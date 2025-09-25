Hứa Quang Hán là ai mà fan Việt phát cuồng đến vậy

Chiều 24/9, Hứa Quang Hán xuất hiện tại TPHCM giới thiệu dự án Năm của anh, ngày của em (Measure in Love). Ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) nhận được sự cổ vũ của fan.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hàng trăm khán giả xếp hàng nhiều giờ, bất chấp nắng nóng, để được nhìn tận mắt "chồng quốc dân", tham dự buổi chiếu đặc biệt vốn đã cháy vé ngay ngày đầu mở bán.

Khoảnh khắc cận mặt của Hứa Quang Hán được chia sẻ rầm rộ và gây bão mạng xã hội. Fan ở những tỉnh thành khác liên tục nói "tiếc quá", "mong gặp được Hứa Quang Hán" ngoài đời.

Khán giả tại chương trình liên tục gọi tên Hứa Quang Hán, hò hét mỗi lần nam diễn viên nói những câu tiếng Việt như "Tôi yêu các bạn", "Các em yêu ơi"...

Rạp chiếu chật kín người, ai cũng muốn giao lưu với Hứa Quang Hán. Nhà phát hành cho biết 5 suất chiếu có sự góp mặt của đoàn phim hết sạch vé ngày đầu mở bán.

Fan nữ mặc váy cưới, đội mấn cô dâu đến buổi gặp Hứa Quang Hán. Đây là trào lưu nhằm thể hiện mong muốn kết hôn cùng thần tượng.

Trước đó, gần 1h sáng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chật cứng người hâm mộ đón Hứa Quang Hán. Fan bùng nổ, liên tục gọi tên nam thần tượng, tạo cảnh tượng náo nhiệt.

Hứa Quang Hán cho biết anh ấn tượng trước sự chào đón của khán giả Việt. "Thật khó tin khi hàng trăm khán giả chờ tôi ở sân bay và ngoài rạp. Tôi vô cùng xúc động", nam diễn viên nói.

Cảnh tượng fan xếp hàng chật ních đón "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán sang Việt Nam.

Năm của anh, ngày của em là dự án đầu tiên của Hứa Quang Hán sau khi xuất ngũ. ﻿Nội dung phim kể về hai thế giới cách biệt thời gian, nơi một bên kéo dài một năm và bên kia chỉ gói gọn trong một ngày. "Bộ phim khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị của từng khoảnh khắc, điều tôi muốn lan tỏa tới người hâm mộ", Hứa Quang Hán chia sẻ.

Ngay sau buổi giao lưu cháy vé ở TPHCM, Hứa Quang Hán cùng ê-kíp sang Singapore ngày 25/9 để gặp gỡ fan, sau đó về lại Đài Loan (Trung Quốc) dự công chiếu chính thức ngày 29/9. Nam diễn viên chia sẻ anh chưa thưởng thức được nhiều món ngon Việt Nam do thời gian không cho phép, mong muốn có dịp trở lại Việt Nam.