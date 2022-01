Hoài Linh lao đao vì nữ CEO Bình Dương, sống ẩn dật suốt 1 năm và cái kết bất ngờ

Sau khi bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo “ăn chặn 14 tỷ” tiền từ thiện, hình ảnh, sự nghiệp của Hoài Linh bị ảnh hưởng nặng nề.

Hồi tháng 5.2021, nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi dữ dội khi thừa nhận chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước.

Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân.

Ngay sau đó, Hoài Linh đã giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Nam danh hài cũng xin lỗi dư luận và công khai các khoản thu – chi. Ngoài ra, anh cũng tuyên bố rút khỏi ghế nóng gameshow “Thách thức danh hài” vì không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình. Cùng lúc đó, một sàn thương mại điện tử cũng gỡ các hình ảnh đại diện thương hiệu của Hoài Linh khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Hoài Linh gặp "sóng gió" sau khi thừa nhận giải ngân chậm 14 tỷ tiền thừ thiện

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng (bà chủ Đại Nam) liên tục nhắc tên Hoài Linh trong các video livestream. Nữ CEO đưa ra nhiều thông tin về công việc, cuộc sống… của nam danh hài trong đền thờ 100 tỷ đồng, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Đặc biệt là nội dung xoay quanh các hình ảnh nam danh hài thân thiết với một người được cho là "thần y" – Võ Hoàng Yên. Ông Yên bị bà Hằng đâm đơn tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

“Tại sao mới ngày nào cũng đứng trước công chúng mà bây giờ lại không dám xuất hiện đối mặt với tôi, với công chúng vậy? Trong khi đó, Hoài Linh là nghệ sĩ nổi tiếng, là đàn ông mà không nói gì. Tôi thay mặt cộng đồng trong và ngoài nước đề nghị Hoài Linh lên tiếng đi. Tại sao lại cứ im lặng như vậy? Dù đúng hay sai thì cũng lên tiếng đi chứ”, bà Hằng cho hay.

Theo bà chủ Đại Nam, Hoài Linh từng gặp Võ Hoàng Yên để chữa bệnh nhưng khi thấy vợ chồng bà lên tiếng tố cáo mà Hoài Linh không lên tiếng. Bà cho rằng dù Võ Hoàng Yên có chữa được khỏi bệnh cho Hoài Linh hay không thì nam danh hài cũng nên lên tiếng, vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ với sức khoẻ cộng đồng. “Hoài Linh là nghệ sĩ, sống nhờ cộng đồng. Vì vậy dù đúng hay sai, chỉ cần Hoài Linh lên tiếng trước công chúng là đủ”, bà Hằng nói.

Hình ảnh Hoài Linh thân thiết bên ông Võ Hoàng Yên là đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng

Về phía Hoài Linh, trước những ồn ào gây dậy sóng mạng xã hội, nam danh hài vẫn chọn cách im lặng và không xuất hiện ở bất cứ đâu, từ các mạng xã hội cho đến sân khấu, sự kiện... Anh chỉ làm clip xin lỗi khán giả cũng như giải trình các khoản thu – chi sau khi giải ngân xong 14 tỷ đồng tiền từ thiện vào tháng 6/2021.

Ngoài Hoài Linh, bà Hằng còn nhắc tên nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, NSND Hồng Vân, Cát Phượng, Trang Trần, Lư Hoàng Gia Bảo... Với những lời lẽ gay gắt, bà chủ Đại Nam còn gọi nghệ sĩ là “đám nghệ sĩ” khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi "dằn mặt" hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác, bà Hằng còn tuyên bố "cấm cửa" toàn bộ giới nghệ sĩ đến khu di lịch Đại Nam.

Cuối tháng 12/2021, báo Tiền Phong đưa tin, sau khi nhận đơn của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM như sau: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”.

