bên nhau. Điều đó (việc có thai - PV) đến sớm hơn nhiều so với dự đoán của tôi.

Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng, chúng tôi chưa sẵn sàng có con, rằng chúng tôi còn quá trẻ. Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không".

Cuốn tự truyện đang nhận về nhiều sự quan tâm của Britney Spears.

Ca sĩ sinh năm 1981 khẳng định phá thai là điều cô không muốn, nhưng buộc phải làm vì Justin Timberlake khẳng định anh chưa muốn làm bố. Thông tin về cuốn tự truyện The Woman in Me sau khi được đưa ra đã khiến nhiều khán giả sốc.

Britney Spears được mệnh danh là "công chúa nhạc pop", được biết đến qua nhiều bản hit đình đám như Baby One More Time, Toxic, Criminal,… Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt 9 album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Britney Spears được cha của cô - Jamie Spears - giám hộ vào năm 2008 sau cuộc khủng hoảng năm 2007 của nữ ca sĩ. Trong nhiều năm, nữ ca sĩ gặp khó khăn và chiến thắng trong cuộc chiến kết thúc 13 năm giám hộ, được dỡ bỏ vào tháng 11/2021.

Sau chia tay, Justin Timberlake và Britney Spears không ít lần vướng phải những lùm xùm.

Trong khi đó, nam ca sĩ - nhạc sĩ Justin Timberlake đang trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Jessica Biel, hai người đã có hai con chung. Hiện tại, một số nguồn tin cho biết Justin Timberlake đang lo lắng về những gì Britney Spears sẽ tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp ra mắt.

