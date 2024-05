Hương Giang nói về sự cố khi tới Pháp dự LHP Cannes

Ngày 14/5 (theo giờ địa phương), lễ khai mạc LHP Cannes được diễn ra tại Pháp, hội tụ nhiều ngôi sao thế giới. Hương Giang đã có bức ảnh check-in tại Pháp và lên tiếng về sự cố khiến cô không thể xuất hiện trên thảm đỏ Cannes như dự tính ban đầu.

Hương Giang đăng ảnh check-in tại Pháp

Trong livestream, Hương Giang cho hay cô có mặt tại Pháp vào ngày 15/5 và có thể sẽ phải hủy lịch trình dự LHP Cannes. Nguyên nhân vì cô chỉ sang Pháp một mình còn ê-kíp hỗ trợ chưa có mặt kịp tại Pháp. Trang phục, giày đi thảm đỏ của Hương Giang được Lê Thu Trang – Quán quân The New Mentor giữ.

Lê Thu Trang đăng quang và nhận được một trong những quyền lợi của ngôi vị quán quân là dự LHP Cannes. Ban đầu, Hương Giang dự tính để Thu Trang đi một mình. Tuy nhiên, cô lo sợ Thu Trang chưa quen với một sự kiện quốc tế nên đã quyết định đi cùng, vậy nhưng Thu Trang chưa có visa để sang Pháp kịp thời điểm.

Theo chia sẻ từ Hương Giang, nếu mọi người không bay sang Pháp kịp, cô sẽ không tham gia thảm đỏ. Vì dự định cùng đi thảm đỏ vào ngày 16/5, giờ Thu Trang bay qua không kịp. Hương Giang cũng cho biết thêm, cô không thể ở lại Pháp 10 ngày để chờ.

"Tôi không ăn dầm nằm dề ở đây 10 ngày được. Từ giờ đến 25/5 nếu Lê Thu Trang có visa lúc nào thì sẽ đi một mình, tôi không thể ở đây đến đó được”, Hương Giang nói trong livestream.

Có mặt tại Cannes nhưng Hương Giang không có trang phục, giày để dự thảm đỏ kịp ngày 16/5 vì sự cố bất khả kháng

Cách đây 2 năm, Hương Giang từng tham dự thảm đỏ LHP Cannes. Cô diện đầm trắng bồng bềnh, một mình sải bước trên thảm đỏ. Khi đó, Hương Giang cũng tiết lộ cái khó của một sao Việt tới Cannes, đó là nhiếp ảnh của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Nữ ca sĩ thú nhận, vì các phóng viên quốc tế không biết mình là ai, nên cô không chắc họ có chụp hình mình không, tất cả phụ thuộc vào sự may mắn.

Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2022

“Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu, vì nhiếp ảnh của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui. Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim The Stars At Noon, Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ, cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang. Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người", Hương Giang từng chia sẻ về lần xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2 năm trước.

