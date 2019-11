Hoàng Quyên: "Tôi đã quen chi bạo cho âm nhạc"

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 17:05 PM (GMT+7)

Hoàng Quyên cho biết, đây là thời điểm “chín muồi” để cô tự tin hát lại album của mình sau hơn một năm ấp ủ.

Không quan tâm đến chuyện tạo “hit”

- Thông thường, nghệ sĩ sẽ đi tour hoặc làm show sau khi phát hành album khoảng vài tháng, khi đó sức hút của sản phẩm vẫn còn mạnh mẽ. Vậy tại sao Sóng Hấp Dẫn ra mắt gần hai năm rồi chị mới làm liveshow? Có mối liên quan nào giữa hai sản phẩm này không, hay là hai dự án độc lập?

- Cả hai vẫn thuộc dự án Sóng Hấp Dẫn. Album trình làng tháng 3/2018 và tôi dự định làm liveshow vào tháng 12. Nhưng có nhiều thay đổi xảy ra và tôi cũng cần ngồi tính toán lại mọi thứ. Một năm là đủ để biết được thị trường đón nhận album như thế nào, nhất là trong giai đoạn nở rộ về phong cách, thể loại như hiện nay. Tôi nghĩ công chúng Việt Nam không quá nhạy bén như ở phương Tây, cần nhiều thời gian hơn để cảm thụ những thứ mới mẻ, nghệ sĩ cũng cần bình tĩnh hơn sau quãng thời gian “dồn dập” với sản phẩm của mình.

Theo tôi thấy, từ khi Sóng Hấp Dẫn ra mắt đến nay, vẫn chưa có thêm album nhạc nhẹ nào khác xuất hiện trong dòng chảy chính lưu của âm nhạc Việt Nam. Đó là điều may mắn, bởi Sóng Hấp Dẫn có thể “ở lại” với công chúng lâu hơn. Quãng thời gian này cũng giúp tôi đạt đến độ “chín” để hát đĩa của chính mình.

Sau khi sinh con Hoàng Quyên đang chuẩn bị cho sự trở lại đầy ngoạn mục.

- Hoàng Quyên chưa bao giờ là cái tên “hot” trong showbiz Việt, nhưng CD Sóng Hấp Dẫn lại được bán với giá 500.000 đồng, thuộc loại cao nhất thị trường. Vậy đây là tự tin hay liều lĩnh?

- Khi bắt tay vào công việc chuyên môn là tôi cứ thế triển khai hết toan tính trong đầu, làm cho đến nơi đến chốn, cho thỏa mong ước của bản thân. Những chắt chiu sáng tạo, những cống hiến của nghệ sĩ, theo tôi, không quy ra tiền được. Cũng có thể do tôi đã quen “chi bạo” cho âm nhạc rồi nên thấy mức giá đó cũng bình thường (cười). Một dự án khi đã thực hiện xong thì nên đóng gói nó lại, cũng giống như đứa con mình, khi đã bước ra đời thì phải để nó tự bươn chải thôi. Nhưng cũng vui vì cuối cùng Sóng Hấp Dẫn lại là album có sức tiêu thụ tốt nhất, vượt xa hai album trước của tôi là Cửa Thơm Mùi Nắng và Về.

- Tôi luôn cảm thấy phong cách của chị khó hòa hợp với phong cách của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Giữa hai người có nảy sinh vướng mắc khi làm việc cùng nhau không?

- Anh Đỗ Bảo và anh Võ Thiện Thanh là hai nhạc sĩ tôi rất thích. Lúc đầu, tôi muốn làm album riêng với từng người. Ca khúc đầu tiên của anh Võ Thiện Thanh tôi chọn hát là Chuông Gió, qua show Rét Đầu Mùa, tôi tiếp tục hát Tình Xô Mãi Đời Ta. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh Thanh có nhiều sáng tác rất hợp với mình. Lúc gặp anh Đỗ Bảo hỏi chuyện làm album, anh Bảo gợi ý có muốn kết hợp luôn với anh Võ Thiện Thanh không, vì hai người là bạn thân. Anh Thanh có nhiều góc cạnh đặc biệt tôi chưa bao giờ hình dung ra, làm việc với những nhà sản xuất như anh Bảo, anh Thanh giúp tôi trưởng thành rõ rệt, kể cả sau khi xong việc vẫn rút ra được nhiều bài học giá trị cho tương lai.

Kiểu hòa âm của anh Võ Thiện Thanh rất khác biệt với người chuyên dòng nhạc tự sự như tôi, nên mỗi bài do anh Thanh phụ trách, tôi đều xin thu thêm một lần nữa. Giữa tôi và anh Thanh trong dự án Sóng Hấp Dẫn chỉ có đồng điệu mà không nảy sinh vướng mắc gì.

- Chị từng nói, “ca khúc ‘hit’ cần thiết với người làm giải trí, còn với người làm âm nhạc thì cần phải hay”. Vậy đâu là sự khác biệt giữa ca khúc “hit” của người làm giải trí và ca khúc hay của người làm âm nhạc?

