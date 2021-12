HIEUTHUHAI “chơi lớn”, diện toàn đồ hiệu đắt đỏ trong phim ngắn

Nam rapper muốn đánh dấu một cột mốc mới về hình ảnh được nâng cấp hơn trong những dự án sắp tới.

Mới đây, nam rapper HIEUTHUHAI đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi phát hành phim ngắn “A DAY IN THE LIFE”. Trên nền nhạc ca khúc “Nghe Như Tình Yêu”, HIEUTHUHAI bắt đầu đoạn phim ngắn bằng những chia sẻ đầy chân thành về quãng sự nghiệp vừa qua.

HIEUTHUHAI bất ngờ trở lại với dự án phim ngắn “A DAY IN THE LIFE”

Nam rapper mở lời: “Sau khi được biết đến nhiều hơn, hai thứ mà tôi có được là sự tự tin và một nỗi sợ. Tôi thấy những cố gắng của mình được công nhận, được đón nhận và yêu mến. Đó là động lực cho bản thân tôi tiếp tục với nghệ thuật đường dài. Còn nỗi sợ ở đây chính là mất đi khả năng sáng tạo, làm mới bản thân. Biết rằng lo sợ điều này còn hơi sớm nhưng tôi tự nhắc mình phải luôn cố gắng từng ngày để không dậm chân tại chỗ”.

Thời gian qua, HIEUTHUHAI vẫn có những hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Ngoài việc hợp tác với nhiều tên tuổi lớn, anh cũng ra mắt ca khúc “Nghe Như Tình Yêu” đạt hơn 7 triệu lượt xem. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nam rapper đã không thể quảng bá ca khúc này nhiều hơn và làm chậm tiến độ của loạt dự án ấp ủ của mình. Phim ngắn “A DAY IN THE LIFE” là “phát súng” mở màn, để anh hoạt động năng nổ hơn sau khi TP.HCM trở lại “bình thường mới”.

Nam rapper hứa hẹn sẽ trở lại bùng nổ hơn trong thời gian tới

Nói về việc ra mắt phim ngắn lần này, HIEUTHUHAI cho biết: “Với việc ra mắt đoạn phim mang tính thời trang này, tôi cũng muốn đánh dấu một cột mốc mới về hình ảnh được nâng cấp hơn trong những dự án sắp tới. Hy vọng những sự thay đổi này sẽ mang nguồn năng lực tích cực, mới mẻ hơn. Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng những sản phẩm âm nhạc sắp tới không chỉ đầu tư về chất lượng âm thanh, mà còn đầu tư mạnh vào chất lượng hình ảnh”.

Qua đây, HIEUTHUHAI cũng nói về việc chậm ra mắt sản phẩm âm nhạc: “Tôi muốn âm nhạc của mình mang đến nguồn năng lượng tích cực, có tính giải trí, thư giãn vì cuộc sống đã có quá nhiều lo toan mệt mỏi rồi. Âm nhạc của tôi sẽ là nơi để mọi người được chill. Khi làm nhạc, tôi không quan tâm những điều mọi người nói gì. Tôi chỉ làm những thứ nó hay và cảm thấy “đã” vì đã làm được điều đó. Như phong cách thời trang của tôi, thích gì thì mặc đó. Quan trọng là khi nhìn vào gương mình thấy tự tin. Điểm chung của thời trang và âm nhạc là không có luật lệ, cứ mặc những gì mình thích, cứ là chính mình. Đến thời điểm này, tôi muốn nói lời cảm ơn đến mọi người đã yêu thương quan tâm mình, vì tất những lời động viên, góp ý dành cho tôi sẽ giúp bản thân tôi phát triển hơn”.

Trong phim ngắn, HIEUTHUHAI tự do lựa chọn trang phục và thể hiện góc nhìn của mình về thời trang

Từng có ước mơ đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ, đến hiện tại nam rapper vẫn giữ nguyên mong ước đó. Biểu diễn là đam mê của anh. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu của một hành trình dài ở phía trước. Cho dù tương lai có may mắn được nhiều người yêu quý hơn nữa, HIEUTHUHAI vẫn luôn giữ suy nghĩ mình chỉ là sắp nổi tiếng để có thể luôn luôn cố gắng đi xa hơn nữa.

