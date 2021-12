Con gái diva Mỹ Linh khiến fan Việt "nở mày nở mặt", người này lại bị chê tơi tả khi đi lưu diễn

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 00:10 AM (GMT+7)

Rất nhiều sao Việt từng có cơ hội trình diễn trước bạn bè quốc tế. Mỹ Anh khiến khán giả nước nhà "nở mày nở mặt", Chi Pu lại được đánh giá là chưa đủ trình độ.

Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh

Vừa qua, Vbiz không khỏi bất ngờ khi thấy Mỹ Anh con gái nhà nữ ca sĩ Mỹ Linh trở thành sao Việt duy nhất trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds. Đây vốn là một sự kiện tầm cỡ, quy tụ rất nhiều ngôi sao lớn trên thế giới như CL (2NE1), Joli, Niki... Được biết, ban tổ chức tình cờ xem những bài hát của Mỹ Anh trên mạng và ngỏ ý mời cô tham gia trình diễn.

Mỹ Anh trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam biểu diễn tại Head In The Clouds.

Tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds, Mỹ Anh trình diễn 5 ca khúc chủ yếu do mình sáng tác. Trong đó có ca khúc Yên từng được đánh giá cao tại The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng. Đây cũng là ca khúc tiếng Việt duy nhất mà Mỹ Anh mang đến sân khấu này.

Mỹ Anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế.

Hàng trăm khán giả quốc tế hào hứng và tỏ ra thích thú với cô gái này. Tại buổi livestream trên kênh chính thức của chương trình, nhiều khán giả quốc tế đã đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cô ca sĩ Việt Nam.

Mỹ Anh hứa hẹn sẽ là một "ngôi sao" của làng giải trí trong tương lai

Mỹ Anh dù mới đi hát chuyên nghiệp từ khoảng 1 năm nay nhưng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các ca khúc tự sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh như Got You, Pillars, Yên... cũng như một số bản cover bằng tiếng Việt được cô trình diễn thành công tại chương trình The Heroes mà tiêu biểu là Real Love.

Đông Nhi

Năm 2017, Đông Nhi trở thành đại diện Việt Nam trình diễn tại Asia Song Festival (Lễ hội âm nhạc châu Á) được tổ chức tại xứ sở kim chi. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất châu lục lúc bấy giờ với sự góp mặt của các cái tên đình đám như Taeyeon (SNSD) hay EXO...

Đông Nhi cháy hết mình tại sân khấu quốc tế.

Không phụ lòng người hâm mộ cả nước, Đông Nhi đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Asia Song Festival. Cô mang đến hai ca khúc sôi động Xin Anh Đừng và Badboy ở một phiên bản "remake" đầy ấn tượng. Chính giọng hát ổn định và vũ đạo đẹp mắt của Đông Nhi đã giúp cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế.

Gia đình hạnh phúc của giọng ca Bad Boy

Hoạt động âm nhạc bền bỉ suốt 10 năm, Đông Nhi hiện đã sở hữu một khối tài sản lớn. Hiện tại, Đông Nhi đang cùng Ông Cao Thắng quản lí một công ty giải trí lớn mạnh trong showbiz, đỡ đầu cho nhiều ca sĩ trẻ.

Cuộc sống của cô hiện tại là niềm mơ ước với nhiều người.

Cách đây vài năm, Đông Nhi đã tự tậu cho mình một xe Audi A7 trị giá 3,5 tỷ đồng. Sau đó, Đông Nhi còn được Ông Cao Thắng tặng thêm một siêu xe hạng sang trị giá 13 tỷ. Ngoài ra, Đông Nhi còn thường xuyên dành thời gian đi du lịch nhiều nơi trên thế giới cùng Ông Cao Thắng.

Sơn Tùng

Âm nhạc của Sơn Tùng nhiều lần vươn ra thế giới và được khán giả quốc tế đánh giá cao. Năm 2017, Sơn Tùng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Viral Fest Asia - một lễ hội âm nhạc vinh danh các tài năng âm nhạc châu Á.

Chàng ca sĩ gốc Thái Bình trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trình diễn tại Thái Lan

Trong đêm diễn chính thức diễn ra tại Thái Lan, Sơn Tùng mang đến 3 bản hit đình đám của anh là Lạc Trôi, Em Của Ngày Hôm Qua và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Tại đây, Sơn Tùng đã đốt cháy sân khấu bởi phong cách biểu diễn vô cùng lôi cuốn.

Là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu showbiz Việt nhưng Sơn Tùng lại vô cùng kín tiếng đời tư.

Năm 2016, Sơn Tùng M-TP tự lập lên M-TP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Cùng với đó, anh còn mở thêm 2 công ty giải trí khác là M-TP Talent và M-TP & Friends. Hiện cả 3 công ty này của Sơn Tùng đều hoạt động rất hiệu quả, đem lại nguồn thu không nhỏ cho nam ca sĩ.

Về cát-xê đi hát của Sơn Tùng, có thể lên tới 1,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí để sử dụng hình ảnh của anh lên tới 800 triệu. Tuy nhiên, sự thực hư của số cát - xê "khủng" này chưa bao giờ được phía Sơn Tùng M-TP xác nhận.

Bộ sưu tập xe sang của Sơn Tùng

Năm 2016, anh tậu chiếc Range Evoque có giá gần 3 tỷ đồng làm phương tiện di chuyển. Bên cạnh đó, Sơn Tùng M-TP còn được xem là tay chơi hàng hiệu hàng đầu của showbiz Việt với kho đồ hiệu giá trị lên đến nhiều tỉ đồng.

Chi Pu

Trong danh sách các sao Việt trình diễn tại sân khấu quốc tế thì Chi Pu lại nằm trong số ít nghệ sĩ bị chê bai. Nhiều khán giả còn tỏ ra không hài lòng vì với ngoại hình xinh đẹp nhưng giọng hát yếu, Chi Pu chỉ đáp ứng được phần nhìn chứ khó mà đáp ứng được phần nghe.

Cuối năm 2020, tại sự kiện Douple Happiness - Winter Wonder Festival, Chi Pu đã mang đến 2 ca khúc Mơ Anh và Talk To Me. Ngoại hình thu hút cùng khả năng vũ đạo của cô được đánh giá rất cao. Tuy vậy, một số khán giả cho rằng dù đã ghi hình và thu âm từ trước nhưng tiết mục vẫn chẳng được như mong đợi. Thậm chí, họ còn thẳng thắn cho rằng: "Hát nhép còn trật nhịp".

Giọng hát của Chi Pu chưa bao giờ là vấn đề bớt nóng trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động miệt mài trong nghệ thuật, năm 2015, Chi Pu đã tậu được xế hộp trị giá gần 2 tỷ đồng, khi ấy cô mới 22 tuổi. Năm 2018, cô tiếp tục tậu xe hơi hạng sang để thuận tiện cho việc di chuyển xa.

Chi Pu nhiều lần xuất hiện với ô tô cá nhân.

Cùng năm, cô tự hào khoe thành quả là một căn hộ chung cư sang trọng ở quận 2, TP HCM, có giá gần 4 tỷ đồng, đây cũng là phần thưởng người đẹp tự tặng cho mình sau 3 năm Nam tiến theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Đặc biệt, tổ ấm nhỏ cũng giúp cô hoàn thành tâm nguyện đón mẹ từ Hà Nội và TP HCM sinh sống để cùng mẹ cải thiện sức khỏe.

Người đẹp cũng "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài có thu nhập từ hoạt động ca hát, đóng phim, làm người mẫu, MC, Chi Pu còn là "cô chủ" của một cửa hàng thời trang và một công ty giải trí.

