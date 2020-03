Hé lộ gia thế sao nam có nhà mặt phố giữa "đất vàng" Sài thành, quyên góp 2 tỷ chống dịch

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 00:10 AM (GMT+7)

Có sự nghiệp thành công và được nhiều người ngưỡng mộ nhưng nam ca sĩ sinh năm 1984 lại khá kín tiếng trong đời tư.

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Giới nghệ sĩ đã cùng kêu gọi ủng hộ để cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Hà Anh Tuấn chính là nghệ sĩ đầu tiên ủng hộ.

Hà Anh Tuấn cùng bạn bè chi 2 tỷ đồng để chung tay chống dịch bệnh.

Theo đó, nam ca sĩ đã cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng, cùng sự cố vấn chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế hàng đầu tại Đức, để tiến hành tài trợ tặng thiết bị máy móc, cùng phụ kiện tổng thể để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm với tổng chi phí vào khoảng gần 2 tỷ đồng.

Nam ca sĩ cho biết sẽ cùng bạn bè tiếp tục tiếp cận, chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch.

Chia sẻ về hành động đầy ý nghĩa này, Hà Anh Tuấn cho biết: “Tôi xem đây là việc mình phải làm, và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch của đất nước. Lúc thuận lợi hay khó khăn, việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đã là một vinh dự".

Giọng ca "12 giờ" cũng cho biết sắp tới sẽ cùng bạn bè tiếp tục tiếp cận, chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch.

Hà Anh Tuấn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả từ sau cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" 2006.

Trước khi có hành động đẹp chung tay với cả nước trong việc chống dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn đã nổi tiếng trong làng âm nhạc với nhiều sản phẩm chất lượng. Trưởng thành từ cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006, Hà Anh Tuấn đã cho ra mắt album đầu tay "Cafe sáng" (2007) nhận được đánh giá cao của khán giả và giới chuyên môn về giọng hát trầm ấm. Sau đó, anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được đề cử giải Cống hiến với các sản phẩm "Saigon Radio" (2008), "Cocktail" (2010) và "Street Rhythm" (2015).

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc "See Sing Share", bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án trở thành hiện tượng được công chúng đón nhận nhiệt tình, anh tiếp tục thực hiện "See Sing Share 2 – The Love Land" (2017), liveshow "Fragile" cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán. Tiếp theo sau đó là dự án "See Sing Share 3 – Sweet Memories" (2018), cùng chuỗi liveshow "See Sing Share Concert" với "Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái" và "Gấu" (2018). Hiện tại, anh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí.

Nam ca sĩ sinh nam 1984 có gia thế giàu có với nhà mặt phố ở TP.HCM.

Thành công trong sự nghiệp và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhưng Hà Anh Tuấn lại là người kín tiếng trong đời tư. Dù xuất thân trong gia đình giàu có nhưng anh không tự nhận mình là công tử hay thiếu gia và rất ít khi khoe khoang trên mạng xã hội. Nhà Hà Anh Tuấn có mặt tiền trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bố mẹ Hà Anh Tuấn đều là những doanh nhân thành đạt.

Ngoài tài năng ca hát, Hà Anh Tuấn còn được ngưỡng mộ bởi sự thông minh, học thức. Anh từng thi đỗ một lúc hai trường đại học, đồng thời giành một suất học bổng đi Mỹ. Tuy nhiên, vì đam mê nên anh lại sang Đức theo ngành mình ưa thích tại Đại học kỹ thuật Darmstadt. Tuy nhiên, sau đó, Hà Anh Tuấn lại chuyển sang ca hát.

Anh còn tự thành lập công ty, tậu xe riêng

Dù đam mê ca nhạc nhưng Hà Anh Tuấn vẫn hỗ trợ gia đình trong công việc kinh doanh. Năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Sau đó, anh tự tách ra cùng cộng sự thành lập công ty giải trí và gặt hái được nhiều thành công.

Những hình ảnh hiếm hoi nam ca sĩ khoe đồ công nghệ ưa thích của mình.

Về chuyện tình cảm, vì sự ăn ý trên sân khấu nên anh từng vướng nghi vấn với ca sĩ Phương Linh. Tuy nhiên, cả hai khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Ngoài ra, anh cũng vướng tin đồn hẹn hò cùng người bạn thân là siêu mẫu Thanh Hằng. Thế nhưng đến hiện tại, Hà Anh Tuấn vẫn độc thân và tận hưởng cuộc sống tự do.

Không chỉ có nhà, có xe riêng, Hà Anh Tuấn còn có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước khi thường xuyên đi du lịch nước ngoài.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/he-lo-gia-the-sao-nam-co-nha-mat-pho-giua-dat-vang-sai-thanh-qu...Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/he-lo-gia-the-sao-nam-co-nha-mat-pho-giua-dat-vang-sai-thanh-quyen-gop-2-ty-chong-dich-1068031.html