- Thường các tác giả không đoán được bài nào sẽ thành “hit”. Nhưng chắc chắn họ biết bài nào trội hơn, chất lượng hơn các bài khác. Cái gọi là hay có khi đi cùng với “hit”, có khi không. “Hit” là yếu tố nảy sinh sau khi sản phẩm được tung ra thị trường, người sáng tạo không can thiệp được. Tôi biết bây giờ nhiều bạn trẻ làm nhạc có cả công thức tạo “hit”, ra sản phẩm theo trend (xu hướng), nhưng nói chung vẫn là hên xui. Bởi một ca khúc có lên “hit” hay không cuối cùng vẫn do thị trường quyết định.

- Nếu có ca khúc đủ khả năng trở thành “hit” và cũng phù hợp với chất giọng, phong cách âm nhạc của chị, chị có chọn thể hiện và đẩy nó lên không?

- Tôi không quan tâm đến chuyện tạo “hit”, mà cũng ko biết mọi người làm việc đó như thế nào. Với tôi, âm nhạc là tự nhiên, như thế mới lâu bền và dễ thăng hoa. Còn nếu đưa vào đó công thức nọ kia thì cái tự nhiên sẽ biến mất, chẳng khác gì những cỗ máy được lập trình. Bao năm nay tôi đã làm việc theo kiểu tự do và giờ vẫn vậy. Quan trọng nhất vẫn là theo đuổi con đường âm nhạc của mình, hát những ca khúc tôi thấy hay, muốn được thể hiện.

Mong mười năm nữa Sóng Hấp Dẫn vẫn được nhắc tới

- Tôi thấy chị hay đề cập đến tính đương đại trong Sóng Hấp Dẫn. Cái gọi là tính đương đại đó, theo chị, được biểu hiện nhiều nhất ở khía cạnh nào?

- Đương đại là một khái niệm quá bao trùm. Tôi từng hỏi nhạc sĩ Trí Minh, anh ấy nói, đương đại là những gì thuộc về ngày hôm nay. Hồi mới làm Sóng Hấp Dẫn, anh Đỗ Bảo hỏi tôi muốn đĩa nhạc này sẽ như thế nào. Tôi trả lời, “mong muốn đến mười năm nữa Sóng Hấp Dẫn vẫn còn được nhắc tới”. Có thể hơi khoa trương nhưng tôi nghĩ đó là khát vọng đáng được khích lệ. Ai làm nghệ thuật cũng mong đứa con của mình sống càng lâu càng tốt. Tính đương đại, theo tôi, là sức sống của tác phẩm vẫn được duy trì tốt trong khoảng một thập niên.

Chắc anh vẫn nhớ, hồi mới xuất hiện, Norah Jones được coi là nghệ sĩ nhạc jazz trong khi đĩa Come Away With Me của cô ấy lại giành giải Grammy cho Album hát nhạc pop hay nhất. Ranh giới giữa các dòng nhạc bị xóa nhòa, đó cũng là tính đương đại. Trong album Sóng Hấp Dẫn có những bài pop pha R&B, pop pha jazz, chính là một biểu hiện của tính đương đại.

- Liveshow chỉ toàn các sáng tác của cặp đôi Đỗ Bảo – Võ Thiện Thanh, liệu có tạo ra cảm giác đơn điệu cho khán thính giả, những người có lẽ sẽ muốn một nhạc mục phong phú hơn, nhất là các ca khúc đã góp phần làm nên tên tuổi cho Hoàng Quyên?

- Tôi không phải ca sĩ theo trào lưu, đó là lợi thế. Công chúng khi đến nghe tôi hát cũng biết tôi như thế nào, biết liveshow sẽ ra sao. Họ đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên mình cũng thoải mái thể hiện thôi. Tôi biết có bạn đang du học ở Nhật đã bỏ tiền mua vé máy bay về Việt Nam để thưởng thức Sóng Hấp Dẫn, hay khán thính giả từ TP.HCM ra cũng khá đông. Tôi hết sức trân trọng những tình cảm này.

Thay vì chọn những ca khúc bắt tai đáp ứng thị trường, Hoàng Quyên hướng đến những sản phẩm kén người nghe hơn nhưng đạt được chất lượng nghệ thuật âm nhạc cao.

- Nếu cặp đôi Đỗ Bảo – Võ Thiện Thanh đã làm hòa âm cho album Sóng Hấp Dẫn, vì sao đến liveshow, chị lại chọn nhạc sĩ Thanh Phương đảm nhận công việc này?

- Tôi mê tiếng guitar của anh Phương từ lâu rồi. Mấy năm trước tôi được dự một đêm nhạc Thanh Tùng do anh Phương hòa âm, cảm giác như một bầu trời lãng mạn. Trong liveshow này, tôi muốn dung hòa tinh thần của hai anh Đỗ Bảo và Võ Thiện Thanh. Tư duy âm nhạc của anh Phương rất hiện đại, luôn ẩn chứa sự phóng khoáng, tự do, rất hợp với hình dung của tôi về liveshow này. Tôi vẫn nhớ lần anh Phương làm show Bản Nguyên ở Pháp cho chị Hà Trần, cả khán phòng đã đứng dậy vỗ tay không ngớt lúc diễn xong.

- Nhiều người nói Hoàng Quyên quá ẩn dật và ít chịu xuất hiện để công chúng “nhớ tên nhớ mặt”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Với tôi, chuyện được nhớ tên nhớ mặt chẳng là gì so với việc tạo ra những giá trị mới, tránh phải dựa vào thành quả của các thế hệ đi trước để chiều lòng thị trường.

- Xin cảm ơn và chúc liveshow thành công trọn vẹn!

