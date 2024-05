- Trong hành trình làm nghề, sự cố hay thương tích nào trên phim trường khiến anh nhớ nhất?

- Dường như diễn viên nào cũng phải gặp tai nạn phim trường dù nhiều hay ít. Tôi rất lỳ đòn. Tôi lại thích tự mình đóng những pha hành động. Điều gì trong khả năng của mình, mình làm được thì cứ làm. Như vậy sẽ có được những khung hình chân thật nhất, khán giả xem sẽ “đã” nhất. Nếu phải dùng tới diễn viên đóng thế, đạo diễn sẽ phải tính tới các góc máy để mình né, hình ảnh sẽ không đẹp và không đi liền mạch.

Như khi quay web drama “Vi Cá tiền truyện”, cảnh chiếc xe jeep phi từ ngoài vào, nhân vật của tôi đánh đấm từ trên tầng rồi nhảy xuống tầng 1. Nếu như bình thường phải có cascadeur (diễn viên đóng thế) cảnh đó hoặc sẽ có đệm trải phía dưới cho an toàn. Đạo diễn muốn máy quay theo sát tôi khi tôi nhảy xuống và nằm trong lồng xe đó luôn. Nếu thấy đệm ở đấy thì không còn ý nghĩa của việc quay nguyên source đó nữa. Đạo diễn bèn hỏi tôi có “chơi” được không, tôi cũng muốn mọi thứ thật tốt nên quyết định vẫn “chơi” cú quay đó. Mặc dù có đeo dây an toàn thật nhưng việc nhảy xuống cũng không hề an toàn. Cú nhảy đó phải thực hiện 4 lần. Lần đầu tiên không được đẹp. Lần thứ hai, tôi bị đập đầu vào cái thành xe khiến cả đoàn ai nấy đều hết hồn nhưng “trộm vía” tôi vẫn đứng dậy, quay tiếp được bình thường. Lần thứ ba quay ổn, tới lần thứ 4 thì tôi bị chấn thương, chân sưng to như trứng gà. Dù gặp sự cố như vậy, tôi vẫn mang giày vào quay tiếp không vấn đề gì, nhưng về nhà là lại đau.

- Bà xã có cằn nhằn anh những lần anh gặp chấn thương như vậy?

- Hân không cằn nhằn tôi những việc như thế. Những gì tôi đầu tư cho nghề, tôi bỏ tiền ra làm phim thì chưa bao giờ Hân cản. Hân chỉ nhắc tôi cẩn thận chứ không kêu tôi bỏ nghề hay gì hết.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!