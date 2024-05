LHP Cannes 2024: Hiện tượng mạng Trung Quốc gây chú ý

LHP Cannes 2024 khai mạc vào ngày 14/5 (theo giờ địa phương) trong bối cảnh phong trào MeToo chống bạo lực tình dục và phân biệt giới tính.

Liên hoan phim Cannes 2024 diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5, nữ đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm Chủ tịch Ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. 22 tác phẩm dự tranh giải Cành cọ vàng, trong đó có những phim nổi bật được dự đoán có thể nhận giải cao như The Apprentice, Anora, Caught by the Tides, Kinds of Kindness, The Shrouds…

Thảm đỏ khai mạc LHP Cannes hội tụ nhiều gương mặt đình đám trong làng nghệ thuật từ Âu sang Á. Loạt sao Hoa ngữ nổi bật như Củng Lợi, Quan Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á, Hùng Đại Lâm. Bên cạnh đó, hiện tượng mạng Trung Quốc gây chú ý với trang phục họa tiết chăn con công.

Củng Lợi khoe nhan sắc ở tuổi 58

Miles Moretti là hiện tượng mạng nổi tiếng Trung Quốc, diện trang phục họa tiết chăn con công đi thảm đỏ.

Quan Hiểu Đồng gợi cảm, quyến rũ với váy cúp ngực

Người đẹp Tân Cương Đồng Lệ Á

Ngôi sao “Diệp vấn” Hùng Đại Lâm

“Bà hoàng showbiz Thái” Chompoo Araya

Heidi Klum chưa bao giờ thôi quyến rũ

Minh tinh gạo cội Meryl Streep

“Thiên thần Victoria’s Secret” Taylor Hill

Người mẫu Bỉ Rose Bertram

Chú chó Messi của phim Anatomy of a Fall