Bộ Công an kết luận "Hoài Linh không ăn chặn 14 tỷ tiền thừ thiện" như nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo

Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng dù có được "minh oan" trong việc bị tố ăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020, thì hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khó lấy lại lòng tin của công chúng.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đưa Hoài Linh sang Mỹ”....

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

Về việc có tiếp tục khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt thông tin về Hoài Linh trong suốt thời gian qua, nhất là CEO Nguyễn Phương Hằng, thì đại diện của Hoài Linh khẳng định: “Tất cả chuyện này đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, chúng tôi sẽ thông báo đến khán giả".

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam (Bình Dương) - về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Sau nhiều tháng ở ẩn, Hoài Linh trở lại đóng kịch

Đầu năm 2022, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh trở lại nghệ thuật khi nhận lời tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Như vậy, sau 7 tháng ở ẩn, nam danh hài đã chịu tái xuất.

Tối 7/1, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã chia sẻ các hình ảnh hậu trường của Hoài Linh khi công diễn vở kịch “Lạc giữa biển người”. Đây cũng là lần đầu tiên nam danh hài lộ diện trước công chúng sau nhiều tháng “ở ẩn”.

Gặp gỡ Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự vui mừng và ôm lấy anh. Đáp lại, nam danh hài luôn nở nụ cười, thoải mái chụp ảnh cùng mọi người. Khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy thần sắc của “Sáu Bảnh” đã tươi mới hơn rất nhiều so với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột hồi tháng 8/2021.

Hoài Linh vui vẻ chụp ảnh cùng vợ chồng Việt Hương

Một người bạn thân thiết của Hoài Linh cho biết, khán giả và đồng nghiệp vẫn còn yêu thương nam danh hài rất nhiều. Bằng chứng là buổi diễn của anh đông kín khán giả, đồng nghiệp gặp anh ai cũng mừng rỡ, chào hỏi.

“Chạy vào hậu trường của vở kịch “Lạc giữa biển người” ôm ông 6 Bảnh Hoài Linh một cái, quay sang ôm bà 6 Bảnh Việt Hương một cái… Xúc động thật sự.

Tôi nói với anh Hoài Linh: “Khán giả, đồng nghiệp vẫn còn thương anh dữ lắm. Bằng chứng là hôm nay, đông đủ mọi người đã đến với anh, anh vui nha… Tôi thấy ánh mắt anh rưng rưng.

Tôi hỏi Việt Hương: “Bao lâu rồi vợ chồng 6 Bảnh mới tái ngộ trên sân khấu kịch dài?”. Việt Hương tiết lộ chắc cũng 14 năm. Sự mong đợi của khán giả nay đã được đền đáp, Hoài Linh mà diễn cùng Việt Hương thì chỉ có xuất sắc.

Đêm nay là đêm diễn của tình yêu thương, của sự hội ngộ. Thương lắm. Mong lắm. Và nhất định sẽ thành công lắm”, một người bạn thân thiết của Hoài Linh và Việt Hương chia sẻ.

Sự trở lại của Hoài Linh được khán giả, đồng nghiệp đón nhận

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, khi nhà hát gửi lời mời, Hoài Linh đã đồng ý tham gia vì anh vốn mê diễn kịch.

Trong “Lạc giữa biển người”, Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng, nghệ sĩ Việt Hương đảm nhiệm vai bà bán ve chai dễ thương. Tuy nhiều vấn đề xảy ra nhưng cuối cùng, tình thương đã hóa giải mọi thứ. Tác phẩm là câu chuyện dung dị, phản ánh một góc nhỏ trong cuộc sống của người lao động.

Như vậy sau nhiều ồn ào gây “chấn động” dư luận, Hoài Linh cũng chính thức trở lại nghệ thuật và được công chúng, đồng nghiệp ủng hộ nồng nhiệt. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc và hi vọng sức khỏe của nam danh hài sớm ổn định để anh tiếp tục cống hiến tài năng cho nền nghệ thuật nước nhà.